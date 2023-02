Derfor fikk ikke Vitinho VIF-debuten mot Raufoss: – Ville gi han spilletid

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Helt siden Dagsavisen omtalte nyheten om at Vålerenga var i forhandlinger om å signere Vitinho, har veldig mye av snakket rundt Vålerenga dreid som om lagets første brasilianske spiller noensinne. Den utlånte Palmeiras-spilleren tok turen via Marbella til Oslo og bestod den medisinske sjekken i helgen.

Etter å ha vært på treningsfeltet med sine nye lagkamerater for første gang tidligere i uken, skulle det onsdag være duket for den første muligheten for å se Vitinho i aksjon for første gang hjemme på Intility. Det ønsket også Vålerenga selv, men brassen kom aldri innpå fra benken mot Raufoss.

– Vi følte at han var klar til å spille, og planla også å gi han spilletid i denne kampen. Men det er noen papirer som ikke har kommet, som gjør at forsikringen ikke er klar. Det fikk jeg beskjed om rett før kampstart, og uten forsikringen i orden er det skummelt både for han og oss at han spilte i dag, forklarer VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Brann neste debutmulighet for Vitinho

Tidsforskjellen mellom Brasil og Norge skal ha vært utslagsgivende for at forsikringspapirene ikke kom over i tide før kampen.

– Vi ville vise han fram, men uten papirene i orden kunne vi ikke ta noen sjanser, sier Fagermo.

Dermed blir det nå halvannen uke til neste mulighet for å se Vitinho, som klubben uansett ønsket å skjerme fra pressen for å gi 19-åringen tid og ro til å vende seg til sine nye omgivelser, debutere mot Vålerenga. Det blir halvannen uke der brasilianeren kan trene med sine nye lagkamerater før Brann kommer på besøk til Intility fredag 3. mars.

Resten av hans lagkamerater snudde et fryktelig åpningskvarter mot Raufoss til 2-1-seier, takket være mål av Seedy Jatta og Mohamed Ofkir.

Ingen fare med Bjørdal

En annen som heller ikke var med mot Raufoss var Henrik Bjørdal. Indreløperen måtte gå av til pause mot Moss i Vålerengas siste treningskamp i Marbella, etter en kraftig duell med en Moss-spiller og lagkamerat Odin Thiago Holm.

I etterkant av kampen sa Bjørdal til Dagsavisen at det var vondt å puste, og at han kjente taklingen i ribbeina. Heldigvis er det ikke funnet noe brudd der, slik at Bjørdal straks er tilbake i trening.

– Etter de rapportene jeg har fått, er ikke den skaden til Bjørdal noe farlig. Han er klar til å trene med oss igjen på mandag, sier Fagermo om Bjørdal-situasjonen.

