God Frigg-prestasjon mot Skeid: - Vi skal rett opp igjen

VALLE (Dagsavisen): Lørdag var det duket for sesongens første treningskamp for både Skeid og Frigg. Mens Skeid holdt plassen i OBOS-ligaen etter kvalik etter 8–1 sammenlagt over Arendal, rykket Frigg ned til 3. divisjon etter å ha endt på sisteplass i 2. divisjon i 2022.

Skeid startet med bare to spillere (Lars Kvarekvål og Per-Magnus Steiring) som også startet den første kvalikkampen mot Arendal, så det var et annerledes Skeid-lag som kom ut på Valle kunstgressbane lørdag.

Sluttresultatet kunne like gjerne vært et førstesett i en tenniskamp (6-4 Skeid), men det tenkte ikke Magnus Aadland all verdens på etter oppgjøret.

– Det var …, sier Aadland i garderobeanlegget mens han lar Skeid-spillerne fullføre «Sa, sa, sa, bra, bra bra, Skeid, Skeid, Skeid».

– En klassisk treningskamp i januar. Skeid stiller med to 11-ere, som det pleier å være, mens vi er ganske få. Vi er tynne nå, vi hadde ikke så mange. Jeg spurte i pausen om alle følte seg bra for 90 minutter. 11 mann sa ja, også hadde vi to på benken. Når spillere begynner å ta seg pauser, blir det vanskeligere for de som har ball, sier han.

Ikke særlig skuffet

Frigg ledet 4–2 etter timen spilt, men tapte til slutt 4–6. Peder Nomell scoret to, Ulrik Ferrer en og Filip Mardal en.

– I 2. omgang klarer vi for få ganger å spille forbi førstepressleddet deres. Vi klarer å etablere noe spill høyere i banen, men ikke i de tunge periodene. Vi blir jagende en god del i undertall og ender opp med å miste ball ganske mye. Det er da Skeid klarer å sette skikkelig press på oss, sier han.

– Svir det litt å gå fra 4-2-ledelse til 4-6-tap?

– For å være helt ærlig bryr jeg meg ikke så mye om det. Vi har fem prøvespillere og det viktigste for oss var å få fram noe spill-ideer som er viktig for oss og at prøvespillerne skal vite hva de sier ja til, sier han.

Assistenttrener Oskar Angell-Hansen sier følgende:

– Mange sjanser begge veier. Rotete fotballkamp. Det bærer veldig preg av at det er en treningskamp. Og så ser vi at vi får gjort mye av det vi har trent på. Og så er det mye som ikke sitter. Men godt å være i gang!

– Det var en veldig god 1. omgang. Vi spiller sånn som vi skal. 2. omgang bærer preg av mye forskjellig. De kommer høyt på oss og vi klarer ikke løse det så bra som vi klarte i 1. omgang. Vi spiller ikke så lurt som vi burde. Vi burde nok slått litt lenger, men vi skal øve. Det er midten av januar og -11 grader, sier Varg Støvland.

Fem prøvespillere, en klar

Vi ber Aadland prate seg gjennom de fem prøvespillerne.

– Filip Mardal (Fyllingsdalen) på høyre og Oskar Uteng (Strømmen) inne sentralt klarte seg veldig bra, de var gode. De vil vi gjerne ha med oss videre. De må vite hva de sier ja til, så det er opp til dem nå. Det viktigste er at de som kommer inn trives med det vi gjør. Det kommer godt fram i de gode periodene våre. Philip får masse situasjoner ute på kanten, gjennombruddssituasjoner og får mye ball.

– Adam Halås (KFUM), Mads Neberg og Matheo Hoang (Ready) fikk også prøve seg. Peder Nomell (Lyn) er klar. Vi har ikke skrevet under noe kontrakt, men vi har tatt hverandre i hånda. Ellers er det lite som skjer på overgangsfronten, sier han.

Det har ellers ikke skjedd all verden på spillerfronten for Frigg sin del siden sesongslutt i oktober. Ut har Bo Hegland gått (Lecce). Det samme har Sebastian Fjose Berg (Ull/Kisa), Bouna Ndiaye (gitt seg) og Knut-Jørgen Rørnes Evensen (flyttet hjem til Harstad).

Skal rykke rett opp

Aadland er klokkeklar på at de bare vil være på nivå fire i 2023. De skal rett opp igjen.

– Det er målet og ambisjonen vår, ja. Men vi må få flere på trening og en større stall.

Det er også Angell-Hansen klar på.

– Det må absolutt være målet, å rykke opp. Det er resten av gjengen også innforstått med. Jeg vet veldig lite om de andre lagene. I 3. divisjon kan det jo være mange utskiftninger hos alle lag, så det må vi se an litt.

Og midtbanespiller Varg Støvland er naturligvis også enig med trenerduoen.

– Sesongen blir nok fin for vår del, vi har jo et bra grunnspill. Vi er ambisiøse, så vi vil gå opp med en gang. Det er jo derfor vi spiller fotball. Vi vil vinne alt. På slutten av sist sesong følte vi at vi fant fotfestet vårt, men det var litt for sent. Men at vi skal opp igjen med en gang er det ingen som helst tvil om, sier Støvland.

Friggs trener Magnus Aadland så mye positivt i kulda på Valle. (Håvard Sollie)

Hektisk program

Frigg skal spille en rekke treningskamper inn mot seriestart. Bare hør her:

Asker borte 28. januar 12.30, Follo borte 4. februar 13.00, Pors hjemme 11. februar 14.00, Ullern borte 18. februar 12.00, Kvik Halden borte 4. mars 13.45, Fram Larvik borte 12. mars (ikke bestemt), Kjelsås hjemme 18. mars (ikke bestemt), Lokomotiv Oslo hjemme 25. mars 13.00 og Nordstrand hjemme 1. april 13.00.

Med andre ord – treningskamper nesten hver uke fram til det braker løs 10. april mot Skjetten.

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Skeid – Frigg 6–4 (2–3)

Valle Hovin kunstgress 2: Ca. 60 tilskuere.

Mål: 1–0 Peder Nomell (10), 2–0 Ulrik Ferrer (15), 2–1 Magnus Dahlby (25, straffe), 2–2 Matarr Kah (35), 3–2 Filip Mardal (38), 4–2 Ulrik Ferrer (55), 4–3 Maxwell Effiom (60, straffe), 4–4 Mads Aaserud (66), 5–4 Noah Fjellstad (85), 6–4 Maxwell Effiom (88).