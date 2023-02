Vålerenga-treneren om Holm: – FCK, hva skal de tilby ham?

VALLHALL (Dagsavisen): I siste liten forsøkte danskene seg på Odin Thiago Holm. Ifølge TV 2 skal det siste budet fra den danske storklubben ha vært på over 30 millioner kroner, men det er langt unna det VIF ønsker å få for midtbanemannen. Dermed ble det ingen avtale.

– Jeg har snakket med Odin om det, og det var ikke noe «must» for ham (å dra til FCK). Budet var ikke i nærheten av det du må gi for et potensial og et talent som det Odin har, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo på lagets trening i Vallhall onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

– I Vålerenga får han spille

– Hvor mye er han verdt?

– Han er mindre verdt nå enn det han blir hvis han får en god oppkjøring og en sterk vårsesong, noe vi vet han har potensialet til. Da vil også verdien øke betraktelig. Odin har spilt for lite eliteseriefotball. Det er smart av ham å bli her. FCK, hva skal de tilby ham? Det er ikke sikkert han hadde fått spille der engang, svarer VIF-treneren og fortsetter:

– I Vålerenga får han spille. Med hans potensial, er det viktigste for Odin å ha kontinuitet i trening og kamp. Da vil det enorme talentet hans blomstre mer og mer, og da vil verdien øke både for ham og klubben.

Odin Thiago Holm (t.h.) på Vålerenga-trening i Vallhall onsdag. Her med Vegar Eggen Hedenstad (t.v.). Magnus Sjøeng og Fredrik Oldrup Jensen ses i bakgrunnen. (Jørn H. Skjærpe)

Han er klar på at trønderen bør ha blikket andre steder enn mot København.

– FCK er bedre enn VIF, men det er ikke dét steget han skal ta.

– Hvilket steg bør han ta, da?

– Det får vi heller svare på til sommeren. Nå må først Odin konsentrere seg om Vålerenga og å prestere her. Utvikler han seg som potensialet hans skulle tilsi, vil det komme mange muligheter.

Formdupp

– Han har slitt en del med skader. Er skadene en saga blott nå? Hvordan skal han unngå flere?

– Det er ingen garantier i fotball, så vi kan ikke si «en saga blott» om skader. Men han jobber veldig bra, og vi har et veldig sterkt medisinsk apparat som jobber med forebygging.

20-åringen hadde en merkbar formdupp på tampen av 2022-sesongen.

– Det unngår man ikke med spillere i den alderen. Odin har nesten ikke spilt eliteseriefotball, så det er helt normalt. Osame Sahraoui hadde også samme opplevelse, påpeker Fagermo.

Formdupper er en del av pakken, mener VIF-treneren.

– Det er en del av læringen for unge spillere. Eliteseriespiller er ikke noe du er, det er noe du blir. Da må du spille kamper, og tåle litt motgang. Når motgangen kommer, for det gjør den, så handler det om å reise seg og løfte bunnivået. Da må Odin spille kamper. Det er svaret, fortsetter VIF-treneren.

Maner VIF-fansen til tålmodighet i spillerjakten

– Hvordan håndterer han motgang?

– Veldig bra.

Odin Thiago Holm ønsket verken onsdag eller torsdag å kommentere denne saken.

Etter salget av Osame Sahraoui til Heerenveen, har Fagermo og sportssjef Joacim Jonsson snakket om å styrke sentrallinjen ytterligere.

– Kan det komme noen inn før Marbella-oppholdet neste uke, eventuelt underveis der?

– Slik det ser ut nå, ser det litt vanskelig ut. Men ting kan skje fort, som da vi hentet Aaron Kiil Olsen fra KFUM, sier han og fortsetter:

– Vi kan ikke «stresshandle». Vi trenger ikke talenter nå, men folk som går inn og løfter laget. Vi har mistet Osame, og så har vi situasjonen med Amor Layouni. Plutselig er det to voksne spillere som er borte fra treningsgruppa, og det merker du med en gang, sier VIF-treneren.

Og kanskje trenger ikke fansen vente så lenge på nye spillere inn, for TV 2 erfarte torsdag ettermiddag at Vålerenga har lagt inn bud på den offensive Jerv-spilleren Daniel Håkans. En svensk klubb er også blant interessentene rundt spilleren.

P.S: Amor Layouni dukket heller ikke opp torsdag, da Vålerenga trente på Ekeberg.

