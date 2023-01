Christensen etter exiten: – Litt rart at VIF ikke har gjort det bedre

Nylig ble midtbanespilleren hentet til ungarske MOL Fehérvár. Overgangssummen skal ha vært på rundt ni millioner kroner. Hos ny arbeidsgiver er han forespeilet en plass på midtbanen i 4-2-3-1 eller 4-3-3.

Christensen er i gang med treninger og har funnet seg leilighet i den ungarske hovedstaden Budapest, cirka en 45 minutter lang kjøretur fra byen Székesfehérvár der Fehérvár holder til.

– Siden Budapest er i grei kjøreavstand, tror jeg det blir kult å bo her. Jeg har hørt mye bra om byen, sier Christensen til Dagsavisen.

Üdv a Vidiben, Tobias! 👋🏻



A 22 éves norvég bajnok, U21-es válogatott védekező középpályás hazája élvonalából, a Valerenga csapatától érkezik Fehérvárra. 🇳🇴



🆕 Részletek: https://t.co/KFvscb1WuU#Vidi #MOLFehervarFC #Veledazuton pic.twitter.com/QRMdUg37GO — MOL Fehérvár FC (@MOLFehervarFC) January 3, 2023

Hans nye klubb ligger på åttendeplass på toppnivå i Ungarn etter 16 runder.

– Klubben het tidligere Videoton, som en del kanskje har hørt om der hjemme. Det er en veldig ambisiøs klubb, med en rik historie. Målet her å spille ute i Europa hvert år. Fasilitetene er veldig bra, for eksempel har vi seks ulike treningsbaner ved stadion, forteller sørlendingen.

Les alt om Vålerenga her!

Tror Vålerenga kan kjempe i teten

Midtbanemannen kom til Vålerenga etter bronsesesongen 2020, men i hans tid på Valle ble det ikke edelt metall på Dag-Eilev Fagermos mannskap. Sjuendeplass og sjetteplass i 2021 og 2022 ble fasit.

– Det var ikke slik at jeg nødvendigvis ønsket meg bort fra Vålerenga. Men jeg tenkte fram og tilbake, og landet på at dette var en fin mulighet for meg. Fehérvár kjøpte meg for en bra sum, og jeg følte meg veldig ønsket her. I tillegg tror jeg lagets spillestil passer meg bra, sier Christensen.





– Nå som du har fått Vålerenga-tilværelsen litt på avstand – hva tenker du må til for at VIF skal bli en toppklubb?

– Det er litt rart at VIF ikke har gjort det bedre, i hvert fall de siste årene. Toppnivået i Vålerenga er veldig bra, men man har vært litt for ustabile. Men med det laget VIF har nå, med de spillerne, så tror jeg VIF fort kan melde seg på helt oppi toppen i år. Jeg mener det er et ekstremt godt lag. Det er et lag med en miks av erfaring og unge, sultne spillere, svarer Christensen.

– Hvis Vålerenga får kontinuitet, så er det alle muligheter, legger han til.

– Hvor viktig er det eventuelt for VIF å beholde profilene sine? Spillere som Osame Sahraoui og Odin Thiago Holm kobles jo stadig til større klubber.

– Selvfølgelig er det viktig å beholde de beste. Men samtidig er fotballen slik at når noen er såpass talentfulle, så kan de bli umulig å holde på hvis budet er godt nok. Og det er jo riktig (å selge) da, sier 22-åringen.

[ Vålerenga-talentet kan forsvinne: – Han må dra videre (+) ]

Dansk kollega

Selv fokuserer han nå på å komme helt i orden hos sin nye klubb. Han ser fram til å få kjæresten på hyppige besøk, i tillegg til venner og familie.

– Du behersker språket allerede, selvfølgelig?

– He-he-he. Dessverre. Det er veldig vanskelig. Men jeg har lyst til å lære meg det viktigste, og så går det jo mye på engelsk, sier Christensen, som er en av to skandinaver i klubben. Den andre er danske Kasper Larsen (29).

– Det er bra å ha en annen skandinav her, ja. Han har allerede hjulpet meg med ting og tang, sier den tidligere Molde- og Start-spilleren.

– Hvordan vurderer du forresten nivået i Fehérvár kontra nivået i Vålerenga?

– Det er vanskelig å sammenligne ut fra noen få treninger. Men nivået er bra, og det er gode spillere her, svarer Christensen.

[ Bullys nye Vålerenga-liv: – Vi må ikke «drepe» ham med for tøff trening (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Henrik Bjørdal vant den interne VIF-testen (+) ]