Ungt Kjelsås-lag straffet Nordstrand: - De unge meldte seg på

NORDSTRAND KUNSTGRESS (Dagsavisen): Nordstrand tok ledelsen og var best i starten før det unge Kjelsås-laget ristet av seg nervøsiteten og snudde kampen på to minutter. Patrick Askengren spilte andreomgang og satte to mål før Nordstrands Miran Kuci pyntet på resultatet med et vakkert langskudd.

Kjelsås-trener Eivind Kampen var fornøyd med kveldens utbytte.

– Det var egentlig målet for dagen, at de unge viser seg fram og melder seg på. Alt i en suppe, sier han glad og fornøyd til Dagsavisen etter kampen.

Nye midtstoppere

Han hadde ikke så mange, men noen velvalgte ord om kveldens treningskamp.

– Det er supernyttig øving. Nordstrand er så bra at de straffer oss om vi ikke gjør alt riktig. Det er bra for unggutta. Det er flere som ikke har spilt sammen før, for eksempel midtstopperne. Det er første kamp i klubben for Jesse Boateng. Og det er veldig fint at Patrick kommer inn og får seg to scoringer, sier Kampen.

Jesse Boateng kom fra Lillestrøms rekruttlag og har vært innom Serie B i Italia.

– Vi har veldig stor tro på at han vil ta store steg sammen med oss, har Kampen sagt om nysigneringen.

Det var altså mye ungt snadder som figurerte i kveld, men slik blir det ikke i hver treningskamp.

– Vi skal spisse laget fremover og sette en ellever. Det er forhåpentligvis ingen som forsvinner ut av klubben nå og vi har ingen planer om å hente flere inn, sier Eivind Kampen.

Møtte voksne spisser

Fredag kveld hadde flere kjente navn fått fri, blant andre Martin Fasting, Henning Vassdal, Jacob Flaten og Rasmus Vinge. Det er noe av grunnen til at Kjelsås stilte med et rimelig ungt mannskap på «Niffen», Nordstrand kunstgress.

Midtstopperne Jesse Boateng og Henrik Osnes er født i 2004 og 2005, det er ikke så lenge siden, og mot Nordstrands voksne spisspar Oliver Midtgård og Luka Fajfric var det tydelig nervøsitet i bakre rekker.

Nordstrand startet kampen best og tok ledelsen ved Fajfric etter 12 minutter.

Men så kom det to kjappe Kjelsås-scoringer, nesten ut av intet. Nordstrand ga vekk ballen i forsvar og et par trekk senere dunket Victor Halvorsen inn utligningen på et hardt og presist skudd. Bare to minutter hadde Arman Nouri tatt på seg tyvelua. Han snappet en bakromsball og var sikker som banken alene med hjemmelagets unge keeper.

– Det er egentlig en fryktelig omgang av oss. Det er mye å rette på. Samtidig viser vi oss skarpe og scorer to mål. Dette er fin læring for våre unge spillere, sa Kjelsås-assistent Jørgen Bjørn til Dagsavisen i pausen.

Kjelsås-trenerne Eivind Kampen og Jørgen Bjørn fikk god oversikt fra snøhaugene på Nordstrand. (Håvard Sollie)

Askengren-dobbel

I andreomgang gjorde begge lag en rekke bytter. Nordstrand byttet omtrent hele elleveren, mens Kjelsås fordelte byttene utover i omgangen.

Victor Halvorsen fikk en enorm sjanse til å øke til 3–1 alene med keeper, men misset. Patrick Askengren erstattet han etter timen spilt og sju minutter senere tryllet han rundt inne i hjemmelagets boks før han pirket inn Kjelsås´ tomålsledelse.

Det ble en omgang som Kjelsås etter hvert fikk god kontroll på. Det var Nordstrand som hadde ballen mest, men de slet med å skape sjanser. Det ble ikke mange i Kjelsås´ favør heller. Da et slapt tilbakespill ble sendt av gårde var Askengren fremme og løp opp ballen. Han kom helt alene med keeper og gjorde ingen feil.

To minutter etter traff Nordstrands midtstopper Miran Kuci usedvanlig bra fra nesten 25 meter. Ballen fant nettet via stolpen. Det ble kveldens siste.

– Et flatterende resultat, mener Nordstrands hovedtrener Thomas Holm, som også sier det var en god motstander og en god treningskamp for begge lag. Det er matchingen lagene er ute etter på denne tiden av året.

Kjelsås skal møte stort sett andre Oslo-lag denne våren. Neste treningskamp er førstkommende onsdag mot Lyn. Og 19. februar i LSK-hallen mot Skeid!

PS. Vi kommer med et dypdykk om Nordstrand i en senere sak.

FAKTA

Treningskamp menn fredag:

Nordstrand – Kjelsås 2–4 (1–2)

Nordstrand kunstgress: Ca. 50 tilskuere.

Mål: 1–0 Luka Fajfric (12), 1–1 Victor Halvorsen (21), 1–2 Arman Nouri (23), 1–3 Patrick Siu Askengren (67), 1–4 Askengren (77), 2–4 Miran Kuci (79)

Nordstrand: Franek Szamotulski – Ola, Edvard Vestby, Mohammed Abbas, August Fredriksen – Fredrik Graham Hansen, Thomas Helgheim, Runar Frøberg, Nidal Loulanti – Luka Fajfric, Oliver Midtgård. Inn kom Markus Cham som spiss, Miran Kuci som midtstopper, Micael Lervik sentralt, Christian Njøten som spiss, i tillegg til en rekke juniorspillere.

Kjelsås: Terje Kirsebom – Ola Bjørnland (Greg Dusabe 68), Jesse Boateng (Jakob Emblem-Olsen 46), Henrik Osnes, Sebastian Ottesen (Philip Halvorsen 60) – Ahmad Abbas (Marius Stølan 46), Victor Halvorsen, Leo Bech Hermansen (Kasper Krokan 68), Eivind Willumsen – Filip Gripsgård (Patrick Askengren 46), Arman Nouri (Jens Bonde Aslaksrud 68)