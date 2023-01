Kjelsås-treneren: – Brassespark bør forbys

Yaw Paintsil til Tromsø og Ole Erik Midtskogen til Odd er Kjelsås bidrag til Eliteserien i 2023. Det er klubben stolt av.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Ja, det viser at vi gjør noe riktig. Selvsagt må de erstattes, men det er vi godt i gang med, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen i denne ukas Trikkeliga-podkast i Dagsavisen.

Imponert av Lyn

Og dette årets ene 2. divisjonsavdeling blir en liten Trikkeliga i den forstand at Kjelsås får besøk av Lyn (opp fra 3. divisjon), Grorud (ned fra OBOS-ligaen) og Vålerenga2, som de også møtte i fjor.

– Det er veldig bra med disse Osloopgjørene, og både Lyn og Grorud forventer jeg vil være med i kampen om å vinne denne serien, sier han.

– Lyn satser hardt økonomisk, på et annet nivå enn oss, men det vil gi dem resultater, sier Kampen om laget de møter allerede i første bortekamp i midten av april.

Lyn har blant hentet tilbake Jacob Hanstad fra Kjelsås i tillegg har stopperkjempen Lars Brotangen lagt opp.

Må endre spillestil

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Kjelssås serieåpner hjemme mot Arendal 10. april (2. påskedag). Arendal rangerer han i dag aller øverst i denne avdelingen. Klubben spilte kvalifisering om opprykk mot Skeid i fjor. Kjelsås endte på 4. plass i sin avdeling, men langt bak de to lagene som kjempet om opprykk.

Som i alle andre lag har også Kjelsås prøvespillere på besøk i disse dager. Men de har allerede hentet tilbake sin gamle toppscorer Jens Bonde Aslaksrud fra Ullern. Han skal bli erstatteren for toppscoreren som forsvant, Ole Erik Midtskogen.

– Ja, det ligger nok i kortene, vi skjønte jo at vi ville miste en spiss. Da er det veldig hyggelig at en ekte Kjelsås-gutt vender tilbake, sier han. Men det betyr også at Kjelsås antagelig må justere spillestilen sin betydelig.

Mer om dette og om fuglelivet på Grefsen stadion, fotballregler som bør endres og Eivind Kampens ambisjoner med Kjelsås, kan du høre mye mer om i podkasten.

Han forklarer blant annet hvorfor han mener brassespark bør forbys.

– Farlig spill, enkelt og greit!

[ Dette er Lyns ferskeste spiss ]

[ Skeid fikk nei til Bislett ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Kjelsås’ treningskamper:

28. januar 13.00: Stabæk – Kjelsås (LSK-hallen)

4. februar: Ull/Kisa – Kjelsås (LSK-hallen)

10. februar: Nordstrand – Kjelsås (Nordstrand)

19. februar 11.30: Skeid – Kjelsås (LSK-hallen)

25. februar: Grorud – Kjelsås (Grorud Arctic Match)

3. mars: Strømmen – Kjelsås (Strømmen)

10. mars: Vålerenga 2 – Kjelsås (Intility)

17. mars: Kjelsås – Asker (Grefsen stadion)

18. mars: Kjelsås – Frigg (Grefsen stadion)

25. mars: Kjelsås – Lyn (bane ikke avklart)

1. april: Ullern – Kjelsås (CC Vest Arena)