Hevder Vålerenga nærmer seg midtbanespiller

Vålerenga kom akkurat hjem fra Marbella, etter det første av to utenlandsopphold denne oppkjøringen. Underveis i oppholdet signerte klubben KFUM Oslo-stopper Aaron Kiil Olsen, og når spillerne er tilbake på Valle, kan det fort være et nytt fjes som venter på dem.

TV2 melder nemlig at Vålerenga og Sandefjord er enige om en overgang for midtbanespilleren Mohamed Ofkir, og at han blir VIF-spiller om ikke lenge.

Ofkir har tidligere uttalt i VG at han ønsker seg vekk fra Sandefjord, og det har vært interesse for 26-åringen som leverte tolv mål og åtte målgivende pasninger både fra andre norske klubber og utlandet.

Tidligere mandag sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo at de ønsket et par mann til inn, og at troppen var for ujevn.

– Spillerstallen vår er veldig ujevn. Det er mye talent, og flere holder et høyt nivå. Men skal Vålerenga oppover på tabellen, er det en vei å gå, sa Fagermo før Vålerenga fløy hjem fra Marbella.

[ Mener VIF-stallen er for ujevn: – Vil ha inn et par mann til ]