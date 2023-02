Ofkir lover mer etter sitt første mål på Intility: – Første av mange

Mohamed Ofkir hadde en glimrende sesong for Sandefjord i fjor, med hele 26 målpoeng på 34 kamper. 15 mål og 11 målgivende ble det for et Sandefjord-lag som til slutt berga plassen gjennom kvalifisering. Det gjorde at Vålerenga bladde opp for kantspilleren i vinter, og allerede i sesongens andre treningskamp mot Sarpsborg fant Ofkir nettmaskene.

Det gjorde han også i onsdagens treningskamp mot Raufoss, som var Ofkirs første kamp på Intility. Kantspilleren var aktiv gjennom hele kampen, viste et godt finterepertoar, var god i gjenvinningspillet og flink til å utfordre backene på begge sidene av banen. Det førte også til målet, da han kjørte noen klassiske overstegsfinter som fikk keeperen på feil bein og satte sitt første på Intility ned i motsatt hjørne.

– Det er alltid kult å score, og kjekt å score mitt første mål på Intility, selv om det er i en treningskamp. Jeg satser på at det var det første av mange mål her foran egne fans. Det hjelper på selvtilliten å få det målet i årets første kamp her, sier Ofkir til Dagsavisen.

Fredrik Oldrup Jensen gratulerer Mohamed Ofkir med hans første mål for VIF på Intility. (Pål Karstensen)

Autografskriving og bilder

Etter en forferdelig start mot Raufoss, der gjestene tok ledelsen på straffe etter to minutter og var klart best det første kvarteret, tok Ofkir og Vålerenga mer over. Først utlignet Seedy Jatta med et nydelig hodestøt, før Ofkir satte inn det som skulle bli seiersmålet like over halvtimen.

– Det er viktig at vi er på fra start, slik at vi slipper det trykket vikk fra motstanderlaget og ikke minst den scoringa som kom fra Raufoss. Denne gangen klarte vi ikke å unngå det, men jeg synes det er bra at vi klarer å snu det og score to mål allerede før pause. Etter det har vi god kontroll i hele andre omgang der vi dominerer, så alt i alt synes jeg det er en bra kamp, forteller Ofkir.

Etter kampen fikk 26-åringen stifte bekjentskap med noen av de mest ihugga VIF-supporterne, da rundt 100 unger fra akademiet møtte opp for å se kampen, og møte sine helter etter det hele var over.

– Det å score foran dine egne fans er alltid kjekt, da du ønsker å gjøre dem fornøyd. Å møte nye fans og skrive autografer som det her etter kamp er veldig hyggelig, da flere av dem kan være Vålerengas fremtid, sier Ofkir som allerede har blitt en publikumsfavoritt på Intility.

Fagermo vil begynne spissingen

Med 2-1-seieren over Raufoss har Vålerenga nå spilt fem treningskamper dette året, mens fem treningskamper gjenstår. Så langt har det blitt 1-1 mot Aarhus, 4-1 over Sarpsborg, 0-3-tap for Malmö, 2-0-seier over Moss og 2-1 mot Raufoss. Brann, FFK, Godset og Jerv gjenstår på Intility, i tillegg til en tur til Sverige for å møte Häcken.

– Det er fortsatt seks uker igjen til seriestart, så for oss gjelder det nå å bygge kampform og bli bedre og bedre for hver kamp vi spiller inn mot seriestart. Det er mye vi må forbedre, som vi også så mot Raufoss, men samtidig er det også mye positivt vi kan ta med oss. Det er fortsatt god tid til åpningskampen mot Aalesund, men vi må fortsatt bruke tida godt, forteller Ofkir.

Det har VIF-trener Dag-Eilev Fagermo alle intensjoner om å gjøre, og sjefen forteller at Vålerenga nå vil begynne å spisse laget inn mot seriestart fra og med neste treningskamp mot Brann fredag 3. mars. Også den på Intility.

– Vi kan ikke fortsette med så mange bytter i kampene som vi har gjort til nå, så vi kommer helt klart til å spisse mer og mer fremover. For mange bytter går utover både forsvarsspillet og angrepsspillet, og vi kan ikke holde på med å gi 25-26 mann spilletid og rom til å utvikle seg i hver kamp, sier Fagermo og fortsetter:

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var fornøyd med at han fikk gitt spilletid til nesten hele stallen, minus Vitinho i kampen mot Raufoss. (Pål Karstensen)

– Må vise at du fortjener plassen

– Derfor er vi avhengig av å spille doble kamper fremover. Både for at de beste skal få spille seg inn på førstelaget, men også for at de nest beste skal få den nødvendige kamptreningen de trenger. Det gjør at vi har flere treningskamper satt opp enn bare de fem gjenstående for A-laget til seriestart, sier Fagermo.

En som naturlig nok håper å være i startelleveren mot Aalesund 2. påskedag, er selvsagt Mohamed Ofkir.

– I et lag som Vålerenga skal det være tøft om plassene, så det at vi begynner å spisse lage inn mot seriestart er bare sånn det skal være. For oss spillerne nå handler det om å bevise for treneren at du fortjener plassen på laget til serieåpningen. Derfor må vi bruke de ukene som gjenstår veldig godt, og vise både på trening og i kamp at vi fortjener sjansen, forteller Ofkir før han fortsetter autografskrivingen.

Mohamed Ofkir er allerede en favoritt hos den yngre garde, etter overgangen fra Sandefjord i vinter. (Pål Karstensen)

