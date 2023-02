Bully tar deg med inn i VIF-hotellet: – Velkommen til «casa Vålerenga»

MARBELLA (Dagsavisen): VIF bor fasjonabelt i Puerto Banus under oppholdet i Spania.

Nykommer Omar Bully gliser når han tar oss imot.

– Velkommen til «casa». Her bor Vålerenga, Meliá i Marbella. velkommen inn! Sier han til Dagsavisen.

Her har VIF-spillerne alt som trengs til hvile og restitusjon mellom øktene. Utendørs og innendørs basseng, gym, egen velværeavdeling og nærhet til stranden.

Bully tar oss med inn til en noe forfjamset Mohamed Ofkir, en annen Vålerenga-nykommer.

– Hva er det du har tatt dem med på nå, Omar?

– Besøk, besøk. Her bor Ofkir. «The crib», sier 20-åringen fornøyd.

Eller Uno-rommet, som det også kan kalles.

– Her spiller vi mye kort. Det er Uno det går i, opplyser Bully.

Etter en diskusjon fram og tilbake om hvem som er lagets beste og verste spiller, enes de to om at Jacob Dicko Eng er lagets Uno-ener.

