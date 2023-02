Grorud med spillemessig framgang, tapte i sluttminuttene

Lørdagens prestasjon mot OBOS-ligalaget Raufoss var løfterik. Grorud hadde ballen mest og dominerte førsteomgangen i Raufos storhall.

Med høyt press og en aggressiv stil klarte de å tilrive seg initiativet.

Det var nødvendig etter 0–5 opplevelsen mot Mjøndalen for en uke siden. Men Raufoss stilte litt B-preget etter at førstelaget møtte Strømsgodset torsdag. Men deres farligste angriper var på plass og avgjorde kampen.

Siste spiller inn

Sammenlignet med fjorårets lag er det nesten et helt nytt mannskap trener Jonas Rygg bygger opp.

Sistemann inn i stallen er det gamle VIF-talentet Madusan Sandrakumar, som var en av mange som ble fristilt i Stjørdals/Blink i fjor og som har spilt veldig mye på nest øverste nivå i forskjellige klubber.

Han gikk rett inn i startelleveren til Grorud. Det er jo nettopp fra Groruddalen han er.

Grorud største sjanse før scoringen kom ved Elias Nahiry, men skuddet hans ble stoppet av en sterk redning av Raufoss-keeperen.

Straffespark

Grorud tok ledelsen ved innbytter Edmund Owuso, som satte inn sin første scoring for klubben få minutter før pause.

Men Raufoss fikk inn utligningen i omgangens nest siste spilleminutt ved den notoriske måltyven Filip Brattbakk.

Etter hvilen gikk Grorud på ny i ledelsen etter et straffespark etter at innbytter Tollef Kvello Etholm ble felt av Raufoss-keeperen. Owuso fikk anledningen til å sette sitt andre mål for Grorud, hardt ned til venstre for keeper.

Men i løpet av de ti siste minuttene skulle Raufoss snu kampen, regissert av Filip Brattbakk. Først dro han seg fri i feltet og la ballen tilbake til Andreas Farup som banket inn utligningen sju minutter før slutt.

Og i nest siste spilleminutt gjorde Brattbakk alt sjøl da han vendte opp og skjøt hardt ned i bortre hjørne.

Dermed står Grorud med to tap og en seier i årets tre treningskamper.

---

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Raufoss – Grorud 3–2 (1–1)

Nammohallen: Ca. 100 tilskuere.

Mål: 0–1 Edmund Owusu (40), 1–1 Filip Brattbakk (45), 1–2 Edmund Owusu (straffe 70), 2–3 Andreas Farup (83), 3–2 Filip Brattbakk (89).

Grorud startet slik: Simen Lillevik – Madusan Sandrakumar, William Bjeglerud (Berger Kisaruko fra 30), Mats Andersen Theodor Agelin fra 63), Fredrik Carson Pedersen – Simen Beck, Karim Bata (Theodor Kramraics fra 63), Rino Fal Larsen, Elias Nahiry (Casper Myhren Fjell fra 75) – Saadiq Elmi, Didrik Sereba (Edmund Owusu fra 30). Vegard Storsve, Tollef Kvello Etholm.