Kapteinen tapt for Skeid – får eliteseriedrømmen oppfylt

Gjennom flere saker både i vinter og før forrige sesong, har Dagsavisen skrevet om den store interessen for Skeids solide midtstopper Fredrik Berglie. 25-åringen har vært en bauta i midtforsvaret på Nordre Åsen, men nå ligger alt til rette for at han skal få lov til å prøve seg i Eliteserien.

Etter det Dagsavisen erfarer kommer han i løpet av dagen til å skrive under på en toårskontrakt med Sandefjord.

– Jeg ser at jeg må lande på en konklusjon snart, det vil være det beste både for meg og for klubben. Men det er vanskelig. Jeg har ambisjoner om å spille i Eliteserien og det er interesse. Men jeg er her og ønsker fortsatt å bo i Oslo, sa den opprinnelige Larvik-gutten da Dagsavisen snakket med han på Skeid-trening forrige uke.

Hovedtrener Gard Holme sa fredag at de forventet en snarlig konklusjon, og den har nå kommet.

Berglie kom til Skeid fra Halsen i 2019, og har rukket å spille 92 kamper og vært en av de viktigste spillerne på Skeids reise tilbake til OBOS-ligaen.

TV2 var først ute med å melde at en overgang til Sandefjord nærmet seg. De skriver også at stopperen har gjennomført en medisinsk sjekk, og at en overgang vil bli gjennomført i løpet av dagen.

[ Har avslått flere bud på Skeid-juvelene: – Målet er å ta steget videre ]

[ Skeid henter gammel kjenning : – En type man virkelig setter pris på ]