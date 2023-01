Her er Oppsals nye trenerduo: – Viktig at vi tør å satse litt

Duoen kommer fra andre roller i klubben. Umar Malik var en del av A-laget i 2022.

«Dette er en spennende, fin utfordring og vi takker klubben for tilliten. Vi er ferske som hovedtrenere på dette nivået, men føler oss klar for oppgaven. Vi er på bølgelengde i forhold til hvordan vi ønsker at det skal se ut, samtidig som vi kan utfordre hverandre og dytte hverandre i riktig retning. Vi gleder oss til å påvirke spillergruppa, engasjere resten av klubben og underholde alle som følger med A-laget i årene som kommer», sier de to i en felles uttalelse på klubbens Facebook-konto.

Daglig leder Jørgen Grydeland i Oppsal uttaler samtidig at Sabha og Malik passer klubbens profil perfekt. Han er ikke urolig over duoens manglende erfaring.

Dagsavisen spør Grydeland hvordan klubben har vurdert gevinst opp mot risiko med tanke på å gi to unge trenere A-lagsansvaret.

– Gevinsten er at vi gir tillit og sjanser til unge trenere som fortjener muligheten. Det er viktig at bransjen tar et steg i den retningen, at flere tør å satse litt. Hvis vi ikke tør det før de er for gamle og har dratt på seg nok erfaring, vil vi ikke få opp unge trenere på høyt nivå, verken innenlands eller internasjonalt. Og hvordan skal de dra på seg erfaring hvis de er assistenter til de er over førti, svarer Oppsal-lederen i en SMS.

– Risikoen er at det brukes som argument hvis resultatene uteblir og utviklingen ikke blir som vi håper på, tilføyer han.

[ Slik blir avdelingene i 2. og 3. divisjon – her finner du neste års Trikkeliga (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!