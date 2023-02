KFUM ga fra seg initiativet. Og ble hardt straffet

SARPSBORG (Dagsavisen): Lørdagens kamp var lagt til Sarpsborg stadion der NFFs omfattende VAR-testing skjer hver helg nå. Dermed var det i praksis sju dommere som overvåket denne kampen i Sarpsborg og på VAR-senteret i Oslo.

De fikk ingen kontroversielle situasjoner å bale med.

Fortsatte med høyt press

Men de fikk se to lag der Sandefjord viste mest muskler og hadde den største effektiviteten i denne kampen.

Etter åpningskvarteret så ikke dette ut som noen 0–3 kamp. For Kåffa fortsatte egentlig der de slapp mot HamKam ved å ta tak i banespillet og presse høyt. Men særlig etter Sandefjords ledermål endret kampen karakter og Eliteserielaget fikk mer kontroll og KFUM-spillerne ble løpende mer imellom.

– Vi blir litt passive etter den gode åpningen og spiller for mange støttepasninger. Da slipper vi et høytpressende Sandefjord til, sier trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Kampens ener

Sandefjords spiss Alexander Ruud Tveter var utvilsomt denne kampens frontfigur. Han banket inn ledermålet etter en drøy halvtime da han avsluttet raskt fra 17 meter. Et skudd som kanskje KFUM-keeper Emil Ødegaard kunne vært tettere på.

Dommer Tom Harald Hagen tok VAR-sjekk, det var egentlig helt unødvendig, men en del av treningsprogrammet. Spillerne ble stående i fire minutter og vente, og det er jo kjølig i sju minusgrader. Så de holdt armen ved like ved å jogge rundt. Slike avgjørelser må tas raskere når dette innføres i Eliteserien. Men det er derfor det øves.

KFUM Oslo stilte som planlagt med to lag i de to omgangene, bare hardtarbeidende Håkon Stavrum og spissen Thomas Klemetsen Jakobsen startet begge. Utover i 2. omgang fikk vi se et stadig yngre Oslo-lag da også disse ble byttet ut.

Fjorårets Skeid-kaptein, nå Sandefjord-stopper Fredrik Berglie, holdt KFUM-forsøkene unna. Og scoret et av Sandefjords mål. (Guttorm Lende / KFUMKAMERATENE)

Sykdom og skader

Sandefjords andre mål kom tidlig etter pause da fjorårets Skeid-kaptein Fredrik Berglie var påpasselig frampå etter en corner og headet ballen i mål nesten fra mållinja.

Et morsomt høydepunkt for den nye Sandefjord-stopperen som opplevde to nederlag for KFUM Oslo som Skeid-spiller i fjor.

0–3 kom på en keeperretur på et langskudd som Keanon Boya satte inn fra kloss hold.

Og seieren kune vært enda større da KFUM-forsvaret slapp til noen store sjanser i sluttfasen.

Forskjellen fra denne kampen og storseieren over HamKam var at sjanseskapingen uteble. KFUM fikk for lite ut av initiativene sine. Først i siste spilleminutt kom lagets største sjanse da den nye spissen fra Levanger, Andreas Gundersen, ble spilt helt fri, men avslutningen gikk rett på keeper.

KFUM hadde litt sykdom og skader denne lørdagen, derfor var blant annet ingen av Njie-gutta med. Ayoub Alesaami var kaptein før pause, Johannes Nunez etter.

– Angrepsspillet vårt er bedre etter pause, unggutta vi setter innpå er tøffe, men vi gjør også noen personlige feil som påvirker dette resultat, sier Moesgaard.

-Jeg håpet på mer etter de ti første minuttene, da gjør vi det vi skal og spiller opp folk rettvendt. Så begynner vi å drible mer, det tar mer tid og da tar Sandefjord oer. Men dette var god læring, det var mye nyttig å ta med seg. Vi trenger erfaringer, avslutter KFUM-treneren.

Dommer Tom Harald Hagen VAR-sjekket det første målet. Men kun for treningens skyld. (Guttorm Lende / KFUMKAMERATENE)

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

KFUM Oslo – Sandefjord 0–3 (0–1)

Sarpsborg stadion (VAR-test): Ca. 50 tilskuere.

Mål: 0–1 Alexander Ruud Tveter (33, 0–2 Fredrik Berglie (53), 0–3 Keanin Boya (62)

Dommer: Tom Harald Hagen.

KFUM (1. omgang): Emil Ødegaard – Keivin Ghaedamini, Ayoub Alesaami, Kristoffer Lassen Harrison, Jonas Lange Hjort – Simen Hestnes, Håkon Stavrum, Yasir Sa’Ad – Teodor Berg Haltvik, Petter Nosa Dahl, Thomas Klemetsen Jakobsen.

KFUM (2. omgang): Andreas Vedeler – Noah Størk Jacobsen, Joachim Prent Eckbo, Mathias Tønnessen – Håkon Helland Hoseth, Kristian Aarstad, Håkon Stavrum, Gavey – Johannes Nunez, Petter Nosa Dahl, Thomas Knutsen Klemetsen.