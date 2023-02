Stygg skade på Stavrum overskygget KFUM-tap mot Start

COÍN (Dagsavisen): Etter å ha kommet ned tidligere i uka, og hatt to treninger på Dame de Noche-anlegget der også Vålerenga holder til, så var det tid for Spania-oppholdets første kamp for Kåffa. Motstander var Start, i den nokså avsidesliggende fjellbyen Coin.

Start holdt på å komme til en gedigen mulighet alene med keeper etter bare noen sekunder, men Kåffa fikk avverget i siste øyeblikk. Etter det tok Kåffa over kampen, og allerede etter fem minutter tok de for anledningen blåkledde ledelsen. Johannes Nunez spilte på seg press og slapp Petter Dahl på utsiden. Han fintet av en mann, og skjøt via en annen Start-forsvarer og i mål.

Sørlandslaget fikk en stor mulighet til å utligne umiddelbart etterpå, da en lang ball i bakrom ble halvveis klarert av Emil Ødegaard. Ballen ble så plukket opp av Start midt på Kåffas banehalvdel og kjapt spilt inn i Kåffas 16-meter, der tidligere Kåffa-spiss Alagie Sanyang avsluttet mot en ryggende Ødegaard. Heldigvis for Kåffa var den avslutningen såpass svak at det ikke var noe problem for Ødegaard i Kåffa-buret.

Store sjanser for Kåffa

De gangene Kåffa fikk løst opp i midtbaneleddet og spilt seg gjennom Starts press var det enorme rom for spesielt Petter Dahl. Det burde han løst bedre da han fikk store rom til å utfordre etter 16-17 minutters spill, men lynvingen ble litt for avventende i den situasjonen.

Mathias Tønnessen, en back fra egne rekker, slo et helt strålende innlegg fra midt på Starts banehalvdel. I bakrom truet nyinnkjøpte Andreas Gundersen, som kastet seg inn, og bare en kjemperedning av Start-keeper Jasper Thorkildsen hindret Kåffa å doble ledelsen.

KFUM Oslo fortsatte imidlertid å skape sjanser. Først ved at Dahl la ballen over til motsatt kant, der Teodor Haltvik kom seg til avslutning på direkten. Skuddet kom fra skrå vinkel, men tvang Thorkildsen til å gjøre en redning. På returen var Nunez først, men skuddet gikk rett på keeper.

Keepertabbe ga Kåffa tilbake ledelsen

Etter halvspilt omgang satt utligningen for Start, noe ufortjent. Målet kom etter et frispark som ble slått på bakerste stolpe. Ballen gikk gjennom hele Kåffa-forsvaret, men ble headet inn igjen av Sanyang. Inne i feltet var det spissmakker Zakarie Zawo som var kjappest til å agere, og stupheadet inn 1-1.

Fem minutter senere gikk Kåffa igjen opp i ledelsen, og mye av æren for det skal Johannes Nunez ha for forarbeidet på midten der han snudde seg rundt med ballen og fikk slått den inn i bakrom. Start-keeper Thorkildsen feilberegnet ballbanen i vinden, som gjorde at ballen blåste over han, og falt til Teodor Haltvik som enkelt kunne trille ballen i det åpne målet.

Kåffa fikk stadig muligheten i bakrommet, og skapte flere farligheter det siste kvarteret. Like før pause gikk Kåffa opp i 3-1, og igjen utnyttet KFUM Oslo de enorme rommene Start lot dem ha. Sverre Sandal tredde en pasning gjennom midtbaneleddet til Teodor Haltvik, som dro seg litt ut utenfor 16-meteren og banket inn Kåffas tredje mål i en veldig positiv omgang.

Ny stygg Stavrum-skade

Kåffa bytta nesten hele laget i pausen, og la om formasjonen til 3-5-2, noe de har gjort i de første treningskampene. Fem minutter ut i omgangen fikk Remi Svindland muligheten til å lobbe ballen over Start-keeperen, men Thorkildsen reddet. Corneren var i og for seg godt slått, men førte til slutt til en kontring.

Kåffa lå igjen med junioren Joachim Prent-Eckbo, som gikk seg inn i problemer og ble brutt. Det førte til at tidligere Kåffa-spiss Alagie Sanyang fikk hele banehalvdelen å løpe på. Alene med innbytterkeeper Andreas Vedeler gjorde han ingen feil, og reduserte til 2-3.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før Kåffa gjenopprettet sin tomålssledelse, etter litt klabb og babb. Ballen ble slått inn i feltet, der Håkon Stavrum fikk dempet den og lagt den ut til Haltvik, som fikk lurt inn sitt tredje mål for dagen. Det var dessverre det siste Stavrum gjorde, før han igjen måtte gå gråtende av banen med en ny skade.

Selvmål og Kåffa-kollaps

Spillerne samlet seg rundt Stavrum, som til slutt hinket seg ut av banen og fikk trøst av foreldrene som hadde tatt turen. Etter noen minutter på sidelinjen kom ambulansepersonalet til, og fikk han opp på en båre. Like etter slapp de inn,

Vi rundet timen spilt da Start reduserte igjen, men denne gang var laget fra det blide Sørlandet ikke i nærheten av ballen selv. Kåffa spilte seg egentlig fint ut i eget forsvar, før Keivan Ghaedamini slo en litt for hard pasning tilbake til egen keeper. Den ballen humpet og spratt over foten til Andreas Vedeler, og inn i eget mål.

Kvarteret før slutt kom utligningen til 4-4. En ball ble slått inn langs Kåffas venstreside til Emil Grønn Pedersen, som nokså uhindret fikk avansere mot keeper og sette inn utligningen. Veldig passivt forsvarsspill fra Kåffa, men det så ut til at Kåffa-spillerne trodde det var offside på gjennomspillet fra Tom Strandegård til Pedersen.

Start snudde kampen og vant

Sju minutter før slutt fullførte Start snuoperasjonen, og satte inn sitt femte mål for dagen. Målet kom etter en corner der Kåffa ikke klarte å renske ballen unna, før den til slutt datt ned i beina til Henrik Robstad som banket den opp i nettmaskene.

Etter en veldig oppløftende første omgang, startet også den andre omgangen ganske bra. Men ti minutter etter hvilen kom Stavrums stygge skade, og etter det var Kåffa som et helt annet lag. Mange bytter gjorde spillet oppstykket, og flere personlige feil inviterte Start tilbake i kampen.

Moussa Njie fikk en mulighet til å utligne på slutten, men Start-keeperen plukket fram en god redning. Dermed ble det tap i Spania-oppholdets første kamp for KFUM Oslo.

---

Kampfakta:

Treningskamp, Spania

Start – KFUM Oslo 5-4 (1-3)

Coín, Spania

Mål: 1-0 Petter Dahl (5.), 1-1 Zakarie Zawo (23.), 1-2 Teodor Haltvik (28.), 1-3 Teodor Haltvik (45.), 2-3 Alagie Sanyang (51.), 2-4 Teodor Haltvik (54.), 3-4 Keivan Ghaedamini selvmål (60.), 4-4 Emil Grønn Pedersen (75.), 5-4 Henrik Robstad (83.)

Gule kort: Andreas Vedeler, KFUM Oslo. Sander Sjøkvist, Start.

KFUM Oslo (4-3-3/3-5-2): Emil Ødegaard (Andreas Vedeler fra 46.) – Håkon Hoseth (Keivan Ghaedamini fra 46.), Momodou Lion Njie (Kristoffer Lassen Harrison fra 15.), Ayoub Aleesami (Shola Akinyemi fra 62.), Mathias Tønnessen (Joachim Prent-Eckbo fra 46.) – Sverre Sandal (Mathias Tønnesen fra 83.), Simen Hestnes (Remi Svindland fra 46.), Johannes Nunez (Håkon Stavrum fra 46. (Robin Rasch fra 55.) – Teodor Haltvik (Moussa Njie fra 62.), Andreas Gundersen (Jonas Hjorth fra 46.), Petter Dahl (Thomas Klemetsen Jakobsen fra 46.)

---