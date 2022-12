Grorud med sin sjette signering før nyttår: – Tilnærmet full tropp

Tidligere i romjula har Grorud bekreftet signeringen av Simen Heggdal Beck fra divisjonskollega Træff, og torsdag ble Elias Simossa Rike Nahiry presentert. Nahiry er 19 år, har spilt store deler av sin karriere i Start, og beskrives som en hurtig kantspiller.

Grorud-trener Jonas Rygg sier at troppen nå begynner å nærme seg fulltegnet, men at det kanskje kan komme en spiller eller to på nyåret.

– Elias er en rask kantspiller som skaper ubalanse ved å drible, samtidig som han er god til å starte i bakrom. Han er en meget målrettet og positiv unggutt som allerede er på ett veldig solid nivå. Signeringen av Elias er en perfekt match for oss, da det gir oss flere strenger å spille på, sier Rygg om sin nyeste signering.

– Jeg valgte Grorud først og fremst for det gode miljøet og de gode utviklingsmulighetene. Dette er et spennende prosjekt hvor jeg liker spillestilen og trenernes visjon på hvordan ting på og utenfor banen skal se ut, sier han til klubbens nettsider.

[ Dette ønsker trenerne i Oslofotballen seg til sine klubber i julegave ]

Drømmer om opprykk

I tillegg til Nahiry har Grorud så langt signert Simen Heggdal Beck, Theodor Agelin, Rino Falk Larsen, Edmund Owusu og Sebastian Sørlie Henriksen. Ut har Preben Mankowitz, Vetle Skåttun, Glenn Harviken, Fabian Østigård Ness, Thomas Elsebutangen, Sindre Osestad og Omar Bully gått.

– Jeg valgte Grorud først og fremst for det gode miljøet og de gode utviklingsmulighetene. Dette er et spennende prosjekt hvor jeg liker spillestilen og trenernes visjon på hvordan ting på og utenfor banen skal se ut, sier han til klubbens nettsider.

– Jeg liker å tenke at nåtid bestemmer fremtid. Som ung fotballspiller er det lett å tenke mye på alt man ønsker å oppnå der framme, men både for egen og klubbens del handler det om å ta tak her og nå. Hvordan gjennomføre hver økt og hver eneste treningsuke med en nysgjerrig og ærgjerrig innstilling om å bli gradvis bedre. På den måten kan både klubb og individ nærme seg drømmene sine. Drømmen min med Grorud 2023 er opprykk til OBOS-ligaen, avslutter Nahiry.

[ Dette er årets trener, årets spillere og årets lag i Oslofotballen ]