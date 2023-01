Han skal ta opp kampen med Tavakoli og Laajab i Lyn

88 mål ble det på Lyns 26 kamper i 3. divisjon forrige sesong. Det var suverent flest av samtlige i avdelingen, og holdt til et målsnitt på 3,38 mål per kamp. Som toppscorer med 27 mål på 24 kamper, var det David Tavakoli som sto for flesteparten av de målene, og nå har 30-åringen fått ny konkurranse på spissplassen.

Lyn annonserte nemlig mandag signeringen av en ny spiss, i form av Andreas Hellum fra Arendal.

– Vi jobbet også med å få Andreas til Lyn før 2022-sesongen, så nå er vi naturlig nok veldig fornøyd med å få Andreas på plass for de neste to årene. Andreas er en målfarlig spiss med en meget god venstrefot som nå blir et nytt tilskudd til vår allerede gode angrepsrekke, uttaler sportssjef Glenn Hartmann til klubbens nettsider.

Hellum scoret fem mål på 15 kamper for Arendal forrige sesong, der laget til slutt tapte kvalifiseringskampen mot Skeid. Tidligere har 25-åringen spilt for Mjøndalen i Eliteserien, i tillegg til Strømmen, Nybergsund/Trysil og Asker, men er nå klar for Lyn på en toårskontrakt.

– At en spiller som Andreas ønsker seg til Lyn er et solid tegn på at Lyn er attraktive der ute og et tegn på at vi har noe spennende på gang som spillere ønsker å være en del av. Vi ønsker Andreas velkommen til verdens fineste drakt og gleder oss til jobben som skal gjøres sammen de neste årene, legger Hartmann til.

P.S: Samtidig er det klart at Kristijan Coric og Lyn skiller lag. Partene er enige om å ikke forlenge kontrakten, og midtbanespillere fortsetter nå karrieren i Gjelleråsen.

