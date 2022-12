Dette er Jørgen Isnes’ favorittøyeblikk fra hans Kåffa-karriere

Da Jørgen Isnes tok over som hovedtrener i KFUM Oslo før 2017-sesongen, etter å ha vært i klubben i to sesonger som assistent, la han en plan sammen med daglig leder Thor-Erik Stenberg. Klubben skulle rykke opp til OBOS-ligaen, begynne å trene på dagtid, profesjonalisere klubben, gradvis øke budsjettene, bygge ny stadion og skape engasjement rundt klubben. Når han nå gir seg etter åtte år, kan de kvittere ut så godt som alt.

– Det har blitt gjort mye klokt i Kåffa. Samtidig har det nok også vært lettere å gjøre det på den måten vi har gjort det når man er en litt mindre klubb, med ganske få folk, der trykket rundt ikke er så stort. Tilbake i 2017-sesongen, da jeg tok, var det jo planer på hvor vi skulle og når vi skulle være der, og ser vi tilbake på det, har vi jo truffet på nesten alt. Vi trener nå på formiddagstid, har klart å øke budsjettene gradvis, har en mer profesjonell spillerstall og er klar for å ta det neste steget med ny stadion, forteller Isnes til Dagsavisen.

Ville stikke hull på Kåffa-bobla

Isnes liker ikke å snakke om at det er mye av hans fortjeneste at Kåffa er der de er i dag, men erkjenner at han har vært med på å sette KFUM Oslo på fotballkartet i Norge. Noe som gjør han stolt.

– Hvis en skal se tilbake, blir man jo litt overrasket over at ting har gått så bra som de har. Vi har levert to fjerdeplasser og en femteplass de fire siste sesongene, og kommet til kvartfinalen i cupen to ganger. Noen ganger må du klype deg i armen. Ikke for at du har gjort det én gang, men at vi har blitt et så stabilt lag i toppen. Det har imponert meg mest. Jeg vet at jeg har vært leder for det, og pushet på for mange endringer i klubben, og satt sammen lag og hentet spillere, men jeg har også hatt en troverdig klubb som har støttet meg, sier han og fortsetter:

– I starten snakket vi om det å stikke hull på Kåffa-bobla og få det vi gjør mer ut til folket. Bare det at det skrives jevnt og trutt på hjemmesider og Facebook, og at vi deler ting i sosiale medier har vært viktig. Det har blitt bra trøkk rundt Profetene i mange kamper, og vi har klart å skape et større engasjement rundt Kåffa de siste årene, sier Isnes.

Det ble mye mimring, da Dagsavisen møtte Jørgen Isnes til en prat om tiden i KFUM Oslo, like før jul. (Pål Karstensen)

Mye av det er takket være han selv, da 43-åringen har skapt mye publisitet rundt seg selv og klubben med sin karismatiske og utadvendte væremåte. Uten at det er noen del av en eksplisitt media/pr-strategi.

– Det har langt fra vært en bevist handling fra meg. Jeg har bare hatt et ønske om å være meg selv, og de som har kjent meg hele livet vil si at jeg alltid har vært positiv, utadvendt og med et ønske om å inkludere flest mulig. Ett av mine nøkkelord innenfor lederskap er troverdighet, og derfor er det viktig for meg å være tro mot mine prinsipper. Med en gang man kjenner på den troverdigheten blir det lettere å få med seg andre, alt fra egen klubb med spillere og fans, til presse og sponsorer, forteller Isnes.

Lærte mest av de tunge stundene

Det har stort sett vært en solskinnshistorie, men det startet ikke spesielt bra. Faktisk var Jørgen Isnes ganske nær sitt eget Sir Alex Ferguson-øyeblikk tidlig i Kåffa-karrieren, før han fikk snudd skuta og styrt den i rett retning.

– Det er morsomt å se tilbake på den reisen nå, og nøkkelordet er tålmodighet. 2017-sesongen var ikke knall, etter nedrykket fra OBOS-ligaen. Da lå vi i bunn store deler av første halvdel av den sesongen, før vi klatret litt etter hvert. Da vi kom inn i 2018-sesongen var også den veldig varierende i starten, så det var ingen braksuksess fra første stund, sier Isnes og fortsetter:

– På det tidspunktet var vi på vei gjennom en endringsprosess, og for det finnes det ingen quick fix. Vi måtte føle oss fram med riktig type spillere og spillertyper, og vi skulle sette en ny treningskultur i klubben. Det er ikke gjort på ett kvarter, men vi traff godt med de endringene vi gjorde, og jeg er veldig takknemlig for at klubben hadde tålmodighet og troen på det vi holdt på med hele veien, forteller Isnes.

Strømsgodsets nye hovedtrener, Jørgen Isnes, gleder seg til å føle den nye hverdagen som trener i Eliteserien på kroppen. (Pål Karstensen)

Han forteller at det er i de tyngste periodene i 2017 og 2018-sesongen han har lært desidert mest som trener, og at han alltid går tilbake til de lærdommene hvis ting blir vanskelige.

– Det å observere hvorfor ting går som det går, og komme opp med grep for hvordan du kan komme deg ut, har vært utrolig lærerikt. Det handler ofte om å frigjøre energi, og da trenger du ikke gjøre som Vegard Hansen snakket om hele tiden og ta med spillergruppa på pils og pizza hver eneste gang. Vi kjørte gokart etter en veldig tøff periode før vi skulle møte Skeid i 2018. Etter at vi vant den kampen startet vi på den fantastiske høstsesongen, som til slutt endte med opprykk, minnes Isnes.

Troverdighet og Åsane borte

Igjen trekker den nyansatte Godset-treneren opp ordet troverdighet.

– Når du gjør endringer, og kanskje ikke er helt tro mot de prinsippene du satte i starten, handler det om å formidle hva du ønsker å endre og hvorfor du gjør som du gjør. Det må gjøres med en viss ro og troverdighet, slik at spillerne rundt deg har trua på endringene og at det kommer til å gjøre ting bedre. Rent historisk har vi alltid klart å komme ut av tunge perioder i Kåffa, og mye av det går tilbake til det jeg lærte i 2017 og 2018-sesongen, forteller Isnes.

Det er mange minner å plukke fram på veien, men også der går Isnes første tilbake til 2018-sesongen.

– Jeg må jo trekke fram avslutningen på 2018-sesongen, der vi sklir inn i kvalifiseringen på et bananskall før vi ender opp med opprykk. Kampene der var ville, med 3-0-seieren hjemme over Fredrikstad i første runde, og spesielt 3-1-seieren borte mot Åsane som sikret opprykket etter at vi tapte den første kampen hjemme. Da var vi skikkelig i flyten, og Lars Olden Larsen kunne jo bare lukke øynene og så gikk ballen i mål, minnes Isnes.

FFK, straffer og minusgrader

Etter opprykket trekker han også fram kvartfinalen mot Odd i 2019, kvalikmatchene mot Fredrikstad og Jerv i 2020, og det faktum at Kåffa under hans ledelse har samlet over 2500 tilskuere på tre ulike stadioner.

– Selv om vi tapte den kvartfinalen mot Odd, var det første gang i en kvartfinale og vi satte publikumsrekord. Det var en enkeltkamp man husker godt, med fullt trøkk på den andre banen over veien. Brann-kampen på Intility da vi tok oss til en ny kvartfinale må også nevnes, og det samme med kampen der vi slo Kristiansund som da lå på tredjeplass i Eliteserien, sier Isnes og fortsetter:

– Så må vi også ta med kvalikmatchen på Fredrikstad stadion. Den ble spilt i nærmere 15 minusgrad og det var nesten jul, med masse snø rundt banen. Den kampen hadde alt. Vi ledet, FFK ledet, det var røde kort og snuoperasjoner. Jesper Taaje nikket ned til Bilal Njie på overtid av ekstraomgangene som skaffet straffekonk. At Olav Øby, tidligere Kåffa-spiller var den eneste som bommet. Det er mange gode og sterke minner, som jeg vil ta med meg resten av livet, forteller Isnes.

Marius Alm helte varm saft over beina for å få igjen varmen i tærne før han skulle skyte straffespark mot FFK. Det fungerte, da stopperen scoret. (Caroline Simonsen / Twitter)

Som nå altså forlater Kåffa, etter åtte år. En avgjørelse som på ingen måter var enkel.

– Det var blytungt å komme til den realisasjonen at nå er jeg ferdig i Kåffa, og at jeg vil videre. Etter åtte år i et forhold, som det jo blir når du knytter så sterke bånd til klubben, spillere og trenerteamet du jobber med, så tror jeg alle kan sette seg inn i den følelse. Samtidig er det godt å føle sånn på det, for det betyr at du har gjort noe riktig og at du har hatt det bra i det forholdet. Men det var absolutt en følelsesladet dag, sier Isnes.

Kåffa-fan for livet

Helt til slutt vil han takke klubben, og trenerteamet som har jobbet sammen med han, for alle utrolige øyeblikkene gjennom de årene han fikk i klubben.

– Det blir spesielt å ikke treffe de samme menneskene hver dag. Alt fra keepertrener Miki (Nikolai Venedik) som har vært med hele veien og jobber 100 prosent på en ti prosents stilling, til Daniel Fredheim Holm og Anders Lübeck som kom inn samtidig. I tillegg må jeg nevne Johs (Johannes Moesgaard) og resten av støtteapparatet som har vært rundt meg. Vi har hatt det utrolig morsomt sammen, jeg har fått venner for livet i Kåffa og er evig takknemlig for at klubben ga meg muligheten som har gjort at jeg er der jeg er i dag, sier Isnes.

Som nå gleder seg til å se hva Moesgaard og resten av teamet gjør med klubben videre.

– Jeg gleder meg til å se et Kåffa-lag ledet av andre enn meg selv. Jeg har trua på Johs, trua på det trenerteamet han setter og gleder meg til å se hvilke endringer han gjør med laget nå. Johs er veldig fagkompetent han også, så jeg tror han vet eksakt hvilke knapper han skal trykke på for at Kåffa skal levere også i 2023. Jeg kommer til å være Kåffa-fan resten av livet. Det trenger ingen lure på, avslutter Jørgen Isnes.

