Kjelsås to stolpetreff unna seier – ny god prestasjon mot Ull/Kisa

Årets Kjelsås-premiere var bedre enn hva 1-3-resultatet skulle tilsi. Laget utfordret Stabæk i lange perioder, men Stabæk var mest effektive i årets første treningskamp forrige helg.

Lørdag var Ull/Kisa motstander for Eivind Kampens menn, som siden forrige kamp har fått inn en ny stopper i Jesse Yaw Boateng-Gyamfi som gikk rett inn på laget mot Kisa.

Etter en jevnspilt åpning der Kjelsås absolutt var med på notene, fikk Ull/Kisa straffe etter bare fire minutters spill. Martin Helmer Rusten kom på etterskudd i en duell, og la en Ull/Kisa-spiller i bakken. Straffesparket var greit nok, og ble satt høyt oppe i vinkelen av Sean Lucian Nilsen-Modebe, utagbart for William da Rocha i Kjelsås-buret.

Godt presspill sørget for utligning

Jens Bonde Aslaksrud kom til kampens første avslutning for Kjelsås etter 17 minutters spill, men den hjemvendte sønnen dro skuddet et par meter utenfor fra like utenfor 16-meteren. Det var imidlertid et varsel på at noe var i gjære, da Kjelsås satte opp intensiteten de neste ti minuttene.

Med et høyt toppress sørget Kjelsås for gjentatte feil i Ull/Kisas bakre rekker, da Kisa insisterte på å spille seg ut. Det førte til flere gunstige brudd høyt i banen for Kjelsås, som flere ganger holdt på å utnytte det, før utligningen kom etter en halvtimes spill.

Det kom igjen som følge av godt presspill, da Rasmus Vinge fikk ballen midt på Kisas banehalvdel etter en feilpasning som følge av høyt Kjelsås-press. Vinge plukket opp ballen og forserte mot Kisa-målet, før han skjøt. Ull/Kisa-keeper Stefan Hagerup ga retur, men den gikk rett i Mathias Gulliksen og i en bue over Kisa-keeperen og i mål.

Kjelsås-spillerne leverte en ny god prestasjon i årets andre treningskamp mot Ull/Kisa. (Kjelsås IL)

Kjelsås med to skudd i metallet

Fem minutter før pause var Kjelsås veldig nære på å ta ledelsen. Først var det Rasmus Vinge som kom seg forbi på kanten og la inn til Aslaksrud, som fikk sitt skudd blokkert. Det ble blokkert ut i mellomrommet til Eivind Willumsen, som skjøt fra en 18-19 meter via hodet til Moa Mahnin, og i tverrliggeren.

Kun minutter senere traff Kjelsås igjen metallet, da Ahmed Abbas satte fart på gjennom midtbaneleddet og fintet seg forbi en Kisa-forsvarer og to. Selv med muligheter både til høyre og venstre, valgte Abbas skuddet, og det var et skudd som tok Kisa-keeper Hagerup litt på feil bein. Dessverre for Kjelsås trillet ballen i stolpen og ut.

Det var det siste som skjedde i en omgang der Ull/Kisa startet best, og fikk ledelsen gjennom en tidlig straffe. Kjelsås hevet seg veldig gjennom omgangen, og takket vært et veldig bra presspill fikk Eivind Kampens menn satt Ull/Kisa under press. Det førte til flere store sjanser, og utligningsmålet, før to skudd i metallet før pausen.

Tamme siste 45

Etter en kort pust i bakken, var lagene klare for de siste 45 minuttene. Det første kvarteret var jevnspilt, før Ull/Kisa fikk en stor mulighet etter timen spilt, da et innlegg ble svingt inn på bakerste stolpe. Der steg Ole Sebastian Sundgot opp, men en strålende redning fra William da Rocha hindret ny Kjelsås-baklengs.

Det skjedde ikke like mye etter hvilen, i en omgang som også ble preget av en del bytter. Det gjorde at rytmen i kampen ikke ble helt den samme, og det ble mye spill på midten. Kvarteret før slutt kom Rasmus Vinge seg til skudd fra 20 meters hold, men skuddet gikk rett på Kisa-keeper Stefan Hagerup, som fanget den lett.

Ull/Kisa hadde et visst press mot slutten av kampen, uten at de gul og grønnkledde heller fikk skapt noen store sjanser. Kjelsås forsvarte seg godt og tok de kontringsmulighetene de fikk, men ingen av lagene fant nettmaskene de siste 45 minuttene. Dermed endte det 1-1.

Kjelsås’ neste treningskamp nå er fredag 10. februar, borte mot Nordstrand.

---

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Ull/Kisa – Kjelsås 1-1 (1-1)

LSK-hallen

Mål: 0-1 Sean Lucian Nilsen-Modebe (5.), 1-1 Mathias Gulliksen selvmål (33.)

Gule kort: Jacob Blixt Flaten, Kjelsås.

Rødt kort: Steffen Landro, Ull/Kisa.

Kjelsås: William Da Rocha – Martin Helmer Rusten (Sebastian Ottesen fra 66.), Jesse Yaw Boateng-Gyamfi (Leo Bech Hermansen fra 46.), Henning Vassdal, Greg Dusabe – Ahmed Abbas (Patrick Sebastian Askengren fra 60.), Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen (Henrik Osnes fra 71.), Eivind Willumsen (Pakow Bonful fra 66.) – Rasmus Vinge (Marius Castberg Stølan fra 78.), Jens Bonde Aslaksrud (Arman Nouri fra 78.)

---