Ingen god dag for Vålerenga – tapte fortjent mot Brann

Etter Brynjar Bjarnasons avskjed tidligere i uka hadde vi et ekstra blikk på forsvaret da Brann kom på besøk til årets første kamp på Intility Arena. Aaron Kiil Olsen og Stefan Strandberg utgjorde stopperparet, og de fikk nok å sysle med denne ettermiddagen. Brann tok ledelsen tidlig og ledet med to til pause. De la på til tre før Vålerenga endelig begynte å skape store sjanser. Reduseringen kom på en kontring der unggutta fant hverandre med høy presisjon.

Det var dagens lille lyspunkt på en ellers tøff ettermiddag for de kongeblå. Simen Juklerød dro på seg en skade i baksiden av låret og laget ser ikke veldig klare ut for sesongstart helt enda. Heldigvis er det fem uker til den tid kommer.

Mange tester for forsvaret

Det nykomponerte Vålerenga-forsvaret fikk mye å bryne seg på i førsteomgang. Og de måtte tidlig i aksjon. Den første testen kom allerede etter tre minutter og det gikk ikke spesielt bra. Simen Juklerød fant ikke posisjonen sin og Thore Pedersen kom seg bak han og ned til linja. Han slo ballen inn langs matta og helt umarkert fikk Mathias Rasmussen enkelt styre inn ledelse for gjestene. Det samme angrepet skulle gjenta seg flere ganger utover i omgangen. Bak Juklerøds venstrebackposisjon fant Brann rom for angrep.

Petter Strand kan spille hvor som helst i dette Vålerenga-laget og i dag opererte han som høyreback. Poteten gjorde sakene sine greit der, men slapp igjennom Felix Horn Myhre da Brann burde doblet ledelsen etter 20 minutter. En klarere 100-prosentssjanse finnes ikke, Horn Myhre kom med ballen i beina inn på åtte minutter, men satt ballen to meter over Magnus Sjøengs tverrligger.

Offensivt kom det noen brukbare forsøk, det ble fylt på med nok folk inne i feltet i innleggssituasjoner. Særlig Henrik Bjørdal var nærme på et Ofkir-innlegg, men noen store sjanser maktet ikke Vålerenga å produsere før hvilen. Til tross for varmen i været og solskinnet over Intility ble det en mørk omgang, Simen Juklerød tok seg til baksiden av låret og måtte erstattes etter 39 minutter. På overtid vartet Magnus Sjøeng opp med en enorm redning, men Brann fikk straffe på andreballen og med den sørget ex-VIF-spiller Sivert Heltne Nilsen for dobling av gjestenes ledelse inn til pause.

Brann har imponert stort så langt i årets oppkjøring, og vant også ganske enkelt mot Vålerenga på Intility fredag. (Oskar Wikestad)

Gjentakende problemer

At det ble endringer hos de kongeblå etter pausen var ingen overraskelse. For Odin Thiago Holm og Mohamed Ofkir kom Vegar Eggen Hedenstad og Jacob Dicko Eng. Hedenstad inntok naturligvis backen og Petter Strand flyttet seg opp på midtbanen. Stortalentet Filip Thorvaldsen, samt Magnus Bech Riisnæs og Seedy Jatta kom inn ved timen spilt.

Brann gjorde også en rekke bytter i pausen og utover i andreomgang. Kampbildet åpnet seg litt mer og det kom sjanser begge veier. Henrik Bjørdal fikk avslutningen sin blokkert fra god posisjon i en periode der Vålerenga så ut til å skaffe seg momentum. I stedet hogg gjestene til da de fikk sjansen inne i Vålerenga-boksen. For det har vært et problem i det siste for VIF, motstanderen får for mye tid og rom, særlig inne i straffefeltet. Denne gangen var det Ole Didrik Blomberg som vendte opp og sendte ballen inn i korthjørnet. Magnus Sjøeng slo oppgitt ut med armene.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo fikk heller ikke mot Brann en spesielt god opplevelse. (Oskar Wikestad)

Unggutta viste seg fram

Vålerengas redusering var imponerende. Det er ikke ofte et lag som ligger under med tre er det laget som kontrer, men her fikk de sjansen etter en Brann-corner. Sjøeng kastet presist ut til Filip Thorvaldsen på høyrekanten. 16-åringen avanserte litt før han sendte ballen høyt og presist over til Dicko Eng, som var helt fri ved bakerste stolpe. Fra ving til ving og Dicko Eng var like presis som Thorvaldsen. Han headet inn igjen i feltet der Seedy Jatta stupte ballen i mål.

Målet kom etter Vålerengas første skudd på mål. I minuttene som fulgte fikk både Magnus Bech Riisnæs og Aaron Kiil Olsen store sjanser til å redusere på nytt, men begge mislyktes. Brann var best i de siste minuttene og kunne scoret flere, men det endte 1–3.

Vålerenga skal spille de to neste treningskampene også på Intility. Fredrikstad kommer neste fredag. Strømsgodset uken etter. Det er 38 dager til seriestart, borte mot Aalesund.

Kampfakta

Treningskamp 3. mars

Vålerenga – Brann 1–3 (0–2)

Intility Arena, 760 tilskuere

Mål: 0–1 Mathias Rasmussen (3.), 0–2 Sivert Heltne Nilsen (45., straffe), 0–3 Ole Didrik Blomberg (65.), 1–3 Seedy Jatta (76.)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Petter Strand (Magnus Bech Riisnæs 62.), Stefan Strandberg (Alexander Hammer Kjelsen 82.), Aaron Kiil Olsen, Simen Juklerød (Leonard Zuta 39.) – Henrik Bjørdal, Odin Thiago Holm (Vegar Eggen Hedenstad 46.), Fredrik Oldrup Jensen – Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen 62.), Torgeir Børven (Seedy Jatta 62.), Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng 46.)

