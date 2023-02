Kåffa henter forsvarsspiller fra byrival: – Naturlig valg for oss

Tirsdag ble det kjent at også Fredrik Kristensen Dahl tar steget opp i Eliteserien, og med salget av «Flekka» til Strømsgodset har Kåffa mistet tre helt sentrale brikker i forsvaret fra forrige sesong i Aaron Kiil Olsen, Kristensen Dahl og Jørgen Hammer som valgte å legge opp.

Dermed er det et mer uerfarent og tynt forsvar igjen på Ekeberg, men nå begynner jobben med å skape nye forsvarsprofiler for Johannes Moesgaard og co. Erfaring har vært viktig i jakten på erstattere, og det har ført til at KFUM Oslo nå har hentet inn Akinsola Akinyemi fra byrival Grorud.

– Selv om Flekka bare har vært her i to år, mister vi mye rutine både i han og spesielt at Jørgen Hammer ga seg. Derfor følte vi at vi trengte en spiller til med den rutinen som for eksempel Ayoub (Aleesami) har. Da var Shola et naturlig valg for oss, siden vi har prøvd å få tak i han tidligere, og nå er vi glade muligheten endelig kom, sier sportssjef Daniel Fredheim Holm.

Erfaren

Akinyemi passer Kåffas lokale profil, og er også blant dem som har vært innom Vålerengas ungdomsavdeling. De siste årene har han skaffet seg solid erfaring fra Obosligaen, i både Sandnes Ulf, Raufoss og Fredrikstad i tillegg til Grorud som han var i sist. Der ble det 18 kamper i comeback-sesongen, etter også å ha vært i Grorud i 2014 og 2015.

– Shola er en spiller vi vet har levert godt i Obosligaen i mange år allere, både for Sandnes, Raufoss og Grorud. Hans erfaring og rutine, i tillegg til ferdighetsregister tror vi kan passe bra inn hos oss, forteller Fredheim Holm.

Til sommeren fyller han 30 år, og går dermed inn i stallen som lagets eldste. Den erfarne forsvareren har signert en kontrakt ut 2024-sesongen.

– Jeg har selvsagt fulgt godt med på KFUM en stund, og har vist interesse for å komme hit tidligere. Nå er jeg glad det klaffet for meg og for klubben. Kåffa er nå et topplag i OBOS-ligaen, og jeg tror ikke det skal mye til før det kan bli Eliteserien. Klubb og spillere har hatt en voldsom utvikling og det er jo bare å se på hvordan unge spillere tar steget videre herfra, sier Akinyemi til klubbens nettsider.

