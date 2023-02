Kjelsås henter tidligere VIF-forsvarer: – Supersolid type

Kjelsås har på langt nær hatt en knirkefri oppkjøring. Savnet etter de offensive essene i Ole Erik Midtskogen og Yaw Paintsil har vært stort for et Kjelsås-lag som sliter med å score mål. Bakover på banen har man også mistet mye rutine i Lars Brotangen, og i tillegg pådro Henning Vassdal seg en stygg kneskade mot Lyn.

Det har ført til at laget allerede har hentet inn Jesse Boateng, og onsdag ble det klart at klubben også har blitt enig med prøvespiller Simen Olafsen om en ettårskontrakt.

– Olafsen er en spiller vi har kjent godt siden tida hans i Vålerenga, hvor han gjestet Grefsen Stadion et par ganger med VIF2 i 2013 og 2014. Måten han har glidd lynraskt inn i gruppa på og levert fra første stund, levner ingen tvil om at vi får inn en supersolid type, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til klubbens hjemmesider.

Olafsen har de to siste sesongene spilt for Strømmen, men har vært med Kjelsås den siste tiden. 26-åringen spilte både i kampen mot Skeid i LSK-hallen og sist mot Grorud på Løvenstad.

– Olafsen er en skolert og ryddig midtstopper med bra rutine, og veldig fine lederegenskaper, sier Kampen.

Før de to siste årene i Strømmen var han innom Hødd og Follo, etter at han startet karrieren i Vålerenga. Der fikk han ligadebuten og sin eneste ligakamp for VIF borte mot Brann 25. mai 2014, som var drøye måneden etter VIF-debuten i cupen mot Nordstrand i april 2014. Det var også de to eneste kampene han fikk for A-laget.

Kjelsås møter nettopp Strømmen i sin neste treningskamp, på Strømmen stadion fredag 3. mars.

