Lyns tredje julegave er hentet fra byrival Kjelsås: – Kan ikke vente

Etter at Julius Skaug og Viktor Engh har blitt pakket opp tidligere i dag, ventet Lyn med det beste til slutt. Den tredje og siste julegaven fra Lyn-nisse Glenn Hartmann er tidligere Kjelsås-spiller Jacob Hanstad, som gikk gradene i Lyn før overgangen til Oslos tak. Der har han utmerket seg de siste sesongene, før han nå vender hjem.

– Det føles utrolig godt å hente tilbake Lyn-spillere. Jacob er en ekte Lyn-gutt som vi har hatt et sterkt ønske om å få tilbake til klubben. Undertegnede har selv hatt gleden av å trene Jacob som første-års junior i 2019, og det var ikke vanskelig å se at denne gutten hadde noen helt spesielle kvaliteter. Jacob er en fantastisk fin gutt, ambisiøs og ekstremt profesjonell på alle mulig måter, sier sportssjef Glenn Hartmann til klubbens hjemmesider.

Korsbåndsskade utsetter comebacket

Hanstad gikk til Kjelsås under pandemien for å spille fotball, og fikk der med seg 47 kamper fordelt på to sesonger for Eivind Kampens menn på Oslos tak.

– Jeg gleder meg veldig mye til å komme i gang. Det blir en del måneder med hard jobbing på sidelinjen nå, men jeg kan ikke vente med å komme tilbake på banen foran Norges beste fans. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at Lyn kommer tilbake der de tilhører. Samtidig vil jeg takke Kjelsås, hvor jeg utviklet meg veldig mye som person og som fotballspiller, sier Hanstad til Lyns nettsted.

Midtbanemannen var en sental brikke i Kjelsås forrige sesong, men en re-debut for Lyn lar vente på seg ettersom Hanstad er ute i noen måneder med en korsbåndsskade.

– Jacob har hatt sin porsjon med skader og er nå også i opptrening etter en korsbåndskade han fikk i september. Vi ser på dette som en langsiktig investering, samt et sterkt ønske om å hjelpe en Lyn-gutt tilbake på banen sterkere og bedre enn noen gang før. Alt av bidrag fra Jacob på banen i 2023-sesongen ser vi på som en ren bonus og derfor var det viktig for oss med en treårs kontrakt, avslutter julenisse Hartmann.

