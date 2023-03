Endelig får Vitinho VIF-debuten: – Han blir bedre og bedre

VALLE (Dagsavisen): Brasilianeren spilte en intern-minikamp på 45 minutter lørdag, men har så langt ikke kommet på banen i en vanlig treningskamp siden overgangen fra Palmeiras. Nå sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo at han etter alle solemerker gir angriperen spilletid mot FFK.

– Det tror jeg, ja. Det er meningen i hvert fall, så får vi se. Vi trente litt for tøft med en gang han kom, noe som gjorde at han ble litt stinn i beina. Da tok vi ikke noen sjanser med ham mot Brann sist. Men målet er at han skal spille mot Fredrikstad, sier Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga må reise seg etter Brann-tapet

– Hvordan har Vitinho sett ut så langt?

– Han er blitt bedre og bedre på trening. Så det er spennende, det.

Vitinho er leid inn fra Palmeiras, men Vålerenga har opsjon på kjøp. (Jørn H. Skjærpe)

Fagermo håper naturlig nok på en bedre opplevelse enn i 1-3-tapet mot Brann sist.

– Vi spilte en veldig svak kamp mot Brann. Det var klasseforskjell, og det skal det ikke være. Hovedgrunnen til det er at vi har trent veldig tøft. Fortsatt er det fem uker til seriestart for vår del, mens Brann skal spille cup til helgen. Det så man, sier han og fortsetter:

– Vi har trent 20 prosent mer enn på samme tid i fjor, og det er ganske mye. Vi så ut som et lag som ikke greide å flytte beina mot Brann, så da var det jo lett å være god mot Vålerenga. Så dårlig er vi ikke, så akkurat dét trenger ikke folk å bekymre seg for.

Dag-Eilev Fagermo på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

VIF-spillerne trenger selvtillit

Han skjønner at trykket fra omgivelsene øker etter en sånn prestasjon, for eksempel med tanke på å hente flere forsterkninger.

– Men det er fortsatt lenge igjen til seriestart, og viktig å trene hardt. Vi har en gruppe som tåler det. Men fortsetter vi å spille flere kamper som mot Brann, mister vi jo selvtillit. Så vi må ha overskudd også. Derfor, i de to neste ukene nå, kommer vi til å trene litt mindre slik at guttene er friskere i beina, sier Fagermo.

Elleveren skal spisses mer og mer i tiden framover.

– Mot FFK må vi ha friskere bein. Og vi vil nok begynne å prioritere dem som er nærmest en startplass i serieåpningen mot Aalesund, forklarer Vålerenga-treneren.

