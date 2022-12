Sørås forlater Kåffa – får ny sjanse i Eliteserien

Det bekrefter Kåffa på sine hjemmesider torsdag ettermiddag.

– Jeg er takknemlig for at KFUM gir meg muligheten til å ta et nytt steg og vil takke spillergruppe, trenerteam og klubb for veldig fine år, sier Sørås til Kåffa.no.

Sørås ble kåret til årets spiller i 2. divisjon da han spilte i Follo, og ble kjøpt opp av Viking før 2017-sesongen. Store skadeproblemer gjorde at midtbanespilleren ikke fikk noen minutter i Eliteserien for de mørkeblå, før han tok turen til KFUM Oslo sommeren 2018. Også på Ekeberg har han slitt med skader, men har også vist prov på hvor god han kan være i de periodene han var skadefri.

– Tore har vært en stor bidragsyter gjennom hele sin tid i klubben. Han har vært en viktig spiller i årene i OBOS-ligaen og vært med på å dra klubben i riktig retning med sin profesjonalitet og treningsiver. I tillegg har han vært en lojal og pliktoppfyllende spiller ovenfor trenerteamet, sier Daniel Fredheim Holm, som har ansvar for spillerlogistikken rundt A-laget.

– Vi velger å selge Tore nå fordi vi har fått et tilbud vi er komfortable med. Vi selger nok en gang en spiller til Eliteserien og viser med dette at KFUM er en klubb man kan bli god i. Vi ønsker Tore lykke til i HamKam, sier Fredheim Holm.

HamKam skal også være interessert i Kåffa-stopper Aaron Kiil Olsen, og Kjelsås-spiss Ole Erik Midtskogen.

