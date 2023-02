Solid Grorud-seier over Hønefoss: – 1. omgang var årsbeste

Kampen skulle opprinnelig blitt spilt på Grorud med kampstart 13.00, men siden de sliter med undervarmen er ikke Grorud Artic Match klar. Hønefoss var sporty og stilte opp med bane, men på selve banen ble de rundspilt i den første omgangen.

– Vi straffet dem på deres feil, spesielt i 1. omgang. Da får vi masse gode bilder offensivt og defensivt og skaper masse sjanser, sier Grorud-spiss Didrik Sereba til Dagsavisen.

Han scoret 1-0-målet etter ti minutter etter et innøvd frisparktrekk. På bakre stolpe kriget kapteinen inn kampens første mål.

– Vi har tatt med oss trekket fra i fjor. Det var deilig at det satt, sier han.

– Vi kan vel si at det var et innøvd trekk ja, sier lagkamerat Nikolai Hristov og ler.

Lekkert solomål

Han scoret 2-0 fem minutter senere etter å ha rundet keeper og en Hønefoss-forsvarer, før han satte ballen i åpent mål.

– Et lekkert mål fra Nikolai. Et typisk Niko-mål, sier Sereba.

De var begge storfornøyde med hva laget leverte de første 45 minuttene.

– Vi klarte å straffe dem da de ga oss mye rom. Vi utnyttet bakrommet de ga oss, og det var der vi skapte flesteparten av sjansene våre. Det føltes godt å komme i gang og vinne igjen, sier Sereba.

– Vi spilte en veldig god 1. omgang. Det var nok den beste omgangen vi har spilt så langt i treningskampene i 2023. Vi var overraskende dominerende og var veldig gode i omstillingen og gjenvinningen. Vi var gode til å manipulere de rommene vi fikk offensivt, forteller Hristov.

Svakere 2. omgang

Den andre omgangen ble målløs og var preget av en rekke bytter og lavere tempo – og ingen mål.

– Vi blir litt preget av at Hønefoss presser oss høyere. Da får vi flere utfordringer og skaper ikke så mye. Det blir oppstykket spill med lite flyt, men vi står imot og slipper ikke til noen veldig store sjanser. De har vel én stor sjanse, så det er vi fornøyde med, sier Sereba.

– Vi byttet en del, litt svakere, som gjorde at vi ikke klarte å kontrollere. Det ble mye Hawaii-fotball og slitne kropper. Kontrastene var store fra 1. omgang til 2. omgang, sier Hristov.

Dermed endte det 2–0 til Grorud.

– Det var en god gjennomført kamp, selv om 1. omgang var bedre enn 2. omgang. Jonas (Rygg, Grorud-trener) var inne på mye av det samme. At vi leverer en god 1. omgang, og at det er en 2. omgang litt mer preget av en defensiv struktur som ikke er helt sånn som vi vil ha det. Samtidig så han masse gode bilder og likte at vi skapte så mange sjanser som vi gjorde. Det var veldig positivt, sier Sereba.

– Totalt sett var det en god forbedring fra de tidligere kampene i 2023. Vi spiller fin fotball store deler av kampen, og når vi holder høy intensitet henger ikke Hønefoss med. Vi må jobbe med å klare å holde det nivået hele tiden, sier Hristov.

Brukbar pre-season

Grorud har spilt fire treningskamper så langt. Det har endt med 1–0 over Kvik Halden, 0–5 for Mjøndalen, 2–3 for Raufoss og nå 2–0 over Hønefoss.

– Vi er i god rute, det vil jeg så absolutt si. Samtidig er vi ikke der vi kommer til å være om noen måneder. Vi har mye vi må jobbe med, men det går i riktig retning. Vi skal jobbe videre og utvikle oss som et lag, så kommer vi til å bli veldig gode, sier Sereba.

Nå venter Kjelsås fredag klokken 14.00.

– Å møte dem er alltid morsomt, samt tøft og vanskelig, uansett hvem som spiller. Det er jo et Oslo-derby, så det blir tight og tett. Det blir perfekt for oss å bryne oss mot et sånt type lag, sier Sereba.

– Det er en stund siden sist vi har spilt mot dem. Det skal bil morsomt. Vi skal være best i byen i 2. divisjon, sier Hristov.

Grorud serieåpner mot nyopprykkede Aalesund 2, som for øvrig vant 3. divisjonsavdelingen Hønefoss var i, i 2022. Da ble Hønefoss nummer 7.

– Vi må si at opprykk er målet vårt. Det er det vi går for, uten tvil, sier Sereba, før Hristov avslutter:

– Vi skal opp, ja, sier han og smiler.

