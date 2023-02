Rekdal om Vålerenga: – Potensialet ligger jo der

MARBELLA (Dagsavisen): Tidligere VIF-trener Rekdal tok seg tid til en prat med Dagsavisen etter Rosenborgs 1-0-seier mot Sandefjord i Spania søndag.

– Vi er i rute treningsmessig, men ikke prestasjonsmessig. Det er vel det enkleste svaret jeg kan gi. Vi fikk et svar på at det var mange som ikke var klare for kamp som startet denne matchen. Så ble det bedre i 2. omgang, men det er et stykke igjen til vi er på det nivået vi skal være på. Vi må jobbe videre, sier Rekdal til Dagsavisen om Rosenborgs innsats.

Rekdal om Vålerenga-troppen: – Potensialet ligger jo der Rosenborg-trener Kjetil Rekdal mener det er helt opp til Vålerenga selv om det skal bli tetstrid eller ikke i 2023.

Svarer på Vålerenga-kapteinens vurdering

Likevel tror den tidligere landslagskapteinen på gradvis bedring.

– Det er oppkjøring, og da svinger det voldsomt. Jeg er ikke så bekymret. Vi har trent veldig bra nå i halvannen måned, og har et godt grunnlag for å jobbe videre. Så er det mye i spillet vårt som må bli bedre. I første omgang mot Sandefjord ble vi altfor baktunge. De fikk trille ball. I andreomgang fikk vi presset til å sitte bedre, og da tok vi helt over en periode, forklarer han.

– Hva er Rosenborgs ambisjon i 2023?

– Alle har jo lyst til å vinne. Om vi er gode nok til det, vil sesongen vise. Jeg fokuserer ikke på hvor vi skal ende hen, men heller på hvordan vi skal finne formen til cupkampen mot Viking 12. mars. Går vi videre der, er det ny runde kort tid etter. Ryker vi ut, er det 10. april som gjelder, svarer Rekdal.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal trasker av banen etter kampslutt i treningskampen mot Sandefjord. (Jørn H. Skjærpe)

– Stefan Strandberg sier til oss at Rosenborg klar favoritt til bronse, bak Molde og Bodø/Glimt. Hva tenker du om det?

– Vanskelig å si. Heldigvis er det ingen fasit i fotball. Men Molde og Glimt er sterke, det viste de jo i fjor. Det er ingen grunn til å tro at de skal bli dårligere i år, så får heller vi andre bli bedre, svarer RBK-treneren.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og Stefan Strandberg på treningsfeltet i Marbella nylig. Siden har VIF reist hjem til Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

Peker på VIFs gode periode

– Både Strandberg og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har uttrykt bekymring for hvordan VIF-troppen ser ut per nå. Hva tror du om din gamle klubb i år?

– Jeg følger ikke så mye med VIF, for å si det rett ut. Jeg har nok å gjøre med Rosenborg.

Kjetil Rekdal sier hans mannskap har mye å jobbe med før seriestart. (Jørn H. Skjærpe)

– Men blir VIF å regne med der oppe?

– Ja, de hadde jo en veldig god periode i fjor, midt på sommeren. Da vant de vel ti av tolv kamper. Så du får mye poeng hvis du gjør det. Så hadde de en dårlig start og en dårlig avslutning. Men potensialet ligger jo der, svarer Rekdal, men tilføyer:

– Det blir opp til dem. Jeg er ikke så opptatt av hva Vålerenga får til og ikke får til, jeg er opptatt av Rosenborg.

