Slik vurderer vi Vålerenga-spillernes prestasjoner i tapet for Malmö

MAGNUS SJØENG – 4. Det første han hadde å gjøre i kampen var å hente ut en ball av nettet etter et par minutter. Etter det var han ikke så mye involvert, før han måtte hente en ny ball ut av nettet. Kunne heller ikke lastes for baklengs nummer tre, og trengte ikke gjøre mye i mellomtiden.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 4. En ganske anonym kamp. Slet i likhet med resten av VIF-forsvaret med posisjoneringen og presspillet til tider, men ingen store feil.

STEFAN STRANDBERG – 3. Ble litt vel passiv på det første baklengsmålet, og kunne også stormet opp i Malmö-kapteinen etter Odin Thiago Holm ble vendt vekk før det andre målet. Litt blandet drops i oppspillsfasen bakfra.

BRYNJAR BJARNASON – 4. I likhet med Strandberg passiv på åpningsmålet. Burde vært tettere oppe i Malmö-spiss Anders Christiansen på det første målet, og kunne kanskje også kastet seg inn i Malmö-kapteinen på det tredje baklengsmålet. Tok lite risiko i pasningsspillet.

SIMEN JUKLERØD – 3. Hvis han hadde stått opp i Malmö-vingen Tahi Ali før det andre målet kunne det målet vært avverget. Slet med Ali og Malmö defensivt, som kom seg til to av de tre målene fra hans side. Bedre offensivt, der han kom til et par innleggsmuligheter.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5. Positiv i starten. Sto opp i Malmö-spillerne, og vant tilbake ballen flere ganger høyt inne på svenskene halvdel. Gikk på gode løp inn i Malmö-boksen, og burde hatt en målgivende etter halvspilt første omgang hvis Torgeir Børven hadde fullført sitt løp inn mot mål. Litt mer anonym etter hvilen.

ODIN THIAGO HOLM – 3. For det meste ganske usynlig i starten av kampen, og klarte aldri å ta kontroll på midtbanen og styre VIFs spill som han har gjort på sitt beste fra den dype posisjonen på midtbanen. Ble vendt vekk på 0-2-målet, og gjorde en stygg feil da han mista ballen dypt inne på VIFs banehalvdel, som førte til det tredje baklengsmålet.

HENRIK BJØRDAL – 4. God skuddmulighet like før halvspilt første omgang. Fikk et par muligheter til å drive fremover med ballen, men i likhet med resten av VIF-laget fant heller ikke han de riktige pasningsalternativene. Jobber og løper mye som vanlig, men ikke enormt med offensive bidrag fra «riktig» side av banen.

MOHAMED OFKIR – 4. Fikk til tider mye rom å boltre seg på, men den avgjørende siste pasningen satt ikke. Fikk en god mulighet til å skyte ti minutter før pause, men valgte å slå ballen inn i stedet. Litt dårlige valg.

TORGEIR BØRVEN – 3. Fikk en stor mulighet blokkert tidlig i kampen. Burde vært på Magnus Bech Riisnæs innlegg midtveis i første omgangen, som hadde sørget for et garantert mål. Kunne presset keeper i større grad.

JACOB DICKO ENG – 4. Kombinerte fint på sin venstrekant et par ganger, som gjorde at han kom seg til et skudd i nettveggen og fikk flere forsøk blokkert da han dro seg innover i banen og skjøt.

Aleksander Hammer Kjelsen, Leonard Zuta, Fredrik Oldrup Jensen, Omar Bully, Mathias Emilsen, Seedy Jatta, Jones Abdellaoui spilte alle for kort tid til å bli vurdert.

