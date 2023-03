Hevder Bjarnason kun er medisinsk sjekk unna eliteserierival

Brynjar Bjarnason kom til Vålerenga med store forhåpninger på sine skuldre før forrige sesong. Det gikk ikke spesielt bra, da han først mistet plassen på Vålerenga og det islandske landslaget og så fikk korona allerede før halvspilt sesong. Islendingen slo litt tilbake mot slutten av det som til slutt ble en skuffende sesong.

– Jeg og alle rundt meg ventet mye av meg i fjor. Jeg, mest av alle, er skuffet over hvordan sesongen ble for egen del, sa Bjarnason til Dagsavisen i Marbella.

Da Dagsavisen snakket med han i Marbella åpnet han opp om det problematiske første året i Vålerenga, og ønsket han hadde om å slå tilbake og vise alle at han kunne være den spilleren VIF kjøpte i fjor.

– Jeg føler starten på årets sesongoppkjøring har fortsatt i det sporet, noe som har vært veldig positivt for min del. Jeg er har ikke klart å vise hva jeg kan her ennå, men er bestemt på at jeg skal klare det i år. Jeg bør, og vil, fortsette den gode utviklingen fra slutten av fjoråret, sa midtstopperen for bare et par uker siden.

Se vårt intervju med Bjarnason om den tøffe tiden her:

Brynjar Bjarnason møtte veggen: – En veldig tøff tid Brynjar Bjarnason mistet plassen på både Vålerenga og landslaget i fjor, samtidig som han fikk korona. Det var en mentalt veldig tung tid for islendingen.

Nå ser det imidlertid ut til at islendingen må vise det i en annen eliteserieklubb, da Hamar Arbeiderblad melder at 23-åringen kun er en medisinsk test unna å signere for HamKam. Avisen skriver at Kamma og Vålerenga har vært i forhandlinger en stund, og at en overgangssum skal ligge på rundt to millioner kroner.

Videre skriver de at islendingen nå kun er en medisinsk sjekk unna å signere, og på Twitter skriver TV2-journalist EIrik Nesset Hjelvik at den medisinske sjekken skal gjennomføres torsdag kveld.

Det betyr at Bjarnason blir gjenforent med tidligere lagkamerat Henrik Udahl, som gikk til HamKam etter forrige sesong. Det betyr også at en spiller som Alexander Kiil Olsen, som Vålerenga hentet fra Kåffa i kamp med nettopp HamKam, trolig rykker oppover i køen foreløpig.

Les alt om Vålerenga her!

[ Nå skal Vålerenga-stopperen slå tilbake: – Jeg møtte veggen ]