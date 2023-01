Nornes: – Dette er den største forskjellen på Vålerenga og Odd

Mot slutten av fjoråret ble Nornes presentert som ny assistenttrener i Vålerenga. 50-åringen jobbet med VIF-trener Fagermo i Odd i en årrekke. Nå er duoen gjenforent igjen, og for tiden er trenerteam og spillere i spanske Marbella for sesongens første treningsleir. Og de som tror at det kan være problematisk for Nornes å utfordre sin gamle sjef, tar grundig feil, forsikrer han.

– Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Jeg er her for å utfordre Dag-Eilev på ting – det er jo nettopp det han ønsker, og en av grunnene til at jeg er hentet til Vålerenga. Jeg skal komme med innspill, utfordre det som gjøres og måten det tenkes på. En av oppgavene mine blir å gjøre både ham og de andre rundt meg best mulig, sier Nornes til Dagsavisen.

– Jan Frode har en sterk fotballfaglig bakgrunn og ikke minst en egen spillerkarriere bak seg, og vil bli en veldig fin tilvekst til teamet vårt. I tillegg er han full av humør og sprer mye positivitet rundt seg, sa hovedtrener Fagermo da Nornes-nyheten ble kunngjort.









Vålerenga-teamet en god match

50-åringen trives godt i assistentrollen, og er svært fornøyd med måten han har blitt tatt imot på i Vålerenga. Nå skal han blant annet bidra til kulturbygging i sin nye klubb.

– Jeg har levd av og med i fotball i stort sett hele mitt voksne liv, både som spiller og trener. Så jeg har jo fått en viss erfaring etter hvert. Jeg ser på meg selv som en lagbyggertype. Jeg er ikke veldig opptatt av å stikke hodet fram, men liker å jobbe bak manesjen. Jeg er vel det man kan kalle en miljøskaper. Jeg er opptatt av kultur. Opptatt av å skape godt arbeidsmiljø, forklarer VIF-assistenten.

Nornes oppfatter at trenerteamet i VIF har ganske lik filosofi, og at det er en god match. Men han er fornøyd med at det er Fagermo som står i spissen.

– Som hovedtrener skal du stå foran. Det er den største forskjellen, at ting faller mest på deg. Alt av resultater har du ansvaret for. Jeg varte ikke så lenge som hovedtrener i Odd, men jeg er ikke så opptatt av sånne ting. Jeg er mer opptatt av teamet. Så jeg har ingen ambisjoner om en hovedtrenerjobb nå, fortsetter han.

VIF og Odd

Nornes måtte gå som hovedtrener i Skien etter 2021-sesongen. Han fikk to år i Odd-jobben etter å ha erstattet nettopp Fagermo i rollen.

– Nå har du jo begynt i Vålerenga ganske nylig, men hva tenker du er forskjellen på Odd og VIF?

– Det er mye likt i norsk fotball. Det drives godt, og det er mye kunnskap og kompetanse. Økonomiske muskler er ofte forskjellen på Norge versus Europa innen fotballen. VIF er jo en større klubb enn Odd i så måte, hvis man ser på interesse og trøkk. Det er nok den største forskjellen, svarer han.

– Vålerenga er en toppklubb, uansett plassering. Vålerenga, Rosenborg og Brann er helt der oppe når det gjelder interesse, kultur og tradisjoner. Og sportslig tenker jeg at det skal være fullt mulig for Vålerenga å være med helt der oppe. Men konkurransen er tøff i Norge nå, kanskje har den aldri vært tøffere. Og det tenker jeg bare er bra, legger Nornes til.

Jan Frode Nornes som Odd-trener i 2021. I bakgrunnen skimtes Dag-Eilev Fagermo. (Fredrik Hagen/NTB)

– Stabilitet, eller mangelen på det, har vært et viktig poeng i Vålerenga i mange år. Hvordan kan du bidra til at VIF kan bli en stabil toppklubb?

– Det finnes ingen trylleformel, det er hardt arbeid som gjelder. Men det er viktig å være god på ting som ikke koster penger. Da er jeg igjen inne på det med å bygge en god kultur, bygge et godt arbeidsmiljø. Og så tror jeg kontinuitet er viktig, svarer 50-åringen.

Marbella-trivsel

Kvaliteten på spillermaterialet er det lite å si på, mener VIF-assistenten.

– Jeg har sett stort sett alt av Vålerenga-kamper fra i fjor, og mener potensialet er skyhøyt her. Det ser du på den gode perioden i fjor – i 13-14 kamper tok VIF flest poeng. Det handler om å få de gode periodene til å vare så lenge som mulig, poengterer Nornes.

Grunnlaget for 2023-suksess legges i oppkjøringen. Og forholdene er gode i den spanske solen.

– Det er fantastiske fasiliteter her i Marbella. Og så er det litt bedre vær enn i Norge. Over 20 grader, sier han humrende.

Vålerenga-spillerne har to økter per dag i Marbella.

– Den første økta hver dag er en fotballøkt der alle bidrar. Da jobber vi med det faglige, ofte med taktiske deler. Så er det viktig med restitusjon etter økta, slik at spillerne er klare til neste. Men på ettermiddagsøktene er det mer individualisert. Noen er på feltet, andre er i gymmen, sier Nornes, som er glad for at han omtrent fikk starte rett på treningsleir.

– Da kommer man med en gang tett på. Jeg kjenner jo mange i VIF fra før, men nå får jeg også sjansen til å bli godt kjent med dem som er nye for meg, påpeker Nornes.

PS! VIF er godt i gang med spillerjakten for å styrke troppen inn mot 2023-sesongen. Dagsavisen har allerede omtalt at Sigurd Rosted vender tommelen ned for en retur til norsk fotball, så Dag-Eilev Fagermo og co. må se etter ny stopper et annet sted. Ifølge Nettavisen har VIF nå lagt inn bud på Bodø/Glimt-stopper Isak Helstad Amundsen og Sandefjord-angriper Mohamed Ofkir. Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson ser også etter potensielle forsterkninger i Afrika. Tirsdag var han i Nigeria, fikk Dagsavisen opplyst.

