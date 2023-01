Oslo-folk positive til å fjerne gummi fra fotballbaner – Skeid-leder helt uenig

I undersøkelsen gjort av Respons Analyse på oppdrag for Oslo kommune, kommer det fram at 75 prosent er positive til at gummigranulat forsvinner.

600 tilfeldige respondenter har bidratt til undersøkelsen.

– Det er ikke overraskende at Oslo-folk er opptatt av miljø, men at hele 75 prosent støtter å slutte med forurensende gummigranulat, er fantastisk, sier idrettsbyråd i Oslo Omar Samy Gamal (SV) til NTB

42 prosent av dem som har svart, har svart at de kjenner til at kommunen allerede har vedtatt å fase ut gummigranulat.

– Ville fått et annet resultat

Gummigranulat er blant de største kildene til spredning av mikroplast. I EU pågår det innføring og skjerping av regelverk som skal bidra til mindre spredning, har Miljødirektoratet opplyst.

Daglig leder Daniel Holmeide Strand i Skeid er ikke imponert over undersøkelsen og reagerer på at over halvparten ikke har kunnskap om temaet og konsekvensene av å forby gummi.

– Om man hadde snevret inn en slik undersøkelse til å spørre spillere med erfaring fra miljøinnfylte baner, ville man garantert fått et annet resultat, svarer Strand NTB etter å ha blitt forelagt undersøkelsen.

I Oslo har kommunen vært i forkant av et EU-forbud som trolig er på vei. Likevel har det vært blandet mottakelse. I fjor ble gummigranulatet på hjemmebanen til 1.-divisjonsklubben Skeid erstattet med kork og kokos. I august kom et voldsomt regnvær i hovedstaden, og kork og kokos fløt opp og gjorde banen ubrukelig.

Gamal svarer Strand

Strand hevder studier viser at lite gummi kommer på avveie når et fangsystem på baner er på plass.

– Samtidig kan noen baner velges til forsøksbaner. Kjører man på med politikken til Oslo kommune med nulltoleranse, er det omtrent en styrt avvikling av byens største idrett som helårsidrett, titalls millioner i søpla og rent sjansespill med tanke på frafall.

Gamal svarer Skeid-lederen:

– Det er godt kjent at Daniel i Skeid ikke er fornøyd med miljøsatsingen fra kommunen. Det har han fått mye oppmerksomhet for, ofte basert på faktafeil. Heldigvis er de aller fleste i Oslo opptatt av å stoppe plastutslipp og sikre framtiden for norsk toppfotball ved å booste markedet for løsninger som fungerer i Norge, svarer Gamal.

– Det viser at det ikke er sånn at den som roper høyest, har flertallet i ryggen, legger han til.

Ti nye baner i året

Byrådet vedtok i 2020 at Oslo kommune skal kutte bruken av gummigranulat med opp mot 50 prosent innen 2024.

– Alle som driver med fotball, vet at de gummikulene blir med hjem og havner i vaskemaskinen, selv om vi børster av oss og er nøye. Det er et kjempeproblem, sier Gamal.

Byrådet har ca. 100 baner i Oslo og har bestemt seg for å rehabilitere omkring ti hvert år. Forskjellige tiltak som fanger opp gummigranulatet, er også iverksatt.

– Fotballen ønsker også utfasing av gummi, og det vil skje når alternativene er gode nok, sier Strand.

Det forsøkes med mange forskjellige typer inntil videre. Kork, kokos, olivenstein, furu og bjørk er tatt i bruk.

FAKTA

Disse kunstgressbanene i Oslo har fjernet det tradisjonelle gummigranulatet med mikroplast:

* Nordre Åsen 1

* Frogner stadion

* Ullern 2 og 3

* Kringsjå 2

* Kjelsåsmyra

* Øvre Foss

* Voksen

* Jordal

Heming 2-banen skulle blitt gjennomført i 2022, men har blitt utsatt.

Disse banene er planlagt å endres i løpet av 2023:

Bjøråsen, Manglerud 11er, Manglerud 7er, Trasop 9er, Høybråten 11er, Tørteberg 1, Lambertseter, Holmlia 7er, Hallager (Hundejordet), Muselunden 1 og 2, Bjørndal 9er og 7er.

Kilde: Oslo kommune.