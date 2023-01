Kåffa henter stortalent fra Skeid: – Et lett valg for meg

Etter å ha vært i ungdomsavdelingen til Vålerenga en god stund, gikk Yasir Abdiqadir Sa’Ad foran forrige sesong til Skeid. Der ble det mest spill i 3. divisjon, for Skeid 2, men 20-åringen fikk også to innhopp i cupen. For andrelaget imponerte han stadig, med sitt gode dribleregister og målfarlighet. Nå tar han det med seg til Ekeberg, der han skal spille for KFUM Oslo de neste sesongene.

– Følelsen er veldig bra etter at jeg signerte her. Jeg har fulgt med på klubben de siste årene og blitt veldig imponert over jobben som har blitt gjort. Det ble et lett valg for meg, sier Sa’Ad.

Følger suksessoppskrift

Foran fjorårets sesong hentet KFUM Oslo også fra 3. divisjon, da Petter «Nosa» Dahl ble hentet fra Frigg. Han tok overgangen på strak arm, og ble sågar kåret til månedens unge spiller i Obosligaen for august. Det er en suksesshistorie Kåffa håper skal skje igjen med Sa’Ad.

– Yasir er en spiller vi har fulgt med over lengre tid. Han er en offensiv spiller med x-faktor og målteft. Han er også venstrebeint, noe vi har ønsket å få inn i troppen, forteller sportssjef Daniel Fredheim Holm.

Gjennom sin fortid i Vålerenga-systemet og fjorårets sesong i 3. divisjon, kjenner unggutten fra Høybråten allerede flere av spillerne i Kåffa og passer fint inn i modellen til KFUM Oslo med å videreutvikle talentfulle spillere fra Oslo.

– Jeg ønsker å være med på å rykke opp med Kåffa. Det er en av klubbene som fortjener å ligge i toppen av OBOS-ligaen, og jeg tror vi får et spennende år, avslutter den dribleglade vingen.

