Skeid henter gammel kjenning : – En type man virkelig setter pris på

Som det første av våre herrelag i de tre øverste divisjonene starter Skeid oppkjøringskampene med et oppgjør mot Frigg på lørdag, og da blir det også en mulighet til å stifte nytt bekjentskap med en gammel helt. Etter tre år og 102 kamper for Skeid dro Henning Tønsberg Andresen til Ull/Kisa, men to år senere er han nå tilbake igjen.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i Skeid. Jeg har fulgt godt med på laget de siste to årene, og vært på flere kamper. Skeid betyr mye for meg, og at det blir mer spill på Nordre Åsen er jeg veldig glad for. Anlegget har blitt veldig flott nå, og det er skikkelig god fotballstemning å være på Nordre Åsen som tilskuer. Så nå blir det artig å få oppleve det fra banen igjen, sier Andresen til Skeids hjemmesider.

– Glad for at han kommer hjem

Tønsberg Andresen rakk å være med på de to verste årene med baneproblemer i 2019 og 2020, da det kun ble fem kamper totalt på Nordre Åsen for den allsidige 25-åringen. I år skal kork byttes ut med gummi igjen, slik at det forhåpentligvis blir flere kamper både på Andresen og de andre Skeid-spillerne på Nordre Åsen.

– Henning er en type man virkelig setter pris på fra tribuneplass, en utrettelig terrier som gir maks for laget kamp inn og kamp ut. Jeg er ganske sikker på at tilskuerne våre setter pris på å få han hjem, så da er det bare å glede seg til å få sett han i aksjon på en av årets mange treningskamper, og etter hvert serien når den kommer i gang, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Hovedtrener Gard Holme kjenner godt til publikumsfavoritten, siden han har trent Andresen både i VIF og Skeid.

– Henning er en allsidig spiller, som jeg har trent både i Vålerenga og Skeid. Han bekler mange posisjoner og er en veldig stabil spiller som du vet hva du får av, og gir både kvalitet og dybde i troppen. Henning kommer til å heve standard på trening og kamp, og har rutine som kommer godt med. Selv om han kun er tjuefem år har han et solid antall kamper i OBOS-ligaen og 2. divisjon, så vi er veldig glad for at han nå kommer hjem til oss sier Holme.

Jakter keeper og spiss

Utover Andresen jakter Holme nå på en angrepsspiller og en keeper.

– Vi ser på litt forskjellige keepere og vil bruke vinteren på det. Der er det to veier å gå. Enten kan vi hente en litt mer erfaren type, som kan gå rett inn å være førstekeeper. Det kan være en mulighet, men vi er også fornøyd med Lars (Kvarekvål), så det kan hende vi henter inn en ung keeper for å gi Lars konkurranse på keeperplassen, sier Holme til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi har snakket med litt forskjellige keepere som har vært unge keepere i eliteseriestaller også videre, så det å hente inn en ung keeper på lån slik vi gjorde med Palmi (Arinbjörnsson) fra Wolves kan være en mulighet. Vi må rett og slett se litt når mulighetene åpner seg, forteller Holme som sier at Skeid 2-keeper Kasper Ofstad trolig blir tredjemann i det keeperteamet.

På topp hadde Skeid relativt god suksess med å hente inn Kristoffer Hoven, som ga laget litt mer fysikk på topp. Nå har han dratt tilbake til Sogndal, men det kan være det dukker opp en lignende spillertype igjen.

– Det viktigste på topp er at vi skal ha fire angripere som utfyller hverandre ganske godt. Totalen av hva de fire angrepsspillerne bringer til Skeid må være litt forskjellig, så må vi se hva vi kan få til der også, sier Holme som forteller at de også er i dialog med Viking for å se om de kan hente inn noen spillere fra deres akademi på lån også i år.

