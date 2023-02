Fredheim Holm etter komfortabel KFUM-seier: - En del vi kan gjøre enda bedre

KFUM ARENA (Dagsavisen): KFUM leverte en solid forestilling i lørdagens treningskamp mot Moss, der Oslo-klubben til slutt vant 4–2.

Det var deres på papiret sterkeste ellever som starta matchen, før et vesentlig yngre, og mindre merittert lag entret matta etter pause. Likevel vant de begge omgangene 2-1, og dermed til slutt kampen 4–2. Tre av årets nykommere scoret mål.

Likevel var ikke sportssjef Daniel Fredheim Holm helt fornøyd med alt han fikk se, men innsatsen hyllet han.

– I begge omganger er det en del bra, og en del å se på videre, og gjøre enda bedre. Men resultatmessig, og det vi har prata mye om angående innsats, og det å løpe mye, og den biten der, er bra. Der er gutta på jobb, så det skal dem få, sier han til Dagsavisen etter kampslutt.

KFUM gikk til angrep fra start, og skapte en god målsjanse allerede før røyken fra gjestenes røykgranat hadde seget vekk.

Det skulle heller ikke ta lang tid før et godt besøk bortefelt på KFUM arena fikk se kampen første scoring.

Kun åtte minutter var spilt da Teodor Haltvik, som fikk stå ganske aleine på 15 meter, dunka ballen i nota.

Sandal imponerte

Framspillet kom fra Sverre Sandal, som leverte en god omgang denne lørdagen. Sandal var på lån hos Nordstrand, fra KFUM, forrige sesong, men i 2023 kan han fort komme til å spille en viktig rolle, to divisjoner høyere.

– Hvor i løypa er han? Er han i nærheten av en startplass?

– Det er tidlig, og det er for så vidt veldig få vi kan si er i en startellever i februar, men det er en spiller vi har veldig trua på, og har hatt det over tid. Han trente mye med oss i fjor også, selv om han var på lån hos Nordstrand. Vi har troen på at han er en spiller som kan ta nivået i OBOS-ligaen, og har kvaliteter som gjør oss sterkere, for han har egenskaper som ikke så mange på vårt lag har, spesielt i det defensive, som ballvinner. Han dekker store rom, og har en god fysikk, forteller Fredheim Holm.

– Og en god pasningsfot?

– Ja, han har det, men han må også vende seg til tempo og det å steppe opp to divisjoner. I enkelte situasjoner går det litt for sakte ennå, og det er det han må jobbe med, men han er en hardtarbeidende gutt, så det tror jeg ikke blir noe problem.

Yasir Sa'Ad har satt inn KFUMs tredje mål på Ekeberg. (Haakon Thon)

Ledelse til pause

Moss utligna kun ti minutter seinere (17′), og i de ti minuttene som fulgte ble det fartsfylt på Ekeberg.

Momodou Lion Njie fikk en stor mulighet etter et hjørnespark fra Jonas Lange Hjorth, men også Moss skapte en stor mulighet.

Likevel gikk KFUM til pause med ledelse etter at Petter Nosa Dahl ble satt opp fint av Johannes Hummelvoll-Nuñez, ute til venstre.

– Det som er positivt, spesielt i førsteomgang, er intensiteten. Vi klarer å vinne igjen ballen kjapt etter at vi har mista den, og hva man gjør med ballen etter vi har vunnet den er også bra. Vi kommer oss ut av trange rom, og scorer i hvert fall ett av måla sånn. Det er bra, og noe vi har hatt fokus på, forklarer Fredheim Holm.

– Her må vi ta tak

KFUM hadde i det store og hele veldig god kontroll, og det var langt mellom målsjansene til Moss, men da de først kom, var de til gjengjeld store. Ni minutter etter pause traff de stolpen, og med et kvarter igjen var det kun en enorm blokkering fra Prent-Ekcbo som forhindret en ny Moss-scoring.

– Vi har god kontroll syns jeg, i begge omganger, men vi gir bort litt enkle baklengsmål, sier Fredheim Holm.

– Ja, de har får sjanser, men de som kommer er til gjengjeld store …

– Ja, og sånn var det mot Sandefjord sist også. Ikke så veldig mange sjanser, men de sjansene de (Sandefjord) får scorer de på, så det er noe vi må se på for det var litt sånn i dag også – ikke veldig mange sjanser, men to mål. Så her må vi ta litt tak, innrømmer assistenttreneren.

Men til tross for ett baklengsmål også i andre omgang, gjorde det ikke så mye. For før Moss satte sitt andre hadde KFUM allerede scora to selv. Yasir Sa’Ad vippa inn ballen etter litt tumulter i etterkant av et innlegg, før deres nye spiss, Andreas Gundersen, satte inn 4-1, etter flott forarbeid fra Noah Jacobsen.

Johannes Moesgaard og KFUMs trenere fikk se fire scoringer av eget lag. (Guttorm Lende/KFUMKAMERATENE)

Marbella neste

Tirsdag setter KFUM-gjengen seg på flyet til Marbella, for det som blir en viktig periode i oppkjøringa.

– Det blir fint. Vi har veldig gode forhold her altså, men det blir fint å dra til Marbella nå. Få trent godt i åtte dager, og spille to kamper (Start og Tromsø), sier Fredheim Holm.

– Hva ønsker dere å ha fått svar på når dere er tilbake igjen på Ekeberg?

– Det er å fortsette med det vi har gjort. En sånn type leir er vi tett på gutta hele tida. Vi er her fra ni til ett hver dag, men der nede kan vi jobbe enda tightere, og ha doble økter ennå oftere. Vi kan få trent mer intensivt på de tingene vi har starta på, og som er endringene fra i fjor. Jeg føler vi er på god vei, men det er fortsatt en del å ta tak i, forklarer han.

– Er det mye nytt, mange endringer?

– Det er noe. I enkelte kamper i hvert fall, men vi ønsker å ta med oss mye av det vi var gode på i fjor også, sier Fredheim Holm, uten å ville utdype så mye mer akkurat nå.

KFUM åpner serien med hjemmekamp mot Sogndal, 10. april.

---

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

KFUM Oslo – Moss 4–2 (2–1)

KFUM Arena: Ca. 200 tilskuere.

KFUMs målscorere: Teodor Haltvik (8), Petter Nosa Dahl (38), Yasir Sa’Ad (61), Andreas Gundersen (70).

KFUM (1. omgang): Emil Ødegaard – Håkon Helland Hoseth, Ayoub Alesaami (kaptein), Momodou Lion Njie, Jonas Lange Hjort – Simen Hestnes, Sverre Sandal, Johannes Nunes – Teodor Berg Haltvik, Thomas Klemetsen Jakobsen, Petter Nosa Dahl.

KFUM (2. omgang): Emil Ødegaard (Morten Vang fra 60) – Joachim Prent Eckbo, Kristoffer Lassen Harrison, Mathias Tønnessen, Noah Størk Jacobsen - Remi-Andre Svindland, Håkon Stavrum (kaptein), Kevin Ghaedamini - Yasir Sa’Ad , Andreas Gundersen, Kristoffer Aarstad.