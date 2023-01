Kjelsås utfordret Stabæk i banespillet i årspremieren

LSK-HALLEN (Dagsavisen): I fjor var det en divisjon mellom disse lagene, i år er det to. Men det så ikke sånn ut i store deler av denne kampen, uten at man skal legge for mye i det.

Stabæk hadde en 2–0 seier over Bærum i beina, mens dette var årsdebuten for Kjelsås.

- Ja, jeg var overrasket over at vi hadde såpass tempo og intensitet, sier trener Eivind Kampen, som sier han var positivt overrasket over det han så.

Det var ikke hans motpart, Stabæk-trener Lars Bohinen.

- Vi roter det til, men har mye nytt å spille inn. Spiller vi slik som dette mot Eliteserielag taper vi 0-7, sier Lars Bohinen til Dagsavisen.

Men legger til at Kjelsås viste en aggressivitet som imponerte til å være et 2. divisjonslag.

Tidlig baklengs

Og kanskje det var det som var årsaken til at baklengsmålet kom etter halvannet minutt. Stabæk-spiss Gift Orban møtte innlegget først og headet Stabæk i ledelsen.

Men etter dette var det faktisk Kjelsås som styrte mye av omgangen og utligningen kom allerede åtte minutter senere.

Rasmus Vinge, som var kjapp i beina denne kampen, var smart framme og sendte ballen ned i hjørnet etter et visst Kjelsås-press,

Kjelsås lanserte noen nyheter her i form av at den lovende midtbanespilleren Victor Halvorsen nå spilte midtstopper ved siden av Henning Vassdal.

Et nytt spisspar

Framme på banen var det et helt nytt spisspar. Jens Bonde Aslaksrud er som kjent kommet tilbake fra Ullern og Arman Nouri er en ganske ny signering nettopp fra Stabæk. Han scoret ti mål for Stabæks 2. lag i 3. divisjon i fjor.

Etter et drøyt kvarter fikk duoen en kjempesjanse da Aslaksruds avslutning ble reddet på streken før Nouri banket returen like over.

Akkurat da dominerte Kjelsås denne kampen.

Stabæk mest effektive

Stabæk bygger også mye nytt foran comebacket i Eliteserien og den nye danske spissen Kasper Høgh kom til et par store sjanser, men da viste Kjelsås-keeper William De Rocha at han gjerne vil være førstekeeper i dette laget. Han utfordres av veteranen Terje Kirsebom.

Men minuttet før pause lyktes dansken da han først satte ballen i tverrliggeren for han selv headet inn returen.

Arman Nouri spilte bare 1. omgang, og da dannet Rasmus Vinge spisspar med Aslaksrud etter pause. I midtforsvaret kom Jessi Boateng inn mens Victor Halvorsen ble flyttet fram

Stabæk lå høyere i presset etter pause, men Kjelsås taklet den utfordringen.

Stabæk økte ledelsen da Fredrik Krogstad sendte ballen kontrollert ned i hjørnet etter et godt innlegg fra den nye tyskeren i laget, Tobias Pachonik.

Kjelsås reduserte igjen etter et flott angrep, men Aslaksruds scoring ble annullert for offside. Hårfin?

Stabæk-keeper Marius Ulla måtte i aksjon noen ganger til for å hindre redusering. Dessuten hadde Aslaksrud en heading utenfor fra god posisjon.

Konklusjonen ble uansett oppløftende for Kjelsås som viste at de hadde tempo i laget mot sterk motstand. Stabæk er eneste eliteserielag de møter i oppkjøringen. Om en uke møter de Ull/Kisa i samme hall.

Saken oppdateres med reaksjoner.

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Kjelsås – Stabæk 1–3 (1–2)

LSK-hallen: Ca. 70 tilskuere som trosset solskinnet ute.

Mål: 0–1 Gift Orban (2), 1–1 Rasmus Vinge (10), 1–2 Kasper Høgh (43), 1–3 Fredrik Krogstad (52).

Kjelsås (4-4-2): William da Rocha – Martin Helmer Rusten (Sebastan Ottesen fra 61), Victor Halvorsen (Leo Bech Hermansen fra 63), Henning Vassdal, Ola Bjørnland (Greg Dusabe fra 75) – Ahmad Abbas (Pakow Bonful fra 61), Eivind Willumsen (Filip Gripsgård fra 75), Jacob Blixt Flaten, Rasmus Vinge – Arman Nouri (Jessi Boateng fra 46), Jens Bonde Aslaksrud.