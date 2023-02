Skeid-tap: - Vi er bak skjema

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Skeid hadde nemlig svært lite å stille opp med mot Ull/Kisa fredag, i en kamp som nyopprykkede Kisa vant 3–0. Uten å anstrenge seg noe særlig og uten å imponere veldig var de gulkledde fra Jessheim klart bedre enn Skeid.

– Man blir alltid litt preget rett etterpå av resultatet, så da er man skuffet. 1. omgang er grei, men ikke god. Da er det ganske jevnt, men alt i alt er vi på høyde med dem. 2. omgang er vi svake. Begge lag bytter en del, men de presterer mye bedre enn oss da, så vi har ingenting å skylde på. Da henger vi ikke helt sammen, sier Gard Holme til Dagsavisen.

Svikt i angrepet

– Vi blir jaget høyt i banen, så vi blir løpt en del mellom. Men det er angrepsspillet vårt som skuffer mest. Vi skaper altfor lite, og det er noe vi må jobbe mye med, selv om vi trener på det hver dag.

Også målvakt Lars Kvarekvål var skuffet etter tapet.

– Det er veldig dårlig, rett og slett. Vi klarer ikke å løse høyt press sånn som vi kan og burde, og da blir det mye rom, både sentralt og ute på sidene. Det gjør at det blir store rom for oss å dekke, som gjør at de til tider har mye mer ball enn det vi skulle ønske, sier Kvarekvål.

– Vi skaper veldig lite fordi vi har lite ball, egentlig gjennom hele kampen. Vi får de til tider lave, men vi blir for utålmodige og derfor klarer vi ikke å skape all verden. Vi har nok å jobbe med inn mot seriestart, for å si det sånn. Dette var under pari, sier han videre.

Ull/Kisa har akkurat avgjort kampen i LSK-hallen. (Even Lübeck)

Manglet en rekke

Skeid kom til kampen uten nøkkelspillerne Hayder Altai, Marcus Melchior, Jakob Napoleon Romsaas og Sulayman Bojang, men med prøvespillerne Dylan Murugesapillai (LSK, startet kampen) og Andreas Stensrud (sist i VIF, kom inn).

Sju minutter var spilt da “hjemmelaget” tok ledelsen 1–0 etter scoring av tidligere Vålerenga-spiller Mathias Blårud sendte Ull/Kisa opp i føringen etter et bra skudd fra 20 meter.

– Vi er for slappe i presset ved midten, som forårsaker det meste, sier Kvarekvål om scoringen.

– Veldig sløvt å slippe inn det målet, sier Holme.

Så startet et aldri så lite skademareritt for Skeid. Først ble Morten Renå Olsen nærmest kvestet ved sidelinjen etter kvarteret spilt.

– Det går greit, men det gjør jævlig vondt, sa en haltende Renå Olsen da han møtte Dagsavisen etter timen spilt, haltende ut fra garderoben med en ispose rundt ankelen.

– Han kanten til Kisa var treig og hadde en 5–6 etterslengere. Jeg tror ikke det var noe farlig, sier Holme.

1. omgang var halvspilt da den hjemvendte sønn Henning Andresen måtte gå av etter en stygg takling.

– En smell i kneet, en slagskade som stivnet til, men ikke noe alvorlig, sier Holme.

Måtte endre i pausen

Utenom den tidlige scoringen hadde begge lag noen brukbare muligheter, men ingen skapte noen voldsomme farligheter. Dermed sto det 1–0 til pause

– I pausen snakket vi om at vi måtte bli flinkere til å pumpe ut bakfra, siden de sto ganske høyt på oss. Vi ble også enige om at vi måtte finne mer mellomrom når vi slo ut på back, at noen måtte komme inn mellom sentralt, sier Florind Lokaj, som for anledningen spilte 1. omgang som venstrekant.

– Det er egentlig første gang jeg spiller venstrekant. Gard ville teste ut noe nytt siden prøvespillerne må spille der de liker seg, for å få vist seg fram. Jeg liker å holde i ball og drive med den fremover, så kant var absolutt gøy.

Punkterte på tampen

Den andre omgangen var halvspilt da Ull/Kisa gikk opp til 2–0. De gulkledde trillet opp et angrep ute til høyre, og det endte til slutt med at Mathias Fjeld Gulliksen, storebroren til Godset-stortalentet Tobias, pirket inn Kisas andre fra fem-seks meter.

3–0 og Game, Set, Match var et faktum tre minutter før full tid. Venstreback Andreas Nyhagen kom på et sugende løp ute til venstre, fra sin backposisjon, og tok med seg ball inn i Skeid-boksen. Han fant Simen Hammershaug på 14 meter, som skjøt midt mot mål. Heldigvis for Kisa-spilleren hadde Skeid-keeper Kasper Ofstad slengt seg tidlig, som gjorde at ballen gikk i mål.

Skeid slet i det store og hele med å skape all verdens mot et kompakt Ull/Kisa-lag.

Snart Tyrkia

Treningskampen var Skeids femte denne vinteren etter 6–4 over Frigg, 2–2 mot Bærum, 0–3 for Raufoss og 1–0 over Moss.

– Vi er litt bak der vi bør være. Alle ønsker jo å være i rute, men vi er ikke i rute akkurat nå. Det er for mange spillere som er litt delvis fysisk sett. Spillemessig er det nærme å være ordentlig i rute. I mange faser av spillet begynner det å se bra ut, men vi blir preget når vi gjør mange bytter. Det er også en del av troppen, så de må prestere, de og. Der har vi litt å gå på. Så skal vi komme oss ordentlig i rute de neste par ukene, sier Holme.

Nå venter Kjelsås i LSK-Hallen neste lørdag før Skeid-gjengen setter snuta mot varmere strøk og treningsleir i Tyrkia. Der møter de Sandnes Ulf og et ukrainsk lag.

– Det skal bli veldig deilig å komme seg litt vekk nå, til gress og litt sol, sier Kvarekvål.

---

FAKTA

Treningskamp menn fredag:

Ull/Kisa – Skeid 3–0 (1–0)

LSK-hallen: Ca. 75 tilskuere.

Mål: 1–0 Mathias Blårud (7), 2–0 Mathias Fjeld Gulliksen (65), 3–0 Simen Hammershaug (87)

Skeid startet slik (4-4-2): Lars Kvarekvål – Henning Andresen, Fredrik Flo, Anders Johan Johansen, Morten Renå Olsen – Erik Nordengen, Bendik Rise, Dylan Murugesapillai, Florind Lokaj – Johnny Buduson, Maxwell Effiom.

Disse kom inn: Kasper Ofstad – Ousmane Diallo, Per-Magnus Steiring, Noah Sveen, David Hickson – Ulrich Østigaard Næss, Mads Aaserud, Andreas Stensrud – Daniel Lunde, Karl Omdahl.