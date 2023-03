Tett og jevnt mellom VIF og Brann

Mye tyder på at det blir tett og jevnt mellom fjorårets seriemester og Vålerenga også i år. 1-1-resultatet mandag ga også et godt bilde av kampen.

Etter noen aggressive åpningsminutter fra Brann var det Vålerenga som kjørte omgangen og skapte mest, mens bildet var motsatt etter pause.

- Vi håper å ha ballen mye og stanse Branns oppbyggende spill, sa VIF-trener Nils Lexerød til egen hjemmeside foran kampen.

Utover i omgangen lykkes man med det, men i mindre grad etter pause.

Flott angrep

Vålerenga tok ledelsen i kampen da Olaug Tvedten satte ballen hardt ned i hjørnet etter å ha blitt frispilt av Karina Sævik.

Senere i omgangen hadde Janni Thomsen et skudd i tverrliggeren foran de om lag 70 tilskuerne på kampbanen i Marbella.

Utligningen til Brann kom etter en snau times spill da Branns nyervervelse Alyssa Walker hang i lufta og stanget inn 1–1 etter et presist innlegg fra Nora Eide Lie på venstrekanten.

Samme Walker, som kommer fra svensk fotball, hadde to store muligheter til, men da var VIF-keeper Jalen Tompkins på plass.

[ Vålerenga prioriterer ikke ny stopper ]

Hegerberg for Brann

Brann-trener Olli Harder har enda større utskiftninger i sitt mannskap enn det Vålerenga her, men begge lag har til felles at en ny stamme må skapes. Branns viktigste nyvinning kan bli veteranen Andrine Hegerberg som er forventet å bli en av Toppseriens store profiler.

Hun viste sine egenskaper på midtbanen.

Også Nora Eide Lie var sentral for Brann med målgivende på scoringen og et skudd hårfint over tverrliggeren. Tidligere VIF-spiller Rikke Nygard fikk også spille mot sine tidligere lagvenninner etter pause.

Men kampen endte 1-1, akkurat som i fjorårets siste treningskamp.

Seriestart i Toppserien er bare uker unna, og på fotballtinget i helgen ble det endelig vedtatt at sluttspillet skrinlegges,

Dermed serieåpner Vålerenga hjemme mot Arna-Bjørnar lørdag 25. mars, mens Brann skal til oslo for å møte Lyn samme dag. Men den kampen spilles på Grorud.

---

FAKTA

Treningskamp kvinner mandag:

Vålerenga – Brann 1–1 (1–0)

MFC Banus, Marbella: Ca. 70 tilskuere.

Mål: 1–0 Olaug Tvedten (17), 1–1 Alyssa Walker (58).

Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg/Lade.