Fra Grorud til Skeid: - Slik er fotballen

Grorud og Skeid hadde en helt parallell vårsesong i fjorårets OBOS-liga. Lagene gikk på nederlag etter nederlag.

Johan Gjønnes Nilsen (28) fikk til slutt sparken i Grorud etter seks års virke der, mens Skeid hadde tålmodighet med Gard Holme og klubben berget plassen via kvalifiseringsspill.

For to uker siden var Johan Gjønnes Nilsen på plass som Gard Holmes nye assistenttrener.

Tok en timeout

– Den så vi ikke komme for et år siden, Gjønnes Nilsen?

– Slik er fotballen, smiler Groruds forrige hovedtrener før Jonas Rygg ble hentet inn i fjor høst.

Grorud rykket uansett ned og møter blant andre Kjelsås og Lyn i årets 2. divisjon.

Skeid angriper en ny sesong i OBOS-ligaen med ambisjon om å stabilisere seg på nest øverste nivå.

– Hvordan havnet du på Nordre Åsen?

– Jeg tok en timeout etter det som skjedde i Grorud i fjor høst. Så er det jo slik at man ønsket seg ny jobb. Og da det åpnet seg en mulighet i Skeid, var jeg i samtaler med klubben som begge var fornøyd med. Og Gard kjenner jeg godt fra før og har et veldig godt samarbeid med, sier han.

Spillerlogistikk

Han erstatter Igor Aase, som ble hentet til NFF som landslagstrener for G15. Dermed blir han Gard Holmes assistent sammen med Morten Berre.

– Ved siden av aktiviteten på feltet skal jeg ha et litt overordnet ansvar for spillerlogistikk. Fotball på dette nivået er jo et puslespill, sier Gjønnes Nilsen.

Gard Holme er glad han får avlastning på feltet.

– Jeg er veldig fornøyd med denne løsningen. Alle trenere kommer med forskjellige input, og det er sunt for spillerne å høre andre stemmer enn min. Johan har vært hovedtrener og er veldig oppdatert på spillermarkedet, ser Gard Holme til Dagsavisen.

Johan Gjønnes Nilsen (t.h.) møtte Gard Holme og Skeid som Grorud-trener i fjor sommer. (Vidar Ruud)

Enda en Grorud-trener

Uavhengig av Gjønnes Nilsen har det kommet enda en Grorud-trener til Skeid.

Vilde Mollestad Rislaa hadde ansvaret for barnefotballen i Grorud, nå blir hun fagansvarlig for det samme i Skeid i tillegg til at hun skal trene klubbens juniorlag på guttesida.

– Jeg kjenner Vilde godt fra tida i Grorud og det er kort og godt en kanonsignering av Skeid, sier Johan Gjønnes Nilsen

Grunnen til at den muligheten åpnet seg er at Skeid nå er en del av Norsk Toppfotballs akademiklassifisering. Det betyr konkrete krav til arbeidet rundt spillerutvikling. Og det gir betydelige økonomiske tilskudd.

I den sammenheng er også Robert Legrand, den tidligere A-lagsspilleren Jens Braathen Rognved og Edson Uhlander alle ansatt i ulike roller rundt akademisatsingen.

Skeid spiller sin første treningskamp for året mot Frigg lørdag.

