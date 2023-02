Slik tenker den nye Lyn-treneren

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Oddbjørn Sindland har tatt over det sportslige hovedansvaret i Lyn damer. Han har vært med i treningsteamet i flere år og er på ingen måte et nytt ansikt på Kringsjå.

På treninger har Sindland vært mye involvert og det fortsetter slik i år også, i tillegg til at han vil stå på sidelinjen under kamper. Laget har allerede spilt to treningskamper, det ble 3–3 mot Hønefoss og 3-2-tap mot Stabæk sist helg.

Selv om Tom Stenvoll forlot klubben etter fjorårets rekordsesong er mye likt hos Lyn damer på Kringsjå. Fokuset ligger på å bygge videre på den sportslige utviklingen laget har hatt.

– Positive tendenser

– Mot Stabæk hadde vi mye bra angrepsspill, det var det store positive. Men vi må jobbe litt med å omsette sjansene våre. Boksspillet var også ganske bra, til tross for at vi slapp inn tre mål på dødball. Ett frispark og to hjørnespark. Så det er litt å jobbe med naturligvis, sier Sindland til Dagsavisen.

Han leder et lag som skal bygge videre på den sportslige utviklingen. Mange hevet øyenbrynene etter Lyns gode fjorårssesong der de var med i kamp om plass i sluttspillet.

– Vi må bygge videre på det. Det er mange positive tendenser i dette laget. Det har jeg sett over flere år nå. Vi kjempet mot nedrykk og klarte oss i kvalifisering for to år siden før vi i fjor virkelig fikk sving på sakene. Men vi må huske at det var en sesong der Kolbotn og LSK underpresterte veldig, og vi slo Rosenborg i begge kampene. Det borteoppgjøret vinner vi ikke så ofte, men hjemmekampen var mye jevnere. Også var det en del oppgjør der vi egentlig kunne fått enda bedre betalt, sier Sindland i en kort oppsummering av fjoråret.

Mange resigneringer

Resultatene skapte overskrifter og spillerne ble lagt merke til.

Cathinka Tandberg har gått til svensk toppfotball, Emilie Bølviken til Stabæk, ellers har laget klart å holde på og resignere sine viktigste spillere. Det har vært viktig for å kunne holde momentum i utviklingen.

Det har vært usikkerhet rundt Anna Palm, Selma Hernes, Sandra Rød Ask og Emilie Closs, men alle har bestemt seg for å bli med videre. Closs blir årets kaptein, det har vært Sindlands ønske etter at Kirvil Sundsjord og Emilie Bølviken har flyttet på seg.

Kamilla Melgård fikk et gjennombrudd i fjor og hun er med videre. I vinter har hun slitt med skader, men er i gang med å trappe opp aktiviteten. Det ble 25 minutter mot Stabæk, helt etter planen.

– I samråd med fysioterapeutene har vi gått for en forsiktig tilnærming. Vi følger en opptrappingsplan omtrent slavisk for å matche spillerne forsiktig. Det gjelder også for Monica Nedgård Isaken, hun pådro seg en korsbåndskade i mai i fjor og er nå tilbake i trening. Vi må være forsiktig også med henne. Vanligvis regner man med et år, men hun er foran skjema. På samme måte som Falcao og Zlatan. Men seriestarten kommer for tidlig for dem, sier Sindland.

Josefine Birkelund, Una Søyland og Ida Habberstad er også på skadelisten, men det begynner å lysne på den fronten.

Troppen er nokså bred i alle ledd med unntak av keeperplass. Sandra Rød Ask og Jenny Gjerde Sætre får antakelig selskap før serien er i gang.

Grønt og fint på Kringsjå, men dessverre, synet bedrar. Banen er ikke godkjent for spill. (Håvard Sollie)

Banesituasjonen

Anlegget på Kringsjå er tilsynelatende bra der det ligger grønt og fint på en sjelden mild februardag. Men synet bidrar.

Hovedbanen er humpete og underkjent for seriespill på ubestemt tid. Og banen på andre siden av klubbhuset er ennå ikke formelt godkjent for bruk. Likevel trener både dame- og herrelaget på Kringsjå kunstgress 1.

Den er helt fin for treningsbruk, særlig i den midtre delen. Klubben har et håp om at banen er klarert for seriespill etter vårsesongen, men det er bare et håp. Ifølge klubben var de bare formaliteter unna å ordne en avtale på Bislett, der herrelaget holder til, men Bislett Alliansen, som drifter arenaen, var skeptisk til å slippe til to fotballag. Det kan hende det blir en hel sesong på Grorud for damelaget.

Kamilla Melgård blir en viktig spiller for Lyn i år. (Jonas Bucher)

– Uansett, det er viktig å holde fokus på de rette tingene, mener Sindland.

– Det har vært mye medieoppslag om banesituasjonen, men vi kan ikke ha for mye fokus på det i spillergruppa. Vi forholder oss til at det er Groruds bane som gjelder for oss i vårsesongen. Det er en bra matte og fine fasiliteter der, sier Sindland.

Laget møter LSK Kvinner i LSK-hallen kommende helg før laget flyr til Marbella i neste uke.

Seriestarten er allerede lørdag 25. mars og Lyn starter mot fjorårets seriemester Brann på Grorud.

FAKTA

Lyns fire første seriekamper:

Lørdag 25. mars: Lyn – Brann (spilles på Grorud)

Lørdag 1. april: Avaldsnes – Lyn

Lørdag 15. april: Lyn – Stabæk (spilles på Grorud)

Lørdag 22. april: Arna-Bjørnar – Lyn