Shola skinner på Ekeberg: – Tror vi kan få til et kjempeår

EKEBERG (Dagsavisen): Etter over 120 kamper i Obos-ligaen, kommer Akinsola Akinyemi inn med både stor erfaring og rutine, i et Kåffa-mannskap som mangler litt begge deler. Midtstopper er han også, som kommer godt med etter at Jørgen Hammer la opp, Aaron Kiil Olsen gikk til Vålerenga og Fredrik Dahl til Strømsgodset. Sånn sett passer Shola som han kalles, perfekt inn på Ekeberg.

– Jeg tror vi kan få til et kjempeår igjen her oppe. Kåffa har kanskje mistet gode spillere, men jeg gleder meg til den utfordringen. Ayoub (Aleesami) er en veldig god stopper, og vi har også mange andre gode stoppere her, som kommer til å ta opp den kampen. Jeg tror de som er her er mer enn gode nok til å ta over etter de som har forlatt klubben, sier Akinyemi etter sine første treninger med sine nye lagkamerater.

– De yngste ypper seg mer nå

Stopperen var blant de eldste på et Grorud-lag som rykket ned i fjor, og innrømmer at det er litt merkelig å gå fra Grorud til Kåffa.

– Det er jo to Oslo-lag som har konkurrert mot hverandre mye de siste årene, og jeg spilte mot Kåffa senest i fjor, så det er litt uvanlig for meg etter så mange kamper i Grorud. Samtidig har jeg også trent med Kåffa tidligere, så jeg kjente til klubben og mange av spillerne fra før. Det er en fin og hyggelig gjeng her, som har tatt meg godt imot, forteller Akinyemi.

Som ikke har nølt med å sette seg i respekt, som lagets eldste og den eneste som i løpet av året vil fylle 30 år.

– Jeg var vel nest eldst i Grorud også, så jeg er litt vant til det. Selv om det jo er litt uvanlig å komme til en ny klubb og være den eldste i stallen. Jeg husker det jo som i går at jeg var en av de yngste, så tida har gått fort, sier Shola og fortsetter:

– Det er mye jeg har tatt med meg fra tidligere klubber og grupper jeg har vært igjennom min karriere. De yngre ypper seg mer nå enn det vi gjorde da jeg var ung, men det er bare å ta dem i nakken og sette dem på plass. Det kommer jeg til å gjøre her og, samme som jeg gjorde i Grorud, sier Akinyemi og skinner i kapp med vintersola på en kjølig Kåffa-trening.

Akinsola Akinyiemi hilser på gamle kjente i Vålerenga, der blant annet Aaron Kiil Olsen er tilbake på gamle jaktmarker. (Pål Karstensen)

17 utskiftninger siden sesongslutt

Apropos trening, det at Kåffa trener på formiddagen er blant de tingene han setter mest pris på i sin nye klubb.

– På Grorud trente vi på ettermiddagen, slik at du hadde en hel dag foran deg før du gikk på trening. Jeg har vært vant med å trene på formiddagene før, så det er veldig bra at Kåffa også har begynt med det. Jeg synes det er mer profesjonelt, og at jeg som spiller får mer ut av de treningene som er her, forteller Akinyemi.

Han er en av sju nye inn portene på Ekeberg, i tillegg til at Sverre Sandal har returnert fra lån hos Nordstrand. Totalt har det med det vært hele 17 utskiftninger i stallen siden forrige sesong hos KFUM Oslo, med ni stykker som har forlatt klubben også siden sesongslutt.

– Det er kjempeutfordrende for en trener med så mye nytt, men samtidig gir det også store muligheter. Vi har fått inn folk her som kommer inn med ny energi og litt andre erfaringer, som er motiverte og tente for å levere. Vi har hatt et lag som er ganske likt de siste to årene, og mange av dem har tatt de stegene vi har håpet på. Da er det naturlig for dem å gå videre, og da trenger man friskt blod for å starte på noe nytt. Jeg ser på det som positivt, men det gjenstår å se hvordan vi skal få satt alt sammen, sier trener Johannes Moesgaard.

Marbella viktigere enn noen gang

I sesongens første treningskamp gikk det nesten over all forventning, da eliteserielaget HamKam ble slått hele 5-0.

– Du håper, og går alltid for det beste, men etter de første 20 minuttene trodde jeg ikke vi skulle komme opp med et så høyintensivt spill som vi gjorde. Det var målet før kamp, og det eneste vi hadde satt oss som et ønske, at vi skulle få det ut. I tillegg er jeg veldig glad vi viste så mye spilleglede, og for meg fremsto det litt som at de som er igjen her ønsket å vise fram at de kan spille fotball de også, selv uten dem som har gått til Eliteserien, forteller Moesgaard.

Kåffa-treneren håper naturligvis det bare var første steget, og at spillerne skal prestere bedre når de blir bedre kjent med hverandre og hva som kreves av dem i KFUM Oslo.

– Vi har ønsket å få inn de nye spillerne så tidlig som mulig. I fjor hadde vi alle klare rett over januar, og målet i år var at vi skulle ha alt klart før vi reiste ned til Marbella. På den måten kan vi begynne å integrere dem in i troppen på den turen, som blir veldig viktig med tanke på det sosiale, men også med tanke på det å bygge relasjoner både på og utenfor banen. Samtidig jobber vi hver dag på trening og ser på video med målet om å få dem inn i vårt spill, sier Moesgaard som i likhet med Akinyemi gleder seg til å bytte ut ti minusgrader med varmen på Marbella.

– I dag hadde jeg på meg fire lag med undertøy, og jeg frøs fortsatt, så jeg gleder meg masse, sier Shola og ler.

Kåffas mange utskiftninger

Inn:

Andreas Vedeler, keeper (Eidsvold Turn)

Kristoffer Lassen Harrison, stopper (Stabæk)

Teodor Berg Haltvik, midtbane/kantspiller (Raufoss)

Akinsola Akinyemi, stopper (Grorud)

Jonas Lange Hjorth, back (Follo)

Andreas Hegdahl Gundersen, spiss (Levanger)

Yasir Sa’Ad, kantspiller/spiss (Skeid)

Sverre Sandal, midtbane (tilbake fra lån i Nordstrand)

Ut:

Fredrik Kristensen Dahl, forsvar (Strømsgodset)

Aaron Kiil Olsen, stopper (Vålerenga)

Jonas Vatne Brauti, keeper (Arendal)

Moa Mahnin, midtbane (Ull/Kisa)

Tore André Sørås, midtbane (HamKam)

Mats Viken, keeper (kontrakt utgått)

Philip Romsaas, midtbane/kant (kontrakt utgått)

Jørgen Hammer, stopper, (lagt opp)

Filip Møller Delaveris, kantspiller (tilbake til Brann etter lån)

