Knallmål fra Jatta bidro til VIFs snuoperasjon mot Raufoss

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter to opphold i Marbella, som har endt med uavgjort mot Århus, tap for Malmö og seier mot Moss, var tiden kommet for årets første kamp på Intility onsdag. I utgangspunktet skulle dagens kamp bli spilt inne i Vallhall, men det milde været de siste dagene gjorde det mulig å legge kampen til Intility, der VIF også trente tirsdag.

Selv om det ikke var mange plussgradene, og et litt kjølig drag i lufta, var det fortsatt en del som la deler av vinterferien innom Intility for å se Vålerenga møte Raufoss. Mye spenning var naturlig nok knyttet til å se Vitinho for første gang i VIF-drakt, men de fremmøtte måtte gå skuffet hjem, da brassen ikke kom lenger enn til oppvarmingen.

Før det var det Moss som kom best i gang etter at dommeren blåste i gang kampen. Først med en corner, som ble skutt utenfor, og i det påfølgende angrepet lagde Brynjar Bjarnason straffe. Nysigneringen Loris Mettler fintet Sjøeng en vei og satte ballen en annen, og scoret i debuten for Raufoss, som han signerte for på mandag.

Raufoss jubler for å ha tatt ledelsen etter kun tre minutter på Intility onsdag. (Pål Karstensen)

[ VIF-brassen på benken: – Trenger litt tid ]

Jatta tok vare på sjansen med knallmål

Da hadde vi altså spilt i kun tre minutter, og Vålerenga lå allerede under, før laget egentlig kom seg over midten på sin egen hjemmebane i årets første kamp. Straffesparket kom etter et høyt brudd i banen, der en Raufoss-spiller tvang Fredrik Oldrup Jensen til å sende ballen rett til en Raufoss-spiller. Han spilte gjennom en annen Raufoss-spiller, som ble kløppet ned av Brynjar Bjarnason.

Like etter vi nådde ti minutter spilt kom Raufoss igjen på en farlig visitt på VIFs banehalvdel, der Andreas Helmersen fikk skutt. Det skuddet var veldig bra det, og snek seg forbi Sjøeng og rett i stolpen. Raufoss var med det klart best det første kvarteret mot Vålerenga foran ganske mange som hadde tatt turen til Intility denne vinterdagen mot slutten av februar.

På Vålerengas første store sjanse i kampen satt utligningen, og den kom etter et strålende hodestøt av Seedy Jatta. Unggutten, som fikk sjansen på topp fra start, knuste til i duell med to Raufoss-stoppere og styrte innlegget fra Leonard Zuta nydelig i hjørnet. Fint innlegg fra VIF som startet med en lang ball fra Bjarnason mot Zuta, som la inn helt fra dødlinjen og ut i feltet der Jatta kom susende.

[ Vålerenga-kapteinen: – VAR gjør det vanskeligere for oss ]

Ofkirs første på Intility ga VIF ledelsen

Etter utligningen tok Vålerenga mer og mer kontrollen på kampen, og kombinasjonsspillet satt stadig bedre. Dicko Eng var en stadig trussel på sin side, med sine kjappe føtter og kom seg inn i feltet ved et par anledninger. Byttet side med Ofkir like før halvtimen, som ga umiddelbar uttelling.

Fredrik Oldrup Jensen vant ballen høyt i banen med en god takling, som gjorde at ballen ble liggende i beina på Odin Thiago Holm. Han tok med seg ballen og angrep Raufoss-forsvaret, og slapp ballen i nøyaktig rett tidspunkt. Det satte opp Ofkir én mot én med backen sin, som han utfordret med en høyre-venstre-finte og i samme slengen fikk han Raufoss-keeperen på feil bein og satte inn sitt første mål på Intility som VIF-spiller.

Sivert Westerlund fikk en alle tiders mulighet til å utligne for Raufoss sju-åtte minutter før slutt, da han plutselig sto helt alene på bakerste stolpe. Raufoss slo ballen inn i mellomrommet foran VIF-forsvaret, der Mettler hadde kjempestore rom. Raufoss første målscorer chippet ballen på bakerste stolpe, der Westerlund bredsidet ballen utenfor.

Seedy Jatta utlignet til 1-1 for Vålerenga med et nydelig hodestøt før pause. (Pål Karstensen)

[ Dette valget vil bestemme hvilken Ofkir-utgave VIF-fansen får se ]

Vålerenga kontrollerte etter pause

Flere sjanser ble det ikke før pause, og dermed gikk Vålerenga inn i garderoben med 2-1-ledelse. Fryktelig første 15 minutter ble etterfulgt av 15 minutter der Vålerenga kjempet seg inn i kampen, og 15 minutter der Vålerenga dominerte og var veldig gode. Fortsatt er det imidlertid for lett å skape sjanser på dette Vålerenga-laget.

Vålerenga bytta tre spillere til pause, da Sjøeng, Dicko Eng og Strand gikk ut for Daniel Håkans, Omar Bully og Jacob Storevik. Om det var de tre byttene som gjorde det eller en tordentale fra Fagermo i pausen vites ikke, men Vålerenga hadde veldig god kontroll på kampen etter pause.

Seedy Jatta fikk en alle tiders mulighet til å bli tomålsscorer da han fikk en mulighet på bakerste stolpe til å heade inn sitt andre mål for dagen. Men denne gang satte Jatta ballen utenfor stolpen, og begravde umiddelbart hendene i hodet etter å ha misbrukt en enorm mulighet.

Mohamed Ofkir fikk også en god mulighet rundt timen spilt, men skrudde skuddet utenfor etter å ha skjært inn fra kanten. Vålerenga gjorde ytterligere bytter etter timen spilt, men fortsatte å skape sjanser og kontrollere kampen.

[ Fagermo innrømmer: – Den leiren her gjør vi ikke en gang til ]

Ingen Vitinho på banen

Vålerenga spilte ballen mye ut i korridor på kantspillerne Håkans og El-Abdellaoui det siste kvarteret, uten at de skapte all verdens til farligheter. Nok en gang kom Mathias Emilsen inn på høyrebacken, noe som også i denne kampen så ut som en litt uvant posisjon. Spesielt i posisjoneringen.

I sluttfasen av kampen var det ikke mye som skjedde, før Bully slapp Håkans igjennom alene med keeper. Finnen kom seg rundt keeper, men mange gulkledde kom seg mellom han og målet. Dermed klarte han ikke å tvinge ballen i mål. Det var også det siste som skjedde.

Dermed ble det ingen Vitinho-debut for de fremmøtte. Neste mulighet for det nå er fredag 3. mars, mot Brann.

[ Sjekk vinterens treningskamper her ]

---

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Raufoss 2–1 (2–1)

Intility, ca. 400–500 tilskuere

Mål: 0–1 Loris Mettler (3.), 1–1 Seedy Jatta (20.), 2–1 Mohamed Ofkir (33.)

Gule kort: Brynjar Bjarnason, Vålerenga.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng (Jacob Storevik fra 46.) – Vegar Eggen Hedenstad (Mathias Emilsen fra 77.), Brynjar Bjarnason (Aron Kiil Olsen fra 77.), Stefan Strandberg (Alexander Hammer Kjelsen fra 62.), Leonard Zuta – Petter Strand (Omar Bully fra 46.), Fredrik Oldrup Jensen, Odin Thiago Holm (Magnus Bech Riisnæs fra 77.) – Mohamed Ofkir, Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 62.), Jacob Dicko Eng (Daniel Håkans fra 46.).

---