Nå smiler VIF-backen igjen: – Skal ikke juble ennå, men det ser bra ut

MARBELLA (Dagsavisen): 23-åringen har ikke spilt eliteseriefotball siden desember 2021, og har siden gjennomgått to operasjoner i høyre kne, den siste i oktober. Krykkene er for lengst kastet, og nå er han så smått i gang på gress i Marbella.

– Jeg er ikke så mye på treningsfeltet ennå, jeg har så vidt startet. Men det er fint å være med guttene hit til Spania. Jeg har gjennomført mine første «babyøkter», eller «Tine fotballskole», kaller vi det vel. Det vil si at jeg har begynt å jogge så smått, og så har jeg gjort noen enkle tekniske øvelser. Og syklet, sier Borchgrevink til Dagsavisen om veien tilbake til fotballbanen.

Se vårt intervju med Borchgrevink i vinduet under.

Her er Borchgrevink tilbake på feltet igjen Etter operasjonen i oktober, har det vært en lang vei tilbake for Christian Borchgrevink. Under oppholdet i Spania har backen gradvis bygget seg opp på feltet.

Les alt om Vålerenga i Marbella her!

Med VIF i Spania

Før jul sa backen til Dagsavisen at han har et mål om å være tilbake i løpet av sommeren.

– Akkurat nå går det fint, jeg er helt på planen inntil videre. Jeg skal ikke juble ennå, det er lenge igjen, men ting ser bra ut. Så har jeg noen måneder igjen, så skal jeg være tilbake. Og sommeren er fortsatt målet. I mine øyne ligger jeg litt foran planen, for jeg har prøvd å være litt pessimistisk så jeg ikke skal få en nedtur.

I Marbella ligger han slett ikke på latsiden, selv om han ikke får tatt del i de vanlige fotballøktene som lagkameratene har.

– Det blir mye trening. Jeg har vel hatt flere økter enn dem som spiller fotball. Jeg har doble økter akkurat nå, så har jeg hatt én «fridag» med bare én økt. Så da er det annenhver dag med litt småtteri på feltet. Det blir litt bein- og overkroppsstyrke, og veldig, veldig, veldig mye styrketrening. Og litt forferdelig kondisjonstrening på sykkel. Dagene går unna, sier han smilende.

Vålerengas Christian Dahle Borchgrevink har ikke spilt fotballkamp siden 2021. Men nå øyner han håp om retur i 2023. (Jørn H. Skjærpe)

Som fotballspiller kan det være tungt mentalt å gå lang tid uten å spille. Men Borchgrevink har blitt god til å håndtere det i løpet av den lange perioden på sidelinjen.

– Man legger det kanskje bak seg, da. Akkurat nå fokuserer jeg bare på nåtiden. Jeg er inne i dette «rehab-løpet», som går bra til nå. Det er bare det jeg tenker på. Og det er veldig greit, for akkurat nå går det bra. Da er det veldig enkelt å ikke tenke på det som har vært, for nå ser jeg framover, påpeker Borchgrevink.

[ Borchgrevink:: – Det er ikke en tanke i mitt hode om at dette skal være karrieretruende ]

Hvor sterk er Vålerenga-troppen?

– Hvor vanskelig er det å ikke gjøre for mye?

– Veldig. Jeg har veldig lyst til å gjøre ting hele tiden, og merker at humøret blir veldig styrt av hva jeg klarer og ikke klarer. Når jeg klarer ting er jeg veldig glad, og da har jeg lyst til å gjøre enda mer. Men vi har jo laget en plan, den skal følges uansett om det går bra eller ikke, svarer 23-åringen.

Dagsavisen ber backen beskrive sitt drømmescenario.

– Da er jeg klar for spill til sommeren. For sommeren er lang. Forhåpentlig kan jeg være tilbake og gjøre en god høstsesong, og begynne å lukte høyt på tabellen med Vålerenga. Da hadde jeg blitt veldig glad.

Borchgrevink har tidligere vært en del av kapteinsteamet i Vålerenga. Han har gjort seg noen betraktninger om hvor sterk dagens VIF-tropp er:

– Vi er et godt stykke unna gullkandidatene, som vel kanskje er Glimt og Molde. De har to fulle ellevere med meritterte spillere, som har mange kamper i øverste divisjon. Jeg ser jo at det skrives mye om folk som skal inn (til VIF). Det er helt naturlig at det skrives om det, og jeg tipper at det kommer inn noen også. Så får vi se hvor vi står når vi nærmer oss seriestart. Det er ennå en stund til, minner han om.

[ Fagermo om VIFs nye brasse: – Slik har vi klart å hente Vitinho (+) ]

[ Borchgrevink peker på det Vålerenga mangler: – I mine øyne er det nummer én (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Fagermo om Vålerenga-profilen: – Ikke sikker på om han vil forlenge med oss (+) ]