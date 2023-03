Fagermo om VIFs spillerjakt: – Det er vanskelig. Veldig vanskelig

VALLE (Dagsavisen): Den islandske stopperen gikk nylig til HamKam, noe som gjør at VIF står igjen med Stefan Strandberg, nykommer Aaron Kiil Olsen og unggutten Aleksander Hammer Kjelsen som rene stopperalternativer.

– Henter dere en ny stopper etter Bjarnason-salget?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er litt avhengig av hva vi har av ressurser. Men i utgangspunktet så er det en midtbanespiller vi først og fremst ser på, sier Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Brynjar Bjarnason på Vålerenga-trening i Marbella. Nylig ble han HamKam-spiller. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga-sportssjefen: – Ikke ubegrenset med midler

– Noen vil kanskje da tenke at det ser tynt ut på stopperplass, for eksempel ved en skade på Stefan Strandberg?

– Ja da. Men Fredrik Oldrup Jensen kan spille der, det samme kan Leonard Zuta. Men det er litt avhengig av ressurser, skal vi gjøre noe der, svarer Vålerenga-treneren.

Sportssjef Joacim Jonsson er av samme oppfatning.

– Jeg er også usikker på om det er der vi skal bruke pengene. Vi har ikke ubegrenset med midler. Da må vi kanskje prioritere andre posisjoner, sier Jonsson til Dagsavisen.

Sportssjef Joacim Jonsson på Vålerenga-treningen mandag. (Jørn H. Skjærpe)

– Det kan bli tynt på stopperplass hvis Strandberg blir skadet?

– Det kan det, men slik er det jo for alle lag. Får Rosenborg en skade på Markus Henriksen, så ser det tynt ut der for dem også. Man satser på å ha spillere friske. Enkelte er mer sårbare enn andre, slik er det, men vi forutsetter og har ambisjon om at spillerne våre spiller. Man kan ikke gå ut fra at folk blir skadet, svarer sportssjefen.

Må forsterke VIF på direkten

– Var det en vanskelig vurdering å selge Brynjar Bjarnason, spesielt når man vet at man har ikke har mange alternativer i den posisjonen?

– Både ja og nei. Ja med tanke på antallet, nei med tanke på spilleren. Brynjar er en god spiller, og har egentlig alt som tilsier at han skal kunne lykkes som midtstopper. Men her i Vålerenga hadde han kjørt seg litt fast og trengte et miljøskifte. Det så vi også. Da var det riktig for både spiller og klubb. Han kan absolutt lykkes i HamKam, sier Jonsson.

Trener Fagermo, som i Marbella innrømmet overfor Dagsavisen at han var bekymret for styrken på troppen, er fortsatt klar på at han gjerne skulle hatt flere nye fjes inn enn det som foreløpig har kommet.

Dag-Eilev Fagermo dirigerer troppene på feltet på Intility Arena mandag. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvor langt unna er dere å få inn de erfarne brikkene du ønsker å forsterke med?

– Det er dessverre det samme svaret som jeg hadde tidligere. Akkurat nå tror jeg ikke vi er i nærheten av noen. Vi har vært langt unna. Vi har jobbet med mange alternativer, men ikke funnet noen som vi mener er gode nok med tanke på den økonomien vi har å hente for. Da henter vi ikke noen. Jeg skjønner at det er forventninger utenfra, men vi må være sikre på at spillere som kommer vil forsterke Vålerenga, svarer Fagermo.

Fagermo innrømmer stressfaktor

– Blir man som trener stresset av at det ikke kommer flere spillere inn, spesielt når seriestarten stadig nærmer seg?

– Jeg tror det er mange som blir stresset av det. Vi ser jo at vi har en del bra her, men at vi har noen mangler også. Kunne vi ha gjort noe med de manglene, så ville det ha hjulpet. For jeg kan ikke se per dato at vi har styrket oss fra i fjor. Vi har mistet mye erfaring og gode spillere i typer som Osame Sahraoui, Amor Layouni, Jonatan Tollås Nation og Tobias Christensen, som alle spilte mye. Men det viktigste per nå er å få den gruppa som er her til å bli bedre. Der har vi en del yngre som må løfte laget enda mer enn i fjor, som for eksempel Magnus Sjøeng, Jacob Dicko Eng og Odin Thiago Holm.

Fagermo røper at Vålerenga ser etter de riktige spillertypene i hele Europa, og nevner Nederland, Belgia og Tyrkia som eksempler.

– Men likevel har det vært vanskelig å få inn forsterkninger?

– Likevel har det vært vanskelig, ja. Veldig vanskelig, dessverre. Men så legger vi også lista høyt. Spillere som skal inn, er nødt til å løfte elleveren.

– Hvis det ikke kommer noen flere inn, da?

– Ja, det kan skje. Slik situasjonen er nå, kan det absolutt skje. Da må vi vente til sommeren. Det er slik det er. Vi har bra med spillere, så det går ikke på antallet. Men det går litt på det at vi har 16-17 unge og åtte-ni etablerte. Og det burde egentlig ha vært motsatt, innrømmer Fagermo.

Omgivelsene vil ha nye fjes inn på Valle

– Hva vil det gjøre med ambisjonsnivået, hvis klubben ikke lykkes med å hente de nødvendige erstatterne?

– Det får vi ta når det nærmer seg seriestart. Og vinduet er vel oppe i tre-fire uker til. Jeg tenker ikke på dét nå.

Joacim Jonsson gjentar Fagermos budskap: Nye spillere må gjøre laget bedre på direkten.

– Vi må forsterke oss. Men klarer vi ikke det nå, må vi være tøffe nok (til å ikke hente noen), til tross for at omgivelsene ønsker nye spillere inn. Det ønsker vi jo selv også, men vi må være tøffe nok til å stå imot, forklarer svensken.

– Hva vil det gjøre med ambisjonsnivået i så fall, hvis dere ikke får forsterket før til sommeren?

– Det får vi se på. Nå har vi et bra lag. Om man savner prikken over i-en for å være helt der oppe, det får vi se på. Men vi har et godt nok lag. Samtidig vil vi som sagt forsterke og «slå ned spikeren». Men vi får se hva som skjer.

Vålerenga-sportssjefens beskjed til urolige fans

– Det kom en smell i treningskampen mot Brann (1-3-tap). Hva gjør det med trykket fra omgivelsene, med tanke på å få inn nye fjes?

– Slik er det jo. Nå må vi først og fremst unngå å bli preget selv, for det er lett etter en sånn kamp. For det var helt «svart» mot Brann, såpass ærlige må vi være. Omgivelsene blir preget av det, og både omgivelsene og vi har ambisjoner, men det er ikke alltid man løser det ved å hente inn to-tre spillere. Det er mye vi kan gjøre internt også. Vi har mange spillere som skal og bør bli bedre, så vi må ivareta det, først og fremst. Så skal vi forsterke også. Men at det er press fra omgivelsene, det skal det være i en klubb som Vålerenga. Det hadde vært trist hvis ikke.

– De som eventuelt er bekymret over hvordan det ser ut nå, bare noen uker før seriestart, hva vil du si til dem?

– Da vil jeg si at jeg forventer at vi er bedre i treningskampene som kommer, og da tror jeg bekymringene slipper litt fra omgivelsene også, sier VIF-sportssjef Joacim Jonsson.

Neste treningskamp for Vålerenga er hjemme mot Fredrikstad FK fredag.

Sportssjef Joacim Jonsson er trygg på at Vålerenga vil snu det etter det tunge tapet mot Brann fredag. Fredrikstad FK er neste motstander. (Jørn H. Skjærpe)

