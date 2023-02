Nordstrand med bredere tropp: Kapteinen la opp, men spissen ble

NORDSTRAND KUNSTGRESS (Dagsavisen): Nordstrand tok ledelsen og var skarpe det første kvarteret før feilene kom i fredagskveldens treningskamp.

Kjelsås ledet til pause og satte to til før Miran Kuci pyntet på resultatet med et flott langskudd. Men resultatet betyr lite. Dette var god matching for Nordstrand som i år har flere strenger å spille på.

– Vi har en enorm treningskultur og har sørget for å få god matching fram til sesongstart. Det er mange som ønsker å utvikle seg hos oss. Vi får 5–10 henvendelser hver dag fra spillere som ønsker å prøve seg, det er ikke tull engang. Det er selvfølgelig av varierende grad kvalitetsmessig, men det gjør at vi helhetlig som lag ser bredere og jevnere ut i år kontra i fjor, sier Thomas Holm til Dagsavisen.

Det er fokus på å være så godt rustet som mulig når sesongen starter med bortekamp mot Asker 10. april. Det er nøyaktig to måneder til.

Nordstrand har skaffet seg tøff motstand for å være klare til den kampen. Fredag kveld møtte de Kjelsås som ligger i en divisjon over dem.

På prøvespill i HamKam

Nordstrand stilte med et tilnærmet toppet lag i første omgang, selv om det alltid er noen fravær på denne tiden av året. Ingen Christoffer Bugge bakerst, men Franek Szamotulski sto i mål, en 2007-modell som ligner på en ung Bugge.

– Han er det mange som har vært ute etter og jeg vet han er aktuell for G16-landslaget nå, sier Thomas Holm.

På midtbanen, der fjorårets kaptein Andreas Madsen Holm har etterlatt seg et gap, han har nemlig lagt opp, figurerte Runar Frøberg og Thomas Helgheim. Sistnevnte i en uvant posisjon, han er trukket inn fra kanten.

Mot Kjelsås to unge stoppere, født i henholdsvis 2005 og 2006, var det på andre siden to godt voksne spisser i Luka Fajfric og Oliver Midtgård.

Sistnevnte har vært på radaren til mange og bedre klubber, for eksempel har HamKam hatt han på prøvespill.

– Oliver, i tillegg til Helgheim, har vært ønsket andre steder, men har valgt å bli i klubben. De har begge signert nye kontrakter, det er vi veldig glade for, sier Thomas Holm.

Overrumplet gjestene før feilene kom

Midtgård og Fajfric gjorde tydelig Kjelsås-stopperne nervøse og Nordstrands spissduo var som vanlig sultne på grøten. De var best i starten, hjemmelaget, og tok ledelsen ved Fajfric på corner. Den kom på bare én av mange sjanser innledningsvis.

– Vi burde ha ledet med mer etter alle sjansene vi hadde. Det er vi som er det beste laget i de første 15 minuttene, sier Thomas Holm.

Men rundt 20 minutter spilt ga plutselig Nordstrand vekk ballen i egne bakre rekker, i tillegg til initiativet i kampen.

Først var det Victor Halvorsen som dunket inn et langskudd etter et svært enkelt ballmist bakerst hos hjemmelaget. Keeper Franek Szamotulski, som uttrykker seg like høyt og tydelig som Christoffer Bugge, kunne ikke ta den. Bare to minutter senere var det Edvard Vestby som brukte for lang tid med en bakromsball, Kjelsås-spiss Arman Nouri snappet den fra midtstopperen og satt ballen sikkert i hjørnet.

– Vi gir vekk flere mål i dag, men det er sånn man må lære av. Vi skal tørre å være et spillende lag, sier Thomas Holm.

Resten av omgangen bar preg av et Nordstrand som spilte mer bakover enn fremover. De to på midten, Frøberg og Helgheim, var ikke helt komfortable. Det ble noen støttepasninger som de offensive spillerne ikke var helt fornøyd med.

Sju bytter i pausen

– Vi bytter hele elleveren, sa Thomas Holm i pausen. Det var naturligvis planlagt, ikke et resultat av en misfornøyd trener. Det er tross alt en divisjon forskjell mellom lagene, selv om Kjelsås stilte svært ungt og med fravær av sine største profiler.

Det viste seg å være sju bytter i pausen, og så flere ved timen spilt, ellers var det et helt nytt lag som spilte den siste omgangen. Nyervervelsene Miran Kuci (Oppsal) og Micael Lervik (Lokomotiv Oslo) kom inn. Det samme gjorde en rekke juniorer.

Arman Nouri kunne, og burde, økt ledelsen for Kjelsås da han kom alene med keeper, men Kjelsås´ lovende unggutt Patrick Askengren scoret først etter et dribleraid og deretter alene med keeper. Det siste målet igjen etter en feil i Nordstrand, en støttepasning som var for slapp.

– Resultatet er ikke i fokus nå selvfølgelig, men jeg synes det er et litt flatterende med 2–4. Vi kunne ha scoret flere og gir bort noen mål. De første 15 er vi best, også i starten av andre, før Kjelsås nok har litt mer kontroll mot slutten, oppsummerer Thomas Holm.

God matching fremover

I fjorårets opprykkskampsesong mot Lyn startet Nordstrand med noen feilskjær, for eksempel et hjemmetap mot Skeid-rekruttene. I år skal laget være bedre rustet.

– Vi har sørget for å møte flere lag fra 1. og 2. divisjon. Det handler om å få den gode matchingen før det braker løs med seriespill, sier hovedtrener Holm.

Strømsgodset 2, Karlstad, KFUM og Tromsdalen er de neste motstanderne. Og det meste foregår på «Niffen». Det er tøffe motstandere der troppen vil få testet seg.

– Vi får rullert godt i troppen og jeg synes vi har en jevnere stall i år enn i fjor. Det er ikke så stor forskjell fra elleve og ned til 20, det er en styrke. Flere av de som kom inn i dag kunne ha startet og vi skal fortsette med å rullere elleveren og teste ut flere formasjoner, sier Holm.

Holm har hatt fokus på eget lag og stiller seg usikker til nivået og status blant de andre lagene i avdelingen.

Nordstrand spiller i 3. divisjon, avdeling 6, en avdeling stort sett med lag fra Oslo, Akershus og Nord-Norge.

– Jeg vil tro Asker, Lørenskog og Follo blir tøffe, men det er vanskelig å si. Det er eksempler på der lag har gjort det dårlig i oppkjøringen før de overrasker og er gode når sesongen starter, sier Holm.

Asker er et slikt eksempel. De har innledet oppkjøringen med 2–7 og 1–7 mot henholdsvis Frigg og Lyn. Og det er altså ganske nøyaktig to måneder til sesongen starter nettopp mot Asker på Føyka den 10. april.

---

FAKTA

Treningskamp menn fredag:

Nordstrand – Kjelsås 2–4 (1–2)

Nordstrand kunstgress: Ca 50 tilskuere.

Mål: 1–0 Luka Fajfric (12.), 1–1 Victor Halvorsen (21.), 1–2 Arman (23.), 1–3 Patrick Askengren (67.), 1–4 Patrick Askengren (77.), 2–4 Miran Kuci (79.)

Nordstrand: Franek Szamotulski – Ola Rognebakke, Edvard Vestby, Mohammed Abbas, August Fredriksen – Fredrik Graham Hansen, Thomas Helgheim, Runar Frøberg, Nidal Loulanti – Luka Fajfric, Oliver Midtgård.

Inn kom Markus Cham som spiss, Miran Kuci som midtstopper, Micael Lervik sentralt, Christian Njøten som spiss, i tillegg til en rekke juniorspillere. Det var ingen speaker eller annen oversikt over lagoppstillingene denne fredagskvelden.

Kjelsås: Terje Kirsebom – Ola Bjørnland, Jesse Boateng, Henrik Osnes, Sebastian Ottesen – Ahmad Abbas, Victor Halvorsen, Leo Bech Hermansen, Eivind Willumsen – Filip Gripsgård, Arman Nouri.