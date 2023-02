Nå starter alvoret for Kåffa: – På tide å levere

MARBELLA (Dagsavisen): Torsdag ble det 4-5-tap i en målrik affære mot Start i Coín, der kampen dessverre ble overskygget av en skade på ulykkesfuglen Håkon Stavrum. Fortsatt venter Kåffa-leiren på å vite mer om skaden.

Neste oppgave for trener Moesgaard, assistent Fredheim Holm og resten av KFUM i Marbella, er onsdagens treningskamp mot eliteserielaget Tromsø IL på spansk jord.

– Nå har vi gitt spilletid til alle så langt i oppkjøringen, men mot Tromsø begynner alvoret. Så langt har alle fått sjansen til å vise seg fram, men nå må du begynne å levere om du skal holde plassen din i laget, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Tromsø IL neste for Kåffa

Daniel Fredheim Holm istemmer.

– Det blir en annen type kamp mot Tromsø for vår del. Fra nå av blir det litt mer spissing på elleveren som skal spille, innleder han til Dagsavisen.

– Det blir enn tøff match, for Tromsø er jo en divisjon opp. Men samtidig blir det veldig bra læring for oss. Nå har vi møtt Sandefjord, HamKam, Start og så får vi Tromsø nå. Veldig bra motstand og læring. Vi har mange unge gutter som trenger å se hvor de er i løypa, legger han til.

Daniel Fredheim Holm på sidelinjen i treningskampen mellom KFUM og Start i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvordan vurderer du KFUM-troppen nå, kontra på samme tid i fjor?

– Vanskelig å si. Vi har mistet fire-fem spillere som spilte mye i fjor. Det er jo en ganske stor «turnover», og tre av dem som har dratt er midtstoppere. Sånn sett blir det spennende å se om de nye som har kommet inn kan ta opp hansken og bidra med det vi trenger for å være et solid 1.-divisjonslag i år, svarer Fredheim Holm.

Neppe flere nye fjes inn for KFUM

Hvis det ikke skulle skje noe spesielt, røper at han at troppen er i boks for 2023-sesongen. Slik vil Fredheim Holm og co. bruke resten av Marbella-oppholdet. Laget reiser hjem igjen til Oslo torsdag.

– Hva vil dere bruke tiden på fram til avreise?

– Til å trene godt. Vi er heldige som har fått ni dager her. Da må vi bruke dem veldig godt. Hjemme på Ekeberg har vi de timene vi har, mens her har vi hele dager. Det skal vi utnytte maks, sier Fredheim Holm.

– Klør det litt i egne fotballbein på naturgressbanene i solskinnet i Spania?

– Ja, på gress gjør det dét. Men hjemme på Ekeberg i denne tiden? Ikke like mye, svarer den tidligere Vålerenga-spilleren humrende.

