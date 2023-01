Moesgaards KFUM-debut: - Tempo er nøkkelen

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Men det gjorde altså Johannes Moesgaard denne fredagen.

I den første kampen etter at Jørgen Isnes takket for seg, leverte Kåffa festfotball på et tidspunkt det egentlig er helt unødvendig.

Planene ble fulgt

Men for Moesgaard var dette en god bekreftelse på at det som har skjedd på trening de første ukene har hatt effekt.

– Å få fine opplevelser er alltid viktig. Her fikk vi mange. Og det er ekstra viktig nå med så mye nytt i gruppa. Også er det veldig deilig å se på at det vi har trent på de siste ukene er noe vi får ut i kamp, sier en glad Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Det som overrasket de tilstedeværende i LSK-hallen var tempoet Kåffa kom med. Etter en litt nølende åpning tok de mer eller mindre over kampen med raske bevegelser, kontante scoringer og godt presspill.

– Tempo og intensitet var inngangen til denne kampen. Vi skal flytte ballen raskere enn vi har gjort før, og evnen til å omstille seg når vi mister ballen skal være synlig. Alt dette fikk vi se, sier Moesgaard.

Stor skuffelse i fjor høst

Han innrømmer at spillerne var langt nede etter at opprykksdrømmen røk etter 0–1 for Kongsvinger i fjor høst. Det ble opplevd som en kraftig nedtur etter at de hadde vært med i opprykkskampen lenge og isolert sett levert sin beste sesong noensinne.

Så forsvant trener Jørgen Isnes og en viss usikkerhet kunne spre seg. Derfor var man litt spent på hvilken forfatning spillerne kom tilbake i etter ferien.

– Så viser testene at de er veldig godt trent, og det fikk vi også se effekten av her, sier han.

Petter Noussa Dahl løp fra de fleste. (Guttorm Lende / KFUM-KAMERATENE OSLO)

Mange debutanter

Han byttet ut nesten hele laget til pause, men unggutta som kom inn holdt trykket oppe, og vel så det, og vant sin omgang 3–0.

– Vi bytter formasjon og de gjennomfører den kampplanen vi hadde lagt til til punkt og prikke, sier treneren.

Thomas Klemetsen Jakobsen fikk sin redebut etter et langt skadeavbrekk i fjor og satte inn 1–0 tidlig. Johannes Nunez smalt inn 2–0 opp i vinkelen før han skjøt i stanga litt senere. Etter pause viste Petter Noussa Dahl fram farten sin og satte inn 3–0 før unggutta Noah Jakobsen og Kristian Aarstad gjorde dette til en ydmykende dag for HamKam. Sistnevnte er 2005-årgang som har spilt fotball i KFUM fra barndommen.

Vi fikk også se en ny keeper i Andreas Vedeler og det nye stopperparet Ayoub Aleesami og Momodou Njie som overtar arven etter Aaron Kiil Olsen (til VIF) og Jørgen Hammer (lagt opp). Etter pause fikk vi se G16-landslagsspilleren Joachim Print-Eckbo takle så det sang og det ble debuter på mange flere spillere. Blant dem nykomlingen fra Skeid, Yasir Sa’Ad, som fikk sjansen fra start.

For dem som var i tvil: KFUM Oslo er mildt sagt i rute.

