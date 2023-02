Vålerenga fikk seg en leksjon i effektivitet av Malmö

MARBELLA (Dagsavisen): Både Vålerenga og Malmö stilte tilnærmet toppa lag da lagene møttes til deres første treningskamp på Marbella fredag. For VIF er det vel bare Petter Strand som manglet med skade, mens Malmö-pressen melder at svenskene stiller med sitt sterkeste lag for første gang i denne oppkjøringen.

Vålerenga spilte én kamp under deres forrige opphold på Marbella, og det var mot AGF Aarhus, men til denne kampen mot Malmö var det en god mulighet til å teste det så langt antatt sterkeste Vålerenga kan stille i år. To minutter gikk det før det første målet satt i nettet bak Magnus Sjöeng.

Malmö fikk spille ganske fritt langt inne på Vålerengas banehalvdel, før ballen ble slått ut på kanten til Tahi Ali. Innlegget ble møtt av Anders Christiansen, som slo VIFs stopperpar til første stolpe og la ballen i en fin bue over Sjöeng og i lengste stolpe. Et meget bra mål, selv om det var litt passivt forsvarsspill av Vålerenga.

To tidlige mål for Malmö

Det tidlige baklengsmålet fikk Dag-Eilev Fagermo kjapt på beina, og i gang med å rope ut sine instruksjoner til et VIF-lag som ble spilt lave i starten av kampen. Dicko Eng og Bjørdal kom til skuddmuligheter fra like utenfor 16-meteren iløpet av de første ti minuttene, men begge ble blokkert.

Litt slapt pasningsspill fra Malmös side gjorde at Vålerenga fikk flere offensive brudd, som igjen førte til en god skuddmulighet til Torgeir Børven etter ti minutters spill. Skuddet ble blokkert, men ballen ble tatt av vinden og holdt på å skru i mål. Malmö-keeper Johan Dahlin fikk avverget, men kolliderte med stolpen. Det påfølgende hjørnesparket ble avverget.

Minuttet senere satt ballen igjen bak Sjöeng i VIF-buret, og Malmö-spillerne ga Vålerenga en leksjon i effektivitet. Simen Juklerød lot Malmö komme inn på Vålerengas banehalvdel, der Dag-Eilev Fagermo gjerne skulle sett han sto opp i presset. Etter det gikk ballen kjapt ut til Tahi Ali igjen, som la an til veggspill med kampens første målscorer Anders Christiansen. Han valgte i stedet og ta med seg ballen ut i feltet, snu seg om og sende den i en bue utenfor Sjöengs rekkevidde.

Stygg Odin-feil førte til hat trick

Magnus Bech Riisnæs sto godt opp i Malmös spillere, og spilte på svenskene flere brudd høyt opp på deres banehalvdel. Det førte til en stor mulighet etter omtrent halvspilt første omgang, da Bech Riisnes gikk på et godt løp inn i Malmös boks. Indreløperen slo flatt inn i boksen, men Torgeir Børven luktet ikke lunta tidlig nok, og rakk ikke fram for å bredside ballen i mål.

Like før det hadde Riisnes og Juklerød også kombinert til venstre i banen, etter at Riisnes hadde jaget ned nok et brudd. Ballen havnet til slutt hos Bjørdal, som tvang fram en god redning fra Malmö-keeper Dahlin. I banespillet var det etter hvert rimelig jevnt, men den første halvtimen var det klasseforskjell i effektivitet.

Svenskene viste igjen nivåforskjellen i effektivtet, da Malmö spilte seg til sitt tredje mål for dagen like over halvtimen spilt. Odin Thiago Holm mistet ballen på vei fremover midt inne på egen banehalvdel. Malmö-kaptein Anders Christiansen avanserte et par meter, mot et VIF-forsvar som ikke reagerte raskt nok. Brynjar Bjarnason prøvde å kaste seg inn i en takling, men da var det allerede for sent, og Christiansen styrte inn sitt hat trick.

Dårlige valg

Mohamed Ofkir fikk i de neste fem minuttene to gode muligheter, da han slapp fri på høyrekanten. Selv om han hadde god skuddmulighet inne i Malmös 16-meter, valgte han å slå ballen inn i feltet, der den ble plukket opp av en Malmö-forsvarer. Like etter var han igjen alene, men mislyktes da han prøvde å finne Børven.

Vålerenga viste mye spennende offensivt, men tok en del feil valg i avgjørende øyeblikk. Spesielt Børvens tidlige skudd kunne gått inn, men igjen var det bakover på banen de største problemen var. Igjen var det for enkelt å score på Vålerenga, både på grunn av feil presshøyde og personlige feil, og fordi man ikke var tett nok på.

Ingen byttet ble gjort i pausen, og etter hvilen fortsatte det i samme spor. Relativt jevnspilt, med Malmö som trillet en del ball og VIF som jaktet brudd. Det første kvarteret skjedde det lite, før VIF bytta inn fem mann. Like etter det fikk Malmö en god mulighet, men en kjempeblokk fra Vålerenga hindret ny baklengs.

Malmö kontrollerte inn seieren

Etter alle VIF-byttene fikk Malmö enda bedre kontroll på kampen, i form av at de kontrollerte ballen. Ingen av lagene skapte veldig mye, og det var en langt tammere omgang etter hvilen enn før. Malmö hadde sine spede forsøk, og noen skudd utenfor og en corner eller to, men ingenting som ble spesielt farlig.

For Vålerengas del ble det stadig tynnere fremover. Omar Bully kom inn ti minutter før slutt, og skapte litt ubalanse på midten, men Malmö var flinke til å avskjære pasningsvalgene og vinne tilbake ballen. Mot slutten av kampen hevet Vålerenga seg litt oppover i banen, og Bully ble lagt i bakken da han prøvde å bryte seg inn i Malmös 16-meter. Ingen straffe ble gitt, og det var nok riktig.

Det endte til slutt med et 0-3-tap for et Vålerenga-lag som aldri var i nærheten av seieren. Dag-Eilev Fagermos menn fikk seg en leksjon i effektivitet før pause, og gjestene fra Malmö hadde god kontroll på begivenhetene etter hvilen. Neste kamp nå er mot Moss, fredag om en uke.

Kampfakta:

Treningskamp fotball

Vålerenga – Malmö 0-3 (0-3)

Atalya Football Park, Marbella

Mål: 0-1 Anders Christiansen (3.), 0-2 Anders Christiansen (12.), 0-3 Anders Christiansen (32.)

Gule kort:

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjöeng – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg (Alexander Hammer Kjelsen fra 62.), Brynjar Bjarnason, Simen Juklerød (Leonard Zuta fra 62.) – Magnus Bech Riisnæs, Odin Thiago Holm (Fredrik Oldrup Jensen fra 62.) , Henrik Bjørdal (Omar Bully fra 79.) – Mohamed Ofkir (Mathias Emilsen fra 68.), Torgeir Børven (Seedy Jatta fra 62.), Jacob Dicko Eng (Jones Abdellaoui fra 62.)

