KFUM selger nok en forsvarsspiller til Eliteserien: – Høyt oppe på vår liste

Den solide forsvarsspilleren er nemlig klar for en overgang til Strømsgodset, der gamletrener Jørgen Isnes nylig tok over.

– Når det ble aktivitet rundt «Flekka» var det greit å henge seg på. Det er gledelig at han valgte oss over de tre andre klubbene i Eliteserien som var ute etter han, og det er fortjent at han nå får spille i Eliteserien etter å ha vært blant de aller beste spillerne på et Kåffa-lag som har kjempet i toppen av Obosligaen de siste sesongene, sier Jørgen Isnes til Dagsavisen.

Skryter av anvendeligheten

Den nyansatte Godset-treneren sier at han først og fremst har valgt å hente Kristensen Dahl på grunn av ferdighetene, og ikke fordi han spilte under hans ledelse i Kåffa de siste årene.

– For oss var det viktig å få inn de ferdighetene han besitter i ulike faser av spillet. Ferdighetene hans kler Strømsgodset, da han har fart, en veldig fin venstrefot og er sterk én mot én. Det er ferdigheter som er viktige for oss med tanke på presspillet og den variasjonen i presshøyden vi kan tillate oss, sier Isnes.

Den tidligere Kåffa-treneren mener han er best som stopper i en treer, men skryter av Dahls allsidighet som både back, vingback og midstopper i en firebackslinje, som Strømsgodset har brukt mest så langt i oppkjøringen.

– Det er ett hakk opp for Fredrik, så det er ikke sånn at han automatisk kommer til å ta steget eller ha en fast plass på laget her i Strømsgodset. Det er både vi og Fredrik selv klar over, men jeg tror ferdighetene hans passer inn i måten vi ønsker å spille, og at han er et litt ubeskrevet blad som kan overraske også på det øverste nivået, forteller Isnes.

– Var høyt oppe på vår liste

Da Dagsavisen snakket med Isnes etter at han signerte for Godset, var han klar på at han mente det ikke var noe i veien for å hente spillere fra sin tidligere klubb. Likevel erkjenner han at det er litt spesielt.

– Jeg sa at jeg ikke skulle røre Kåffa, men for de som har fulgt med var det bare på trenersiden. Daniel Fredheim Holm (sportssjef i Kåffa) visste at Fredrik sto høyt oppe på min liste. Både Fredrik og Aaron (Kiil Olsen), som gikk til Vålerenga var høyt oppe på den lista. Aaron har kanskje mer ekstremfart, og vi ønsket også han, men Fredrik er veldig anvendelig og passer godt inn hos oss, sier Isnes.

Dermed har Kåffa solgt tre spillere til Eliteserien bare siden nyttår. Isnes tror imidlertid ikke det er noen umiddelbar forsvarskrise på gang i gamleklubben.

– Det er klart at det er vanskelig å erstatte spillere som går til Eliteserien, men de som er igjen der er ganske bra. Du har fortsatt spillere som Momodou Lion Njie, Ayoub Aleesami og noen talentfulle unggutter som kommer opp. I tillegg henta de nettopp Kristoffer Lassen Harrison, så kjenner jeg Kåffa rett hoster de opp noen nye spillere som tar steget opp, forteller Isnes.

Diskuterte sommersalg

Fredheim Holm sier at det har vært stor interesse rundt «Flekka», og at de diskuterte både med spilleren selv og de interesserte klubbene om det var mulig å utsette overgangen til sommeren.

– Det er klart at det viktigste for oss er å opprettholde vår konkurransedyktighet, og derfor har vi diskutert mulighetene for å holde igjen et salg til sommeren. Samtidig ønsker vi også å ha spilleren i fokus, og gi dem muligheten til å ta steget videre når den muligheten byr seg, og nå har vi kommet til en avtale som alle parter er godt fornøyd med, sier Daniel Fredheim Holm til Dagsavisen.

Dermed følger Kristensen Dahl i fotsporene til Jesper Taaje i fjor, og Aaron Kiil Olsen i år.

– Når du selger makkeren hans i Aaron et par uker før, og Jørgen Hammer har gitt seg, sier det seg selv at man må finne gode løsninger for å erstatte de tre som nå har forsvunnet. Der har vi jobbet intenst, slik at det var mulig å komme fram til en løsning som alle kunne være fornøyde med. Det har vi fått til, bekrefter Fredheim Holm.

«Flekka»: – Evig takknemlig

Selv sier Kristensen Dahl til klubbens hjemmesider at nettopp gamletrener Isnes var en viktig del av hvorfor han valgte nettopp Godset, i konkurranse med blant annet HamKam, Stabæk og flere andre Eliteserieklubber.

– At Jørgen er trener der, gjorde selvsagt valget enklere. Jeg kjenner han godt, og han kjenner meg godt, sier han om valget.

Kristensen Dahl, som kom fra Fram Larvik før 2020-sesongen, rakk å få med seg 76 kamper på Ekeberg.

– Jeg er evig takknemlig for tiden i KFUM. Det jeg har fått oppleve her har overgått alle mine forventninger, på alle måter. Vi har hatt fantastiske resultater sportslig, jeg har vært med på utvikling av en flott klubb og et fantastisk miljø, og jeg har fått venner for livet, sier 24-åringen og fortsetter:

– Det er på mange måter et tungt farvel, selv om jeg ikke ser bort fra at det kan bli et gjensyn. Jeg har mye å takke hele KFUM-familien for. Nå ønsket jeg imidlertid å ta et steg videre fordi jeg mener jeg er klar for det sportslig, og da føles Godset veldig riktig, forteller Kristensen Dahl.

