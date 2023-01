Bullys nye Vålerenga-liv: – Vi må ikke «drepe» ham med for tøff trening

VALLHALL (Dagsavisen): Mot slutten av fjoråret ble Bully hentet tilbake til Vålerenga fra Grorud. Mandag setter han og VIF seg på flyet til Marbella for årets første treningsleir. Før helgen måtte Bully og co. gjennom en knallhard utholdenhetstest i Vallhall.

– Det var utrolig tungt, gutta er jo i superform. Jeg er ikke superform helt ennå, sier en smilende Bully til Dagsavisen.

– Når har du toppformen inne?

– Den kommer ganske fort, jeg er veldig lettrent. Tidlig i sesongoppkjøringen skal formen være der, sier han.

VIF-treneren fornøyd

Dag-Eilev Fagermo er fornøyd med 20-åringen.

– Omar har allerede vist på trening at han er veldig spennende. Det er det ingen tvil om. På den andre siden må vi ta vare på ham, slik at vi ikke «dreper» ham med for tøff trening. Vi må tilpasse belastningen, sier Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

Bully er selv glad for måten hans nye VIF-liv har startet på.

– Det har vært fint, selvfølgelig. Bra lagkamerater, bra trenere og bra klubb. Det har vært skikkelig stas for meg, sier han.

Han sier følgende om hvor på banen han ønsker å spille i VIF:

– Jeg spiller der trenerne setter meg. Jeg er indreløper og kant, det er de to rollene jeg er best i. Jeg er komfortabel i begge.

Doble økter for Vålerenga-spillerne

– Hva er ditt personlige mål for året?

– Ambisjonene for 2023 er å spille meg til fast plass på laget. Jeg ønsker å være stor bidragsyter til at vi når målene våre denne sesongen. Og jeg føler at jeg har nivået inne. Det har jeg også vist tidligere, for eksempel i de kampene jeg har spilt mot eliteseriemotstand i cupen eller mot topp motstand i 1. divisjon, svarer Bully.

Trener Fagermo har planen klar for Marbella-oppholdet, som går fra 9. til 23. januar i den spanske solen.

– Det er å trene. Trene mye. Vi skal ha doble økter hver dag, og vi skal jobbe litt med teambuilding også. Det er de to viktigste tingene, forklarer han.

I løpet av oppholdet skal Vålerenga også spille en treningskamp. Den blir mot danske AGF, men dato og tidspunkt er foreløpig ikke avklart.

PS! Fredag sa Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen at Brøndbys Sigurd Rosted, som Vålerenga lenge har hatt på ønskelisten, trolig ikke kom til å vende tilbake til norsk fotball, og at signalene var at stopperen i stedet kom til å velge en utenlandsk klubb. Nå erfarer TV 2 at 28-åringens neste klubb i er amerikansk Major League Soccer (MLS).

