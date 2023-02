Udahl om erstatteren i VIF: – Gøy å se om det er gull eller gråstein

MARBELLA (Dagsavisen): HamKam er på plass i Marbella, mens Vålerenga reiste hjem til Oslo lørdag. Tidligere VIF-spiss Henrik Udahl (26), som forlot Valle til fordel for Briskeby i desember, er meget fornøyd med den første tiden på Hamar. Han tror på en solid HamKam-sesong i 2023.

– Jeg tror det blir bra. Det ser veldig lovende ut nå. Vi har fått inn bra med spillere, og for min egen del har det også vært veldig bra. Jeg føler meg fin, sier han smilende til Dagsavisen.

Udahl om VIF-erstatteren: – Gøy å se om det er gull eller gråstein Henrik Udahl stortrives i HamKam etter Vålerenga-exiten. Men han er spent på hvordan gamleklubbens nye brasse vil gjøre det i 2023.

Vitinho i Vålerenga

– Hvilke personlige ambisjoner har du i år?

– Jeg har ikke bestemt meg for det ennå, men hvis jeg klarer å opprettholde det snittet jeg hadde i Vålerenga tror jeg det blir en veldig fin sesong. Så det er vel det jeg satser mot.

Udahl scoret 14 ganger for VIFs A-lag på 54 kamper.

– Siden din exit har Vålerenga fått på plass en erstatter, brasilianske Vitinho. Har du fått med deg det?

– Ja, jeg så at de fikk på plass ham. Det er ikke samme spillertype som har kommet inn, som den som dro. He-he. Men det blir spennende å se hva de har funnet der, om det er gull eller gråstein. Det blir gøy å følge, svarer HamKam-spissen.

Den brasilianske spissen Vitinho ble formelt klar for Vålerenga i helgen. Her fra da 19-åringen ankom Marbella onsdag. Han og VIF er nå tilbake i Oslo. (Pål Karstensen)

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og klubbkaptein Stefan Strandberg har begge gitt uttrykk for at VIF er nødt til å forsterke ytterligere før sesongstart.

– Jeg tror Vålerenga har et bedre lag enn de vil innrømme. De har jo en veldig solid ellever, i tillegg til masse ungt og spennende på benken. Får de inn et par spillere til, bør de kunne klare å være med i nærheten av toppen. Jeg tror ikke de skal snakke seg så mye ned, sier Udahl.

Trives bedre enn i VIF

– Hva er forskjellen på ditt nye fotballiv i HamKam kontra det du hadde i Vålerenga?

– Det er jo noen åpenbare forskjeller, men den kanskje beste forskjellen for min del er at rollen og statusen i laget er viktigere. Dermed er det også mer ansvar, samt et bedre klima for å ta steg og utvikle meg som spiller. Så jeg er veldig fornøyd så langt. Det er veldig lovende.

Henrik Udahl på Vålerenga-trening i høst. Siden har han blitt HamKam-spiller. (Jørn H. Skjærpe)

Vi ber 26-åringen gi oss et tabelltips for HamKams del denne sesongen.

– He-he. Det blir et skudd i blinde, men klarer vi å komme blant de ti beste hadde det vært bra.

– Og hva med Vålerenga?

– VIF bør vel klare å bli blant de fire-fem beste. Klarer de medalje, har de gjort en fin sesong, mener Udahl.

