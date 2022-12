Derfor føler Isnes seg nå klar for Eliteserien: – Får oppfylt en drøm

Etter seks år på Ekeberg som hovedtrener for KFUM Oslo, har det blitt stadig flere rykter og koblinger til klubber i Eliteserien, etter hvert som Kåffa under Jørgen Isnes’ ledelse har oppnådd den ene milepælen etter den andre. De siste årene har man ventet på at den karismatiske 43-åringen skulle ta steget opp, og i vinter ble det klart at Strømsgodset blir neste stoppested i trenerkarrieren.

– Det å få debuten i Eliteserien som trener blir naturligvis stort. Det er stort for meg bare å få lov til å trene Strømsgodset, som har hatt en appell til meg gjennom hele mitt fotballiv, gjennom storhetsperiodene og de store kampene og stemningen du har sett at det er på Marienlyst. Det er også noe av grunnen til at det ble akkurat Strømsgodset, da jeg ønsker å oppleve det trøkket under kamper og rundt klubben gjennom sesongen, forteller Jørgen Isnes til Dagsavisen.

– Nesten litt i overkant positivt

Han forteller at han allerede har blitt gjenkjent på gata i Drammen og stoppet på togstasjonen for å bli ønsket velkommen til Strømsgodset. Det setter han naturligvis pris på, men den overbærende positive velkomsten gir også en større fallhøyde.

– Jeg merker allerede at jeg får gå litt mindre i fred enn jeg gjorde som trener i KFUM Oslo, men foreløpig er det også ganske stille og rolig rundt klubben. Det vil nok koke mer når sesongen starter, men så langt har jeg fått en kjempevarm velkomst av alle i og rundt klubben. Det har nesten vært litt i overkant positivt, siden de tross alt har hentet en trener fra OBOS-ligaen som aldri har trent i Eliteserien tidligere. Så det at Godset er så positive til ansettelsen, gjør at jeg må klype meg litt i armen av og til, sier Isnes og fortsetter:

– Det vil alltid være forventninger når nye folk kommer til, og det presset må en bare leve med, men så positivt som det har vært her, gjør jo at det blir enda større forventninger. Samtidig har klubben en viss tålmodighet, og vet at det må bygges opp igjen for å klatre på tabellen. Det er ikke satt noe tidsperspektiv på når vi skal være hvor, og det vil ta tid, men jeg håper det jo skal gå så fort som mulig, forteller Isnes.

– Heldig som får oppfylt en drøm

Han vil ikke gå så langt som å si at det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse å få trene Strømsgodset, men å få trene et lag i Eliteserien har helt klart vært en drøm og et mål Isnes har båret på en god stund.

– Barndomsdrømmen var å leve av fotball, og å bli proff i utlandet, men etter hvert som det ikke gikk ble målet å leve av treneryrket og da få trene et lag på det høyeste nivået. Jeg har hatt noen delmål på veien dit som jeg har truffet godt på, men jeg har også brukt tid på komme hit jeg er i dag. Det har vært mye hardt arbeid, og jeg må si at jeg er stolt over at det har gått som det har gått, sier Isnes og fortsetter:

– At det faktisk gikk i boks, og at jeg nå faktisk skal få lov til å oppfylle en av drømmene mine, gir meg en veldig stor glede. Det er ikke alle som får anledning til å oppfylle drømmene sine, men gjennom hardt arbeid over tid har jeg fått realisert en av mine. Der er jeg heldig, sier Isnes som medgir at det fort kunne vært annerledes.

– Hvis Lørenskog hadde ønsket meg med videre som hovedtrener, noe jeg selv ønsket, er det mulig at jeg ikke hadde søkt mot Kåffa og fått de samme resultatene der og kommet dit jeg er i dag. Så jeg må sette noe på tilfeldighetskontoen for at man har fått lov til å være fotballtrener, og nå skal få trene på det øverste nivået.

Bruser i blodet

Det har han imidlertid også hatt muligheten til tidligere, da han har snakket både med HamKam og Sarpsborg, men av ulike grunner passet det ikke like godt å ta steget opp til Eliteserien før årets sesong.

– Interessen til HamKam og Sarpsborg kom først like før jul i fjor, så da ble det en hektisk romjul der mange avgjørelser måtte tas på kort tid. Denne gangen var det annerledes, da jeg visste at Strømsgodset ville ta kontakt med klubben, og når Kåffa ga Strømsgodset lov til å kontakte meg, kjente jeg at det bruste i blodet. Både med tanke på historikken til klubben, og hva Godset har vært i mitt hode, men også at jeg denne gangen følte meg klar til å ta steget opp, sier Isnes.

En av grunnene til det er at han gjennom årets sesong har lagt enda mer erfaring til sitt trenervirke.

– Sammen med resten av trenerteamet har vi levert nok en bunnsolid sesong i den tøffeste OBOS-ligaen noensinne, og vi har gjort det med et nytt treningsregime. I år har vi startet med formiddagsøkter, slik at jeg har blitt vant med det å jobbe inn mot en morgenøkt, og ha flere økter å forberede samme dag med ulikt innhold. Det at jeg også har vært gjennom det, og det har gått så bra, gjorde at jeg nå følte meg klar for å ta steget opp, forteller han.

Gleder seg til mindre arbeidsro

Der hverdagen på Ekeberg stort sett tillot at man fikk jobbe i fred med det man ønsket å oppnå, er han nå forberedt på en litt mer hektisk hverdag og mindre arbeidsro.

– Det at Kåffa er en såpass liten klubb, og at vi har gjort det såpass bra over tid gjør jo at vi har fått ganske gode arbeidsforhold og i stor grad har fått holdt på i ro. Det var nok lettere på Ekeberg enn det vil bli i Eliteserien, der mange andre faktorer spiller inn. Samtidig er det også det jeg har lyst til å oppleve. Jeg har lyst til at det skal blåse litt langs Drammenselva, og at det skal være trøkk både på kampene og rundt klubben. Jeg er jo en type som liker at det meldes litt, sier Isnes.

Etter bare et par dager på jobb i sine nye lokaler på Marienlyst, har han allerede signalisert at klubben må passe på at de ikke blir en «grå mus» i norsk fotball.

– Vi må finne tilbake til den euforiske stemningen det kan være på Marienlyst, vinne noen bortekamper igjen og få satt Godset på fotballkartet igjen, sier Isnes som allerede før ansettelsen var begeistret for klubbens kultur.

– Supportersangene er de beste i landet, og både «Gamle Gress» og «Godset fra Drammen» er låter jeg selv har sunget av full hals på diverse nachspiel opp igjennom. Jeg har alltid fulgt Nils Arne Eggen, og husker godt cupfinalen i 1991 da Odd Johnsen scoret to ganger da Godset slo Rosenborg. Jeg husker godt Ronny Deila-perioden, og bildene fra Bragernes Torg etter seriegullet. Supporterne, stemningen på Marienlyst og trøkket rundt klubben er noe jeg gleder meg til å oppleve, avslutter Godsets nye hovedtrener.

